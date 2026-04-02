Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng: Chấp thuận dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới, mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

Nam Khánh

02/04/2026, 10:14

Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới đầu tiên tại Khu kinh tế phía Nam…

Dự án Tổ hợp logistics hơn 1.800 tỷ đồng tại xã Kiến Hải thuộc Khu kinh tế Nam Hải Phòng.

Ngày 1/4, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, quy mô sử dụng hơn 53ha đất tại Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp logistics thế hệ mới do Công ty cổ phần logistics thế hệ mới Con Ong làm chủ đầu tư. Dự án sẽ được triển khai đầu tư xây dựng trên diện tích 53,26 ha đất tại địa bàn xã Kiến Hải thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Theo quy hoạch, dự án Tổ hợp logistics được chia thành 3 khu chức năng, mỗi khu đều được phát triển đồng bộ các hạng mục hành chính như trạm dịch vụ cấp nhiên liệu nội bộ, kho hàng hoá, sân bãi hàng hoá ngoài trời, bãi đỗ xe hàng hoá, dịch vụ…

Dự án được đầu tư xây dựng chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động từ quý 4 năm 2028. Giai đoạn 2 sẽ được hoàn thành xây dựng trước quý 4 năm 2030. Giai đoạn 3 sẽ đi vào hoạt động trong quý 4 năm 2032.

Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp logistics thế hệ mới nhằm cung cấp các dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics, dịch vụ nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, thủ tục hải quan, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì ghi ký mã hiệu, giao hàng, là trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thuỷ nội dịa trên địa bàn Hải Phòng.

Xã Kiến Hải nằm Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, khu vực được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế biển và logistics với cảng cửa ngõ quốc tế Nam Đồ Sơn, hệ thống cảng thuỷ nội địa để kết nối với các trục hạ tầng chiến lược phía Bắc như cao tốc ven biển, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Hải Phòng trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư

Hải Phòng đề xuất dự án đường nối phía tây hơn 1.019 tỷ đồng

"Miền đất hứa" Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

Công ty cổ phần logistics Con Ong dịch vụ logistics Hải Phòng dự án đầu tư logistics Hải Phòng Khu kinh tế ven biển Hải Phòng Tổ hợp logistics thế hệ mới Hải Phòng

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

eMagazine

Vốn nhân khẩu vùng biên: Chìa khóa cho kinh tế cửa khẩu bền vững

