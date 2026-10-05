Thông xe Vành đai 2,5 đoạn qua Xuân Đỉnh: “Hợp nhất” hai đại đô thị thành khu vực đáng sống bậc nhất

Cuối tháng 9 vừa qua, đoạn tuyến Vành đai 2,5 dài 582m đi qua phường Xuân Đỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác thảm nhựa và chính thức thông xe kỹ thuật. Đây được đánh giá là mảnh ghép hạ tầng then chốt giúp kết nối thông suốt hai khu đô thị quy mô và đắt đỏ bậc nhất Hà Nội hiện nay là Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) và Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).
Tuyến đường mới rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai đại đô thị xuống chỉ còn 3–5 phút, góp phần hợp nhất Ciputra và Starlake thành một hệ sinh thái đô thị kép bổ trợ hoàn hảo cho nhau, tạo nên đòn bẩy bứt phá mạnh mẽ về cả giá trị sống lẫn tiềm năng bất động sản.
Ciputra với vị thế của một khu đô thị thượng lưu có lịch sử gần ba thập kỷ, đóng vai trò như lá phổi xanh và tâm điểm sinh thái của toàn khu vực. Sở hữu công viên trung tâm rộng 65ha, mật độ cây xanh vượt trội lên tới 20m2/người cùng không gian riêng tư an tĩnh, Ciputra mang đến môi trường sống sinh thái chuẩn mực. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục quốc tế lâu đời và cộng đồng cư dân đến từ hơn 80 quốc gia tại đây chính là nền tảng vững chắc đáp ứng nhu cầu sống và học tập chất lượng cao cho giới tinh hoa.
Trong khi đó, Starlake tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của Thủ đô - khu vực quy tụ trụ sở của các Bộ ngành, khu Ngoại giao đoàn, các công trình văn hóa quốc gia cùng chuỗi cao ốc văn phòng, khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại sầm uất. Sự xuất hiện của Starlake mang đến nhịp sống năng động, mở ra không gian giao thương, làm việc và giải trí đẳng cấp ngay kế bên Ciputra.
Sự cộng hưởng này tạo nên một mô hình hoàn hảo, nơi cư dân Starlake chỉ mất vài phút để tiếp cận không gian xanh mát và môi trường giáo dục chuẩn quốc tế tại Ciputra. Ngược lại, cư dân Ciputra dễ dàng tận hưởng sự nhộn nhịp, tiện nghi thương mại và giải quyết các thủ tục hành chính ngay tại Starlake. Không dừng lại ở khía cạnh tiện ích, hạ tầng kết nối còn hợp nhất hai cộng đồng cư dân thượng lưu, nâng tầm vị thế toàn khu vực và kích hoạt làn sóng gia tăng giá trị bất động sản bền vững cho một khu vực đáng sống bậc nhất Thủ đô.
Đáng chú ý, mạch liên kết này tiếp tục được mở rộng khi Vành đai 2,5 giao cắt với trục Hoàng Minh Thảo – đoạn đầu của Đại lộ Tây Thăng Long dẫn vào nội khu Tây Hồ Tây. Khi hệ thống hạ tầng hoàn thiện, cư dân từ Ciputra và Starlake sẽ có thêm tuyến kết nối trực tiếp tới các khu vực phía Tây và Tây Bắc Hà Nội như Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, với thời gian di chuyển dự kiến chỉ khoảng 15–20 phút. Sự cộng hưởng của các trục giao thông chiến lược vì thế không chỉ hoàn thiện mạng lưới kết nối liên khu vực, mà còn mở rộng dư địa tăng trưởng cũng như sự bứt phá về giá trị cho các dự án bất động sản dọc theo các trục hạ tầng này.
Điểm danh một số dự án cao cấp đang hiện diện quanh vành đai 2.5 và đại lộ Tây Thăng Long
Giữa bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động và chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản đang dần hình thành, khẩu vị của một bộ phận nhà đầu tư có sự dịch chuyển rõ nét.
Sự bứt phá đồng bộ của hạ tầng đã tái định hình không gian đô thị Nam Sài Gòn, đưa Vlasta Premier - Phú Thuận trở thành tâm điểm trục tăng trưởng mới và hệ sinh thái quốc tế.
Sở hữu tư dinh trên những hòn đảo nguyên bản đang trở thành lựa chọn của thế hệ tinh hoa mới của Việt Nam, bởi đó là nơi họ tìm thấy sự riêng tư, tĩnh lặng và khoảng lùi cần thiết để tái tạo năng lượng, cân bằng nhịp sống.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Sáng 2/10, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR:HOSE) chính thức giới thiệu dự án Q’Terra đến thị trường Hà Nội.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...