Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Cuộc khủng hoảng của một thị trấn sản xuất ô tô ở Nhật Bản

Bình Minh

09/09/2025, 18:50

Nhà máy Oppama của hãng xe Nissan Motor Co. - từng được coi một biểu tượng cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản - đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vào tháng 3/2028...

Nhà máy của Nissan ở Oppama - Ảnh: Bloomberg.
Nhà máy của Nissan ở Oppama - Ảnh: Bloomberg.

Theo hãng tin Bloomberg, đây không chỉ là một dấu hiệu cho thấy sự đi xuống của một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất của đất nước mặt trời mọc, mà còn phản ánh những thách thức mà các công ty Nhật Bản đang phải đối mặt trong bối cảnh thị trường và công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.

Kể từ khi được mở cửa vào năm 1961, nhà máy ở thị trấn Oppama đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế địa phương. Nhà máy này hiện trực tiếp tạo ra việc làm cho gần 2.400 người và gián tiếp hỗ trợ hàng nghìn người khác trong cộng đồng. Tuy nhiên, chủ trương đóng cửa của nhà máy này là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc lớn hơn của Nissan, nhằm đối phó với sự sụt giảm doanh số và khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ khi hãng Renault SA cứu Nissan khỏi bờ vực phá sản cách đây 25 năm.

Nissan đã từng được biết đến với công nghệ tiên tiến và sản phẩm chất lượng cao, nhưng hiện tại, công ty đang phải vật lộn để thích nghi với những thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng. Sự cạnh tranh từ các thương hiệu xe điện như Tesla và các công ty Trung Quốc như BYD Co. đã khiến Nissan mất dần thị phần. Trong khi đó, nhà máy Oppama hiện chỉ sản xuất hai mẫu xe, Note và Aura, so với 7 mẫu xe vào năm 2007. Sự chuyển dịch sản xuất của mẫu xe điện Leaf sang Mỹ và Anh từ năm 2013 đã làm giảm đáng kể vai trò của nhà máy này trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Nissan.

CEO Ivan Espinosa của Nissan đã nhấn mạnh rằng công ty không cần một “người cứu rỗi” để trở lại đúng hướng, nhưng thực tế cho thấy rằng Nissan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Dự báo lỗ ròng từ 700-750 tỷ yên cho năm tài chính này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ông Espinosa cũng cho biết công ty sẽ cắt giảm 20.000 việc làm và giảm sản lượng hàng năm từ 3,5 triệu xuống còn 2,5 triệu xe - cho thấy một sự tái cấu trúc mạnh mẽ và cần thiết.

Tình hình của Nissan không phải là một trường hợp đơn lẻ. Các công ty ô tô Nhật Bản khác cũng đang phải đối mặt với những thách thức tương tự. Theo dữ liệu từ Tokyo Shoko Research, số lượng công ty cung cấp phụ tùng ô tô Nhật Bản phá sản đã tăng lên mức cao nhất trong 11 năm qua, với 36 công ty vào năm 2024. Điều này cho thấy rằng không chỉ các nhà sản xuất ô tô lớn mà cả các nhà cung cấp nhỏ hơn cũng đang chịu áp lực lớn từ sự thay đổi trong ngành.

Như đã đề cập ở trên, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thách thức sinh tồn đối với Nissan và các công ty ô tô Nhật Bản là sự thay đổi trong môi trường cạnh tranh. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang gia tăng sức ép với các mẫu xe điện được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và giá cả cạnh tranh. Trong khi đó, Nissan vẫn đang cố gắng cải thiện dòng sản phẩm điện của mình với các mẫu như Sakura, Ariya và Leaf, nhưng sự đổi mới này dường như chưa đủ để thu hút người tiêu dùng.

Cộng đồng địa phương xung quanh nhà máy Oppama cũng đang lo lắng về tương lai. Ông Yuji Fujita, một chủ cửa hàng thực phẩm tươi sống, cho biết: “Đây là kịch bản tồi tệ nhất. Không thể biết điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi”. Cảm giác bất an này không chỉ có ở người dân mà còn trong các tổ chức công đoàn - như lời của ông Keiichi Asakura, Tổng thư ký Công đoàn Lao động Nissan, khi ông nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại là tìm ra các lựa chọn cho người lao động.

