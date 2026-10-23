Từ kiến trúc đến trải nghiệm sống: Câu chuyện thiết kế tại Imperia Sensa Park

Một ngôi nhà đẹp có thể gây ấn tượng ngay từ lần đầu ghé thăm, nhưng điều khiến con người mong muốn trở về mỗi ngày lại đến từ những trải nghiệm gần gũi: Ánh sáng tự nhiên, làn gió mát lành, khoảng xanh yên tĩnh hay cảm giác thư thái trong từng không gian sống.

Tại Imperia Sensa Park, MIK Group cùng các đơn vị tư vấn thiết kế studioMilou và ONG&ONG đã đưa những cảm nhận đời thường ấy vào tư duy kiến tạo, hướng đến một không gian sống nơi kiến trúc, thiên nhiên và con người tìm thấy sự hài hòa.

KIẾN TRÚC MANG CẢM HỨNG Á ĐÔNG, LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM

Được phát triển từ sự thấu hiểu nhu cầu và cảm xúc của con người trong nhịp sống thường nhật, Imperia Sensa Park hướng đến một chốn trở về thư thái, nơi những ồn ào, tất bật của phố thị dần lắng lại, nhường chỗ cho cảm giác bình yên và dễ chịu.

Tinh thần ấy được thể hiện qua ngôn ngữ kiến trúc của hai tòa tháp cao tầng do studioMilou tư vấn thiết kế. Hệ lam đứng với chiều cao biến thiên, kết hợp cùng đường mái zig-zag đầy ngẫu hứng, gợi liên tưởng đến những lớp “mành phên” thân thuộc trong kiến trúc bản địa. Không chỉ tạo nên nét diện mạo riêng cho công trình, hệ lam còn đóng vai trò như một lớp đệm mềm giúp giảm tác động của nắng gắt nhiệt đới, điều tiết ánh sáng và cải thiện sự thông thoáng từ những luồng gió tự nhiên thổi vào từ sông Rạch Chiếc, kênh Một Tấn và cảnh quan xung quanh.

Tổng