Thủ tướng: Nhà ở cho công nhân phải có giá thuê hợp lý, ổn định
Thu Hằng
05/06/2026, 14:02
Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, với những người chưa có điều kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để họ thuê nhà dài hạn, ổn định, với mức giá phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả. Nhà ở cho công nhân phải có giá cả hợp lý, đồng thời phải được quy hoạch, xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa - xã hội...
Trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 5/6,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi, thảo luận
với đại biểu dự đại hội. Chương trình với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với
Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”.
NHIỀU GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN SỐNG THUÊ TRỌ TRONG CĂN PHÒNG
CHỈ 10 – 15M2
Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công
đoàn phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, nêu thực tế qua tiếp xúc với người lao
động, vấn đề được
họ quan tâm nhất hiện nay là nhà ở. Tại Hà Nội và nhiều địa
phương, phần lớn công nhân là lao động ngoại tỉnh, đang phải thuê trọ trong những
căn nhà chật chội, ẩm thấp, mùa đông thì rất lạnh, mùa hè thì quá
nóng, nhất là khi nhiệt độ cao như mấy ngày qua.
“Nhiều gia đình 4-5 người sống
trong những căn phòng chỉ khoảng 10-15m2, chi phí thuê nhà, điện, nước và
sinh hoạt ngày càng tăng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe,
khả năng tái tạo sức lao động và năng suất làm việc, làm cho việc dịch chuyển
lao động cũng diễn ra thường xuyên hơn”, bà Thanh lo ngại.
Theo khảo sát của Liên đoàn
Lao động Thành phố Hà Nội, công nhân có cả 3 loại nhu cầu: thuê nhà lâu dài,
mua nhà, thuê – mua.
Để đáp ứng nhà ở đặc thù cho đối tượng công nhân, bàThanh
đề xuất phát triển đa dạng các loại hình và diện tích nhà ở
cho thuê, thuê – mua, một bộ phận bán phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của
người lao động, phần lớn diện tích từ 50 -75m2.
Đồng thời, cần ưu tiên quy hoạch
nhà ở gần khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó bảo đảm hạ tầng
đồng bộ như trường học, nhà trẻ, y tế, văn hóa, thể thao, siêu thị, chợ, kết nối
giao thông công cộng.
Cùng với đó, có cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp để
người lao động có cơ hội tiếp cận, thuê – mua hoặc mua nhà ở xã hội với giá hợp
lý.
Nhà nước tiếp tục
có các chính sách thu hút doanh nghiệp làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân
thuê; tăng cường đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực này, cũng như nghiên cứu, thiết kế,
có cơ chế quản lý và vận hành nhà ở cho công nhân phù hợp với điều kiện làm ca
kíp, gia đình có trẻ nhỏ, tổ chức sinh hoạt tập thể cho đối tượng công nhân.
“Người lao động cả nước
rất quan tâm và kỳ vọng vào chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công
nhân thuê dài hạn”,
Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình nói, và đề nghị Thủ tướng
cho biết thêm định hướng, giải pháp trọng tâm của Chính phủ trong thời gian tới
để đẩy nhanh việc triển khai chủ trương hết sức ý nghĩa này.
Được Thủ tướng phân công trả lời, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Trần Hồng Minh cho biết mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã
hội giai đoạn 2021 - 2030 hiện đang được triển khai quyết liệt thông qua nhiều cơ chế,
chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia
đầu tư.
Bộ trưởng thông tin, kết thúc năm 2025, đã và đang xây
dựng 720.000 căn nhà ở xã hội, hoàn thành 180.000 căn, giải quyết nhu cầu nhà ở
cho 180.000 hộ gia đình, trong đó có 42.000 căn cho thuê. Riêng 5 tháng đầu năm 2026,
chỉ tiêu đăng ký của các địa phương trên toàn quốc là 158.000 căn hộ, hiện đã và
đang triển khai 91.200 căn nhà ở xã hội, bao gồm cả nhà ở cho thuê.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận vẫn còn một
số tồn tại, vướng mắc cần khơi thông trong thời gian tới. Thứ nhất, phân khúc
nhà ở thương mại hiện đang dư thừa, trong khi phân khúc nhà ở phù hợp với người
có thu nhập thấp đang thiếu. Thị trường đang lệch pha giữa cung và cầu.
Thứ hai, các sản phẩm đang thiên về nhà ở để bán, nhà ở
cho thuê dài hạn chưa được tập trung nhiều. Thứ ba, về giá cả, nhà ở thương mại
cao so với mức thu nhập bình quân của người lao động. Thứ tư, vấn đề tiềm thức
của người dân, đối tượng thuê rất ít, đa phần thích mua nhà để sở hữu.
Theo Bộ trưởng, thực tiễn đó cho thấy nhà ở là vấn đề
không thể giải quyết trong một sớm, một chiều, mà cần giải pháp căn cơ, quyết
liệt.
ĐẢM BẢO GIÁ THUÊ NHÀ PHÙ HỢP VỚI THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Trao đổi ngay sau đó, Thủ tướng Chính
phủ Lê Minh Hưng chia
sẻ, cá nhân ông cũng như lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành rất
thấu hiểu thực tế phần lớn người lao động hiện chưa có nhà ở, phải thuê nhà
trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế, chật hẹp, trong khi giá thuê nhà còn
cao.
Cùng với đó, điều
kiện chăm sóc, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động còn
thiếu thốn; hệ thống trường học, nhà trẻ cho con em công nhân, người lao động
còn xa nơi làm việc. Những khó khăn này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an
tâm của người lao động, đồng thời tác động đến năng suất và hiệu quả làm việc.
Thủ tướng cho
biết thời
gian qua, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ
tướng Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể,
nhất là phát triển nhà ở cho thuê tại các địa phương, đặc biệt là những nơi có
nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.
Vấn đề quan trọng nhất
trong quá trình này là chuyển đổi tư duy. Thay vì chỉ đặt mục tiêu để mọi người,
trong đó có người lao động sở hữu nhà ở, cần chuyển sang bảo đảm quyền có nhà ở.
Theo Thủ tướng,
đây là bước chuyển đổi tư duy có ý nghĩa chiến lược. Với những người chưa có điều
kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định, với mức
giá phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả của người lao động, thay vì buộc họ
phải cố gắng mua nhà bằng mọi giá.
Thủ tướng nhấn
mạnh, nhà ở cho công nhân phải có giá cả hợp lý, đồng thời phải được quy hoạch,
xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa - xã hội phục vụ chính người lao động
như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa.
Hiện nay, Chính
phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và
hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển thị trường nhà ở, trong đó ưu
tiên nhà ở cho thuê.
Trên cơ sở kết
luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp
làm việc với Thành phố Hà Nội; đồng thời làm việc với các địa phương như Hải
Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh - những nơi tập trung đông người
lao động.
Thủ tướng cho
biết ông đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát lại quy hoạch, nhất là quy hoạch
các khu công nghiệp, để trên cơ sở đó bố trí nguồn lực và triển khai ngay trong
tháng 6 các dự án xây nhà cho thuê.
Trước hết, Nhà
nước sẽ sử dụng ngân sách để xây dựng nhà ở cho thuê dài hạn dành cho người lao
động, gắn với quy hoạch các khu công nghiệp, bảo đảm các thiết chế đi kèm, hạ tầng
ổn định, giá thuê hợp lý và dài hạn, qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc.
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