CEO Ivan Espinosa của Nissan - Ảnh: Bloomberg.
CEO Ivan Espinosa của Nissan - Ảnh: Bloomberg.

Việc đóng cửa nhà máy Oppama có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong cấu trúc việc làm tại khu vực. Thị trưởng Katsuaki Kamiji của thành phố Yokosuka, nơi có thị trấn Oppama, đã kêu gọi CEO Espinosa xem xét vấn đề tạo công ăn việc làm khi quyết định về việc sử dụng tài sản của nhà máy được đưa ra. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin rõ ràng về việc liệu công nhân của nhà máy này có được chuyển đến làm việc ở nhà máy khác hay không.

Trong bối cảnh này, việc Nissan không xem xét chuyển sang sản xuất gia công tại Oppama cũng cho thấy sự cẩn trọng trong việc tái cấu trúc. Các kế hoạch chuyển đổi có thể bao gồm việc biến nhà máy thành một khu nghỉ dưỡng hoặc công viên giải trí, nhưng điều này vẫn chỉ là suy đoán. Sự không chắc chắn này phản ánh một thực tế khó khăn mà nhiều công ty Nhật Bản đang phải đối mặt, đó là sự cần thiết phải đổi mới và thích nghi với một thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Nissan không phải là công ty duy nhất đang phải đối mặt với những thách thức này. Các công ty ô tô Nhật Bản khác như Honda và Mazda cũng đang phải điều chỉnh chiến lược sản xuất của mình để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Việc cắt giảm sản xuất và nhân sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược của họ, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về khả năng phục hồi của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản trong tương lai.

Tình hình hiện tại của Nissan và các công ty ô tô Nhật Bản là một lời nhắc nhở về sự cần thiết phải đổi mới và thích nghi trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Sự đóng cửa của nhà máy Oppama không chỉ là một mất mát cho Nissan mà còn là một dấu hiệu cho thấy những khó khăn mà ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản đang phải đối mặt. Nếu không có những bước đi quyết liệt để cải cách và đổi mới, tương lai của các công ty này có thể sẽ trở nên u ám hơn.

Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu

07:00, 29/08/2025

Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu

PepsiCo gặp khó khăn

09:12, 04/09/2025

PepsiCo gặp khó khăn

Hãng máy ảnh 133 năm tuổi Kodak có thể sắp ngừng hoạt động vĩnh viễn

18:34, 13/08/2025

Hãng máy ảnh 133 năm tuổi Kodak có thể sắp ngừng hoạt động vĩnh viễn

Từ khóa:

Nhật bản Nissan

Đọc thêm

Đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ tăng mạnh

Đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ tăng mạnh

Làn sóng đầu tư diễn ra mạnh mẽ khi doanh nghiệp Nhật Bản đặt cược vào tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng như nỗ lực tránh thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc

Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc

Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine khiến Nga bị thế giới phương Tây cô lập và trừng phạt...

Do thuế quan, phí bảo hiểm y tế ở Mỹ tăng mạnh nhất 15 năm

Do thuế quan, phí bảo hiểm y tế ở Mỹ tăng mạnh nhất 15 năm

Phí bảo hiểm y tế tại Mỹ đang trải qua một đợt tăng mạnh nhất trong vòng 15 năm qua, gây lo ngại cho người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng...

Tổng thống Trump kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng và đào tạo lao động Mỹ

Tổng thống Trump kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng và đào tạo lao động Mỹ

Phát biểu được đưa ra sau vụ đột kích và bắt giữ hàng trăm lao động nhập cư trái phép tại một nhà máy của công ty Hàn Quốc Hyundai tuần trước...

Chính quyền Trump cảnh báo có thể phải hoàn trả 1 nghìn tỷ USD thuế quan

Chính quyền Trump cảnh báo có thể phải hoàn trả 1 nghìn tỷ USD thuế quan

Cảnh báo này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra trong một tuyên bố của Chính phủ đệ trình lên Tòa án Tối cao Mỹ vào tuần trước...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ tăng mạnh

Thế giới

2

Triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong những tháng cuối năm

Thị trường

3

Triển khai khuyến mãi tập trung để kích cầu cuối năm

Thị trường

4

Đề xuất thí điểm Đà Nẵng thành “Thành phố dữ liệu” đầu tiên của cả nước

Kinh tế số

5

“Sôi động” bức tranh hút vốn FDI tại Bắc Ninh

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: