Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Đề án “Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Mục tiêu nhằm đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho kiến tạo phát triển.

Chiều 2/4, tiếp tục Phiên họp thứ 56, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trình bày tóm tắt Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Từ đó, đề xuất giải pháp xử lý tổng thể nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước…

Mặt khác, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, góp phần cung cấp thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013...

Nội dung cơ bản của Đề án gồm: Xác định tiêu chí và định hướng thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xác định đối tượng, phạm vi và thời gian, lộ trình thực hiện, báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

Đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện.

Trình bày tóm tắt báo cáo ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ về đối tượng và phạm vi tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy các tiêu chí thực hiện tổng rà soát nêu tại Tờ trình và Đề án là cơ bản phù hợp mục tiêu tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói chung.

Tuy nhiên, các tiêu chí này chưa được làm rõ trong Nghị quyết cũng như chưa gắn với các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế hiện nay.

Do đó, Thường trực Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế hiện nay để xây dựng các tiêu chí, định hướng rà soát một cách phù hợp;

Cùng với đó, gắn yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho từng tiêu chí cũng như làm rõ kết quả, sản phẩm đầu ra của quá trình tổng rà soát và quy định khái quát các nội dung cơ bản này trong Nghị quyết để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Đề án “Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.