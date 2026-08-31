Thị trường trái phiếu toàn cầu trị giá 160 nghìn tỷ USD qua một biểu đồ

Quy mô thị trường trái phiếu và các công cụ nợ có thể giao dịch khác trên toàn cầu đạt 160,7 nghìn tỷ USD vào năm 2025...

Con số này bao gồm chứng khoán do chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp phi tài chính phát hành.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các thị trường lớn trên thế giới theo tổng giá trị chứng khoán nợ đang lưu hành năm 2025. Dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) được Hiệp hội Ngành Chứng khoán và Thị trường Tài chính (SIFMA) tổng hợp.

Số liệu không bao gồm các khoản vay và khoản nợ không được chứng khoán hóa để giao dịch trên thị trường.

Với 61,2 nghìn tỷ USD trái phiếu và công cụ nợ đang lưu hành, thị trường Mỹ có quy mô gần gấp đôi Liên minh châu Âu (EU), ở mức 31,1 nghìn tỷ USD.

Thị trường Mỹ thậm chí còn lớn hơn khoảng 1,4 nghìn tỷ USD so với EU và Trung Quốc cộng lại. Quy mô thị trường Trung Quốc hiện đạt 28,7 nghìn tỷ USD.

Con số hơn 61 nghìn tỷ USD của Mỹ không chỉ đến từ lượng trái phiếu chính phủ khổng lồ. Phạm vi thống kê còn bao gồm trái phiếu và công cụ nợ do các tổ chức tài chính và doanh nghiệp phi tài chính phát hành.

Mỹ cũng phụ thuộc vào thị trường trái phiếu để cung cấp vốn cho doanh nghiệp nhiều hơn hầu hết các nền kinh tế lớn khác. Hơn 75% nguồn vốn vay của các doanh nghiệp phi tài chính Mỹ được huy động thông qua phát hành chứng khoán nợ. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và khu vực đồng euro, các khoản vay ngân hàng chiếm trung bình khoảng 85% nguồn vốn vay của doanh nghiệp.

Nếu xét riêng từng nền kinh tế, Trung Quốc có thị trường trái phiếu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Với quy mô 28,7 nghìn tỷ USD, thị trường Trung Quốc lớn gần gấp ba lần Nhật Bản, ở mức 10,8 nghìn tỷ USD.

Sự phát triển của thị trường Trung Quốc trong một thập kỷ qua đặc biệt đáng chú ý. Tổng giá trị trái phiếu và công cụ nợ đang lưu hành tại nước này tăng từ 7,8 nghìn tỷ USD năm 2015 lên 28,7 nghìn tỷ USD năm 2025. Trong cùng giai đoạn, tỷ trọng của Trung Quốc trong thị trường trái phiếu toàn cầu tăng từ 9,2% lên 17,9%.

Nhìn chung, thị trường trái phiếu toàn cầu tập trung chủ yếu vào một số thị trường lớn. Mỹ, EU và Trung Quốc chiếm tổng cộng 75,4% giá trị trái phiếu đang lưu hành trên thế giới. Nếu tính thêm Nhật Bản, tỷ lệ này tăng lên 82,1%.

Tuy nhiên, cán cân giữa các thị trường lớn đã có sự dịch chuyển trong năm 2025. Mặc dù giá trị chứng khoán nợ đang lưu hành của Mỹ tăng 5,2%, tỷ trọng của nền kinh tế này trong tổng quy mô toàn cầu vẫn giảm từ 40% xuống 38,1%.

Ngược lại, tỷ trọng của Trung Quốc tăng từ 17,2% lên 17,9%, trong khi EU tăng từ 18,2% lên 19,4%.

Các thị trường phát triển vẫn giữ vai trò chi phối, nhưng những thay đổi trên cho thấy cơ cấu thị trường trái phiếu toàn cầu đang dần dịch chuyển. Do toàn bộ số liệu được quy đổi sang USD, biến động tỷ giá cũng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi về quy mô và tỷ trọng của từng thị trường qua các năm.