Thông qua Đề án “Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật”

Chiều 2/4, tiếp tục Phiên họp thứ 56, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội xem xét, quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Trình bày tóm tắt Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải
Ninh cho biết tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đánh giá
chính xác, đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Từ đó, đề xuất giải pháp xử lý tổng thể nhằm xây dựng hoàn
thiện hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai,
minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, tiệm cận
chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước…
Mặt khác, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh
tranh, mở đường cho kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền
vững đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, góp phần cung cấp thông tin phục
vụ cho việc nghiên cứu, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013...
Nội dung cơ bản của Đề án gồm: Xác định tiêu chí và định hướng
thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xác định đối tượng,
phạm vi và thời gian, lộ trình thực hiện, báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị
quyết về Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;
Đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban Chỉ đạo Tổng
rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực
hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện.
Trình bày tóm tắt báo cáo ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị
quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của
Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ về đối tượng
và phạm vi tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy các tiêu
chí thực hiện tổng rà soát nêu tại Tờ trình và Đề án là cơ bản phù hợp mục tiêu
tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói chung.
Tuy nhiên, các tiêu chí này chưa được làm rõ trong Nghị quyết
cũng như chưa gắn với các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà
nước đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế hiện nay.
Do đó, Thường trực Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề
nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bám sát các yêu cầu,
nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn
thiện thể chế hiện nay để xây dựng các tiêu chí, định hướng rà soát một cách
phù hợp;
Cùng với đó, gắn yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho từng tiêu chí cũng như làm rõ kết
quả, sản phẩm đầu ra của quá trình tổng rà soát và quy định khái quát các nội
dung cơ bản này trong Nghị quyết để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực
hiện.
Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông
qua Đề án “Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu
phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Cũng tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội...