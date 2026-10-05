Thông xe Vành đai 2,5 đoạn qua Xuân Đỉnh: “Hợp nhất” hai đại đô thị thành khu vực đáng sống bậc nhất

Đây không chỉ là bước tiến quan trọng giúp hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khu vực, mà còn kết nối thông suốt giữa hai khu đô thị hiện đại là Ciputra và Starlake Tây Hồ Tây, tạo nên một trong những khu vực đáng sống bậc nhất Thủ đô.

Cuối tháng 9 vừa qua, đoạn tuyến Vành đai 2,5 dài 582m đi qua phường Xuân Đỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác thảm nhựa và chính thức thông xe kỹ thuật. Đây được đánh giá là mảnh ghép hạ tầng then chốt giúp kết nối thông suốt hai khu đô thị quy mô và đắt đỏ bậc nhất Hà Nội hiện nay là Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) và Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Tuyến đường mới rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai đại đô thị xuống chỉ còn 3–5 phút, góp phần hợp nhất Ciputra và Starlake thành một hệ sinh thái đô thị kép bổ trợ hoàn hảo cho nhau, tạo nên đòn bẩy bứt phá mạnh mẽ về cả giá trị sống lẫn tiềm năng bất động sản.

Ciputra với vị thế của một khu đô thị thượng lưu có lịch sử gần ba thập kỷ, đóng vai trò như lá phổi xanh và tâm điểm sinh thái của toàn khu vực. Sở hữu công viên trung tâm rộng 65ha, mật độ cây xanh vượt trội lên tới 20m2/người cùng không gian riêng tư an tĩnh, Ciputra mang đến môi trường sống sinh thái chuẩn mực. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục quốc tế lâu đời và cộng đồng cư dân đến từ hơn 80 quốc gia tại đây chính là nền tảng vững chắc đáp ứng nhu cầu sống và học tập chất lượng cao cho giới tinh hoa.

Trong khi đó, Starlake tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của Thủ đô - khu vực quy tụ trụ sở của các Bộ ngành, khu Ngoại giao đoàn, các công trình văn hóa quốc gia cùng chuỗi cao ốc văn phòng, khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại sầm uất. Sự xuất hiện của Starlake mang đến nhịp sống năng động, mở ra không gian giao thương, làm việc và giải trí đẳng cấp ngay kế bên Ciputra.

Sự cộng hưởng này tạo nên một mô hình hoàn hảo, nơi cư dân Starlake chỉ mất vài phút để tiếp cận không gian xanh mát và môi trường giáo dục chuẩn quốc tế tại Ciputra. Ngược lại, cư dân Ciputra dễ dàng tận hưởng sự nhộn nhịp, tiện nghi thương mại và giải quyết các thủ tục hành chính ngay tại Starlake. Không dừng lại ở khía cạnh tiện ích, hạ tầng kết nối còn hợp nhất hai cộng đồng cư dân thượng lưu, nâng tầm vị thế toàn khu vực và kích hoạt làn sóng gia tăng giá trị bất động sản bền vững cho một khu vực đáng sống bậc nhất Thủ đô.

Đáng chú ý, mạch liên kết này tiếp tục được mở rộng khi Vành đai 2,5 giao cắt với trục Hoàng Minh Thảo – đoạn đầu của Đại lộ Tây Thăng Long dẫn vào nội khu Tây Hồ Tây. Khi hệ thống hạ tầng hoàn thiện, cư dân từ Ciputra và Starlake sẽ có thêm tuyến kết nối trực tiếp tới các khu vực phía Tây và Tây Bắc Hà Nội như Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, với thời gian di chuyển dự kiến chỉ khoảng 15–20 phút. Sự cộng hưởng của các trục giao thông chiến lược vì thế không chỉ hoàn thiện mạng lưới kết nối liên khu vực, mà còn mở rộng dư địa tăng trưởng cũng như sự bứt phá về giá trị cho các dự án bất động sản dọc theo các trục hạ tầng này.

Điểm danh một số dự án cao cấp đang hiện diện quanh vành đai 2.5 và đại lộ Tây Thăng Long

Những ngày gần đây, Ciputra đã dỡ bỏ 2 cổng gác kiên cố, giúp cư dân di chuyển thuận tiện và thông suốt tới Starlake và Phú Thượng qua vành đai 2.5. Đây được xem là dấu mốc hạ tầng quan trọng, tạo đòn bẩy thúc đẩy giá trị của các dự án tại Ciputra cùng khu vực lân cận bứt phá mạnh mẽ (Ảnh: Noble Palace Tay Ho).

Trong ảnh là khu đô thị Noble Palace Tay Ho ngay sát cạnh vành đai 2.5 và gần kề công viên 65ha, với quy mô gần 500 biệt thự và shop villas cao cấp đang sẵn sàng bước vào giai đoạn bàn giao.

Dự án này nổi tiếng với hệ thống hạ tầng giao thông ngầm hóa hoàn toàn, kết nối trực tiếp tới hầm riêng từng căn biệt thự, đảm bảo riêng tư tuyệt đối trong vận hành và di chuyển (Ảnh: Noble Palace Tay Ho).

Một dự án khác cũng có vị trí sát cạnh vành đai 2.5 tại Ciputra là tổ hợp căn hộ hàng hiệu Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences.

Dự án đã chính thức cất nóc tòa tháp thứ 4 trên tổng 5 tòa cao 40 tầng, đồng thời hoàn thiện nhiều cấu phần quan trọng như tổ hợp biển hồ nhân tạo quy mô 7.200 m2 kéo dài gần 500 m ngay dưới chân 5 tòa tháp (Ảnh: Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences).

Cách đó không xa và cũng trong địa phận Ciputra là Tổ hợp căn hộ hàng hiệu NobleX West Lake Ha Noi, tiếp giáp trực tiếp Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall, có quy mô 12 toà tháp 40 tầng, vừa được Sunshine Group khởi công đầu năm nay (Ảnh: NobleX West Lake Ha Noi).

Dự án đang xúc tiến thi công cọc đại trà, các hạng mục tường vây và phần ngầm cũng đang được triển khai đồng bộ (Ảnh: NobleX West Lake Ha Noi).

Từ Ciputra, chỉ cần di chuyển 3-5 phút là đến Starlake Tây Hồ Tây qua vành đai 2.5.

Khu đô thị này hiện là tâm điểm thu hút loạt dự án trọng điểm về thương mại, văn phòng, nhà ở cao cấp, trong đó có tổ hợp NobleX West Lake 2 đang chuẩn bị ra mắt.

Trục Tây Thăng Long hiện cũng đang quy tụ hàng loạt dự án đô thị đáng chú ý. Trong đó, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences với quy mô gần 2.500 căn nhà phố đang tăng tốc bàn giao từ Quý 3 năm nay, đón đầu điểm rơi hoàn thiện của trục giao thông huyết mạch vào năm 2027 và làn sóng dịch chuyển cư dân về trung tâm phía Tây Thủ đô (Ảnh: Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences).



