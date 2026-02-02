Bộ Giáo dục hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học, trường dạy nghề công lập

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Bảo Châu
02/02/2026, 15:15
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn xác định các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại...
Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phải phù hợp với mục tiêu, chủ trương của Đảng và Chính phủ. Các cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp, tổ chức lại tổng thể phải hoạt động hiệu quả, bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu, phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, có nguồn lực mạnh và quy mô tuyển sinh lớn.
Bộ Giáo dục và đào tạo nêu rõ 5 tiêu chí chính xác định các cơ sở thuộc diện phải tiến hành sắp xếp, tổ chức như sau:
Về mức độ đáp ứng các điều kiện và đạt chuẩn: Các cơ sở giáo dục không bảo đảm điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc các ngành đào tạo không bảo đảm điều kiện mở ngành, duy trì ngành đào tạo, sẽ được xem xét sắp xếp, tổ chức lại. Ngoài ra, bộ cũng nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại đối với các trường không bảo đảm chuẩn cơ sở giáo dục đại học.
Về ngành và lĩnh vực đào tạo: Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhiều lĩnh vực, phục vụ phát triển nhiều ngành kinh tế - xã hội nhưng có tỷ trọng quy mô đào tạo hoặc thành tích nghiên cứu trong một lĩnh vực rất nhỏ sẽ được xem xét sắp xếp, tổ chức lại, trừ các khối ngành quốc phòng, an ninh, sức khỏe và nghệ thuật. Bộ định hướng tiến tới giảm số lượng cơ sở đào tạo đơn ngành.
Về tính phục vụ chức năng quản lý Nhà nước: Các lĩnh vực đào tạo không phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho chức năng quản lý nhà nước, hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính riêng biệt, phức tạp cao, chuyên môn sâu của bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục sẽ thuộc diện xem xét sắp xếp.
Về tính thiết yếu: Các cơ sở giáo dục có lĩnh vực đào tạo không đóng vai trò thiết yếu, không thể thay thế trong việc hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoặc hoạt động nghề nghiệp đặc thù, hoặc lĩnh vực đào tạo không thể tuyển sinh, xã hội không có nhu cầu, sẽ được xem xét sắp xếp, tổ chức lại.
Về tính đặc thù: Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tự rà soát, quyết định phương án và lộ trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trực thuộc, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của từng đơn vị.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hình thức sắp xếp, tổ chức lại gồm tái cấu trúc; tiếp tục duy trì nhưng phải có phương án phát triển; chuyển giao về bộ, ngành, địa phương phù hợp; hợp nhất với cơ sở giáo dục khác; hoặc giải thể.
Các cơ sở giáo dục không thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại cũng cần phải tự tiến hành tự rà soát, thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong, xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm bộ máy quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả theo quy định.
Đối với nhóm trường không đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học nhưng được tiếp tục duy trì, bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp phải xây dựng phương án và lộ trình đầu tư để đến năm 2030 bảo đảm đạt chuẩn. Sau năm 2030, bộ sẽ kiên quyết sắp xếp, tổ chức lại các trường này nếu vẫn chưa đạt chuẩn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại và báo cáo về bộ trước ngày 31/1, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/6.
Năm 2025, ngành y tế ghi nhận những chuyển biến tích cực sau giai đoạn hậu Covid-19, với trọng tâm là cải cách mạnh thủ tục hành chính, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn…
Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 22 bị can trong vụ án liên quan đến dự án “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM), khiến Nhà nước thất thoát hơn 542 tỷ đồng...
Bộ Nội vụ ban hành 10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, 9 thủ tục sẽ do Sở Nội vụ, Tổ chức dịch vụ việc làm công thực hiện...
Lễ hội “Sắc Đào Xứ Lạng – Kết nối muôn phương” không chỉ là ngày hội mùa xuân, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về nội lực văn hóa, niềm tin phát triển xanh – bền vững của vùng biên cương. Đây là cơ hội để chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay lan tỏa hình ảnh Lạng Sơn – vùng đất hội tụ sắc xuân và tiềm năng kết nối bốn phương.
Virus Nipah - mầm bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 75% - vừa xuất hiện trở lại tại Ấn Độ sau gần hai thập kỷ, dù mới chỉ ghi nhận hai ca nhiễm. WHO và ECDC khẳng định nguy cơ lan rộng hiện ở mức thấp, song nhiều quốc gia đã lập tức siết chặt kiểm soát y tế…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: