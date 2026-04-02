Quốc hội dự kiến giám sát cải cách thủ tục hành chính, an toàn thực phẩm
Đỗ Như
02/04/2026, 15:46
Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm các chuyên đề về vấn đề cải cách thủ tục hành chính và an toàn thực phẩm.
Tiếp tục Phiên họp thứ 56, sáng 2/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình
giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát
năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê
Thị Nga cho biết căn cứ đặc điểm, tình hình đặc thù của năm 2027, Thường trực Ủy
ban Dân nguyện và Giám sát dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo
Quốc hội xem xét, quyết định về giám sát chuyên đề gồm:
Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề: “Việc thực hiện chính
sách, pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước giai đoạn
2021 - 2026” (dự kiến giao Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì tham mưu).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện
chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2026” (dự kiến giao
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tham mưu).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu tổ
chức giám sát chuyên đề: “Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến hết tháng 6 năm 2027” để báo
cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc chuẩn bị
báo cáo chương trình giám sát năm 2026 và dự kiến cho năm 2027. Tuy nhiên cần
ngắn gọn hơn, đi thẳng vào vấn đề và các nhận định, kết quả đạt được, hạn chế.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc giám sát phải "đúng
vai, thuộc bài". Quốc hội thực hiện giám sát tối cao và quyết định các vấn
đề quan trọng của đất nước, bên cạnh việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc, Thanh
tra Chính phủ và kiểm tra của Đảng.
“Chúng ta cần tập trung hoàn thiện thể chế, ứng dụng mạnh mẽ
chuyển đổi số trong hoạt động giám sát để kiến tạo phát triển. Đặc biệt, cần
triển khai khẩn trương, hiệu quả hoạt động giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”, Chủ tịch
Quốc hội nêu ý kiến.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng do thay đổi tư duy và quy trình
xây dựng pháp luật, khối lượng văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết rất
lớn nên các cơ quan của Quốc hội cần tập trung giám sát trong thời gian tới để
có giải pháp thiết thực.
Để đất nước bước vào kỷ nguyên mới và đạt tăng trưởng hai
con số theo nghị quyết của Đảng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng thêm một số
lĩnh vực giám sát chuyên đề mà Tổng Bí thư rất quan tâm.
Thứ nhất là Nghị quyết 57 về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực
khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, cần giám sát rõ Quốc hội, các bộ, ngành và địa
phương đã triển khai đến đâu, còn tồn tại, vướng mắc gì để kịp thời bổ sung,
sửa đổi. Trên cơ sở đó, giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì
giám sát theo hướng gọn nhẹ thông qua hệ thống thông tin và báo cáo
của các bộ, ngành, hạn chế tổ chức nhiều đoàn đi cơ sở.
Việc giám sát cần được
thực hiện ngay tại Văn phòng Quốc hội, tập trung vào tình hình thực hiện Nghị
quyết 57, bố trí nguồn vốn và tiến độ giải ngân, trước khi tiến hành giám sát
tại địa phương.
Thứ hai, giao Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách
giám sát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác định xem tăng trưởng
như thế nào và Quốc hội cần ban hành thêm chính sách gì. Ngoài ra, cần xem xét
lại các thủ tục hành chính trong thực hiện chính quyền hai cấp.
Về lĩnh vực an toàn thực phẩm, giai đoạn 2021-2025 đã qua,
nên tập trung giám sát ngay trong năm 2026, đặc biệt là các vấn đề nóng về an
toàn thực phẩm tại các trường học.
Quốc hội đề nghị Chính phủ theo dõi sát thị trường năng lượng, thương mại quốc tế
09:47, 02/04/2026
Công tác nhân sự phải được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy định
17:50, 01/04/2026
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XVI
Hôm nay, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI
Sáng 6/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ 2026–2031...
Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...
Bảo đảm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo theo diễn biến thị trường
Trước biến động thị trường và chi phí đầu vào tăng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết đang triển khai đồng bộ giải pháp từ giống, canh tác, dự trữ đến thu mua, xuất khẩu, nhằm ổn định sản xuất lúa gạo và bảo đảm lợi ích nông dân, doanh nghiệp.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026
Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...
Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hội nhập quốc tế phải trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: