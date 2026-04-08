Thông tư 19/2026: Không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Song Hoàng

08/04/2026, 15:50

Thông tư mới được sửa đổi theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm công khai và đúng pháp luật. Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 quy định về dạy thêm, học thêm.

Thông tư được xây dựng dựa trên những góp ý đánh giá tác động, phản hồi từ thực tiễn của địa phương, giáo viên, phụ huynh và xã hội nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thông tư mới được sửa đổi theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm công khai và đúng pháp luật. Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên.

Mục tiêu trọng tâm của Thông tư là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với mọi đối tượng liên quan.

Thông tư làm rõ hơn về khái niệm dạy thêm, học thêm, phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ được phép tổ chức để phát triển toàn diện học sinh theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Thông tư mới quy định, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và các nội dung giáo dục khác theo quy định nhằm giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh mà không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Thông tư 19 nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động dạy thêm của giáo viên theo quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và những điều nhà giáo không được làm theo Luật Nhà giáo.

Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm minh bạch về nội dung, địa điểm, thời gian và các mối quan hệ liên quan nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích. Thông tư 19 tiếp tục quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng được trao quyền chủ động hơn trong tổ chức dạy thêm tại nhà trường khi đề xuất với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng thời lượng dạy thêm đối với một số đối tượng học sinh theo quy định, đi kèm trách nhiệm giải trình.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý, theo dõi, nhắc nhở, cụ thể hóa các nội dung liên quan tới nhà giáo tại quy định về dạy thêm, học thêm trong quy tắc ứng xử của nhà giáo do Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm không để xảy ra dạy thêm trái phép kéo dài, phức tạp trong phạm vi quản lý.

Cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai, cập nhật đầy đủ các thông tin về chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu nhằm bảo đảm tính minh bạch và tăng cường sự giám sát của xã hội. Thông tư cũng quy định thiết lập đường dây nóng ở tất cả các cấp quản lý, từ nhà trường, UBND cấp xã đến Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân.

Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026

18:52, 05/02/2026

Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026

Bộ Giáo dục hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học, trường dạy nghề công lập

15:15, 02/02/2026

Bộ Giáo dục hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học, trường dạy nghề công lập

Sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

16:26, 23/01/2026

Sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hoàn thiện pháp lý về giao dịch hàng hóa phái sinh

Trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giá ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với các nhóm hàng hóa thiết yếu như năng lượng, nguyên liệu đầu vào và nông sản xuất khẩu, việc ban hành đạo luật chuyên ngành về giao dịch hàng hóa phái sinh là cần thiết, nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch, hiện đại...

Đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo 2 phương án: Tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng, hoặc tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 đối với các đối tượng....

Hơn 75% bệnh viện đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Bộ Y tế ghi nhận tính đến nay, toàn quốc đã có hơn 75% các bệnh viện công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Đối với các địa phương, hâu hết đã có kế hoạch triển khai...

Nhật Bản tạm dừng cấp COE cho lao động kỹ năng đặc định số 1 ngành ăn uống

Do số lao động tiếp nhận sắp chạm trần kế hoạch đến năm 2028 (khoảng 50.000 người), Nhật Bản quyết định tạm dừng cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú - COE cho lao động kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống...

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sẽ tập trung thực hiện 6 định hướng quan trọng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cam kết sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và 6 định hướng quan trọng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tiêu điểm

2

Bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ và nhân sự Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Tiêu điểm

3

Phê chuẩn 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tiêu điểm

4

LUMIÈRE Essence Peak khai mở bản vị sống thanh tao từ hệ sinh thái giao thoa đa tầng

Bất động sản

5

FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

Chứng khoán

