Quốc hội dự kiến giám sát cải cách thủ tục hành chính, an toàn thực phẩm

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm các chuyên đề về vấn đề cải cách thủ tục hành chính và an toàn thực phẩm.

Tiếp tục Phiên họp thứ 56, sáng 2/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết căn cứ đặc điểm, tình hình đặc thù của năm 2027, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định về giám sát chuyên đề gồm:

Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước giai đoạn 2021 - 2026” (dự kiến giao Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì tham mưu).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2026” (dự kiến giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tham mưu).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức giám sát chuyên đề: “Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến hết tháng 6 năm 2027” để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo chương trình giám sát năm 2026 và dự kiến cho năm 2027. Tuy nhiên cần ngắn gọn hơn, đi thẳng vào vấn đề và các nhận định, kết quả đạt được, hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc giám sát phải "đúng vai, thuộc bài". Quốc hội thực hiện giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bên cạnh việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra Chính phủ và kiểm tra của Đảng.

“Chúng ta cần tập trung hoàn thiện thể chế, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động giám sát để kiến tạo phát triển. Đặc biệt, cần triển khai khẩn trương, hiệu quả hoạt động giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”, Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng do thay đổi tư duy và quy trình xây dựng pháp luật, khối lượng văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết rất lớn nên các cơ quan của Quốc hội cần tập trung giám sát trong thời gian tới để có giải pháp thiết thực.

Để đất nước bước vào kỷ nguyên mới và đạt tăng trưởng hai con số theo nghị quyết của Đảng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng thêm một số lĩnh vực giám sát chuyên đề mà Tổng Bí thư rất quan tâm.

Thứ nhất là Nghị quyết 57 về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, cần giám sát rõ Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai đến đâu, còn tồn tại, vướng mắc gì để kịp thời bổ sung, sửa đổi. Trên cơ sở đó, giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì giám sát theo hướng gọn nhẹ thông qua hệ thống thông tin và báo cáo của các bộ, ngành, hạn chế tổ chức nhiều đoàn đi cơ sở.

Việc giám sát cần được thực hiện ngay tại Văn phòng Quốc hội, tập trung vào tình hình thực hiện Nghị quyết 57, bố trí nguồn vốn và tiến độ giải ngân, trước khi tiến hành giám sát tại địa phương.

Thứ hai, giao Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách giám sát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác định xem tăng trưởng như thế nào và Quốc hội cần ban hành thêm chính sách gì. Ngoài ra, cần xem xét lại các thủ tục hành chính trong thực hiện chính quyền hai cấp.

Về lĩnh vực an toàn thực phẩm, giai đoạn 2021-2025 đã qua, nên tập trung giám sát ngay trong năm 2026, đặc biệt là các vấn đề nóng về an toàn thực phẩm tại các trường học.