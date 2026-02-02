Thứ Hai, 02/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Bộ Giáo dục hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học, trường dạy nghề công lập

Bảo Châu

02/02/2026, 15:15

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn xác định các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phải phù hợp với mục tiêu, chủ trương của Đảng và Chính phủ. Các cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp, tổ chức lại tổng thể phải hoạt động hiệu quả, bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu, phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, có nguồn lực mạnh và quy mô tuyển sinh lớn.

Bộ Giáo dục và đào tạo nêu rõ 5 tiêu chí chính xác định các cơ sở thuộc diện phải tiến hành sắp xếp, tổ chức như sau:

Về mức độ đáp ứng các điều kiện và đạt chuẩn: Các cơ sở giáo dục không bảo đảm điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc các ngành đào tạo không bảo đảm điều kiện mở ngành, duy trì ngành đào tạo, sẽ được xem xét sắp xếp, tổ chức lại. Ngoài ra, bộ cũng nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại đối với các trường không bảo đảm chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Về ngành và lĩnh vực đào tạo: Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhiều lĩnh vực, phục vụ phát triển nhiều ngành kinh tế - xã hội nhưng có tỷ trọng quy mô đào tạo hoặc thành tích nghiên cứu trong một lĩnh vực rất nhỏ sẽ được xem xét sắp xếp, tổ chức lại, trừ các khối ngành quốc phòng, an ninh, sức khỏe và nghệ thuật. Bộ định hướng tiến tới giảm số lượng cơ sở đào tạo đơn ngành.

Về tính phục vụ chức năng quản lý Nhà nước: Các lĩnh vực đào tạo không phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho chức năng quản lý nhà nước, hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính riêng biệt, phức tạp cao, chuyên môn sâu của bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục sẽ thuộc diện xem xét sắp xếp.

Về tính thiết yếu: Các cơ sở giáo dục có lĩnh vực đào tạo không đóng vai trò thiết yếu, không thể thay thế trong việc hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoặc hoạt động nghề nghiệp đặc thù, hoặc lĩnh vực đào tạo không thể tuyển sinh, xã hội không có nhu cầu, sẽ được xem xét sắp xếp, tổ chức lại.

Về tính đặc thù: Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tự rà soát, quyết định phương án và lộ trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trực thuộc, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của từng đơn vị.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hình thức sắp xếp, tổ chức lại gồm tái cấu trúc; tiếp tục duy trì nhưng phải có phương án phát triển; chuyển giao về bộ, ngành, địa phương phù hợp; hợp nhất với cơ sở giáo dục khác; hoặc giải thể.

Các cơ sở giáo dục không thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại cũng cần phải tự tiến hành tự rà soát, thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong, xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm bộ máy quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả theo quy định.

Đối với nhóm trường không đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học nhưng được tiếp tục duy trì, bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp phải xây dựng phương án và lộ trình đầu tư để đến năm 2030 bảo đảm đạt chuẩn. Sau năm 2030, bộ sẽ kiên quyết sắp xếp, tổ chức lại các trường này nếu vẫn chưa đạt chuẩn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại và báo cáo về bộ trước ngày 31/1, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/6.

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)

19:54, 10/12/2025

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)

Luật giáo dục có hiệu lực từ 1/1/2026: Không cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

15:18, 10/12/2025

Luật giáo dục có hiệu lực từ 1/1/2026: Không cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục

19:00, 25/11/2025

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành giáo dục việt nam năm 2030 phương án phát triển giáo dục sắp xếp cơ sở giáo dục tiêu chí sắp xếp giáo dục tổ chức lại giáo dục

