Hải Phòng: Chấp thuận dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới, mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

Ngày 1/4, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, quy mô sử dụng hơn 53ha đất tại Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp logistics thế hệ mới do Công ty cổ phần logistics thế hệ mới Con Ong làm chủ đầu tư. Dự án sẽ được triển khai đầu tư xây dựng trên diện tích 53,26 ha đất tại địa bàn xã Kiến Hải thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Theo quy hoạch, dự án Tổ hợp logistics được chia thành 3 khu chức năng, mỗi khu đều được phát triển đồng bộ các hạng mục hành chính như trạm dịch vụ cấp nhiên liệu nội bộ, kho hàng hoá, sân bãi hàng hoá ngoài trời, bãi đỗ xe hàng hoá, dịch vụ…

Dự án được đầu tư xây dựng chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động từ quý 4 năm 2028. Giai đoạn 2 sẽ được hoàn thành xây dựng trước quý 4 năm 2030. Giai đoạn 3 sẽ đi vào hoạt động trong quý 4 năm 2032.

Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp logistics thế hệ mới nhằm cung cấp các dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics, dịch vụ nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, thủ tục hải quan, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì ghi ký mã hiệu, giao hàng, là trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thuỷ nội dịa trên địa bàn Hải Phòng.

Xã Kiến Hải nằm Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, khu vực được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế biển và logistics với cảng cửa ngõ quốc tế Nam Đồ Sơn, hệ thống cảng thuỷ nội địa để kết nối với các trục hạ tầng chiến lược phía Bắc như cao tốc ven biển, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.