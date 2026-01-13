Thông qua danh sách 122 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 13/01/2026
Đỗ Như
13/01/2026, 11:57
Hội nghị đã thông qua danh sách 122 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.
Sáng 13/1, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.
Tham dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh…
Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương là dịp để cử tri nơi công tác đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội.
Hội nghị đã nghe phổ biến các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; các trường hợp không được ứng cử; danh sách trích ngang 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.
Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi được quy định tại Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri đã đóng góp ý kiến nhận xét toàn diện, khách quan, tập trung làm rõ bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các nhân sự được giới thiệu.
Các ý kiến cũng đánh giá cao quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp thiết thực của các nhân sự được giới thiệu trong thực tiễn công tác.
Trên cơ sở ý kiến của cử tri, hội nghị đã tiến hành biểu quyết tín nhiệm theo đúng quy định. Kết quả 100% cử tri thể hiện sự thống nhất cao thông qua danh sách 122 nhân sự thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.
11:19, 06/01/2026
Ngày 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phát biểu tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (ngày 13/1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu rõ mục tiêu kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước; Kiểm soát tín dụng vào các động lực tăng trưởng kinh tế và có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng vào bất động sản.
Sự kiện Bác Hồ về nước ngày 28/1/1941 là bước ngoặt chiến lược, khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tầm nhìn thiên tài của Người cùng bài học về “thế trận lòng dân” tại Cao Bằng là tiền đề then chốt để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…
Bộ Y tế chịu trách nhiệm bảo đảm công tác y tế liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh cho các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội...
