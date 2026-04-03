Thông qua Đề án “Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật”

Đỗ Như

03/04/2026, 10:01

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Đề án “Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Mục tiêu nhằm đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho kiến tạo phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chiều 2/4, tiếp tục Phiên họp thứ 56, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trình bày tóm tắt Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Từ đó, đề xuất giải pháp xử lý tổng thể nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước…

Mặt khác, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, góp phần cung cấp thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013...

Nội dung cơ bản của Đề án gồm: Xác định tiêu chí và định hướng thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xác định đối tượng, phạm vi và thời gian, lộ trình thực hiện, báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

Đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện.

Trình bày tóm tắt báo cáo ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ về đối tượng và phạm vi tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy các tiêu chí thực hiện tổng rà soát nêu tại Tờ trình và Đề án là cơ bản phù hợp mục tiêu tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói chung.

Tuy nhiên, các tiêu chí này chưa được làm rõ trong Nghị quyết cũng như chưa gắn với các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế hiện nay.

Do đó, Thường trực Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế hiện nay để xây dựng các tiêu chí, định hướng rà soát một cách phù hợp;

Cùng với đó, gắn yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho từng tiêu chí cũng như làm rõ kết quả, sản phẩm đầu ra của quá trình tổng rà soát và quy định khái quát các nội dung cơ bản này trong Nghị quyết để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Đề án “Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội...

phát triển đất nước thể chế pháp luật tổng rà soát văn bản pháp luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

Trước biến động thị trường và chi phí đầu vào tăng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết đang triển khai đồng bộ giải pháp từ giống, canh tác, dự trữ đến thu mua, xuất khẩu, nhằm ổn định sản xuất lúa gạo và bảo đảm lợi ích nông dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hội nhập quốc tế phải trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp...

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

Giá xăng dầu trong nước tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới, giá vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và vận chuyển gia tăng đã đẩy CPI tháng 3/2026 tăng 1,23%...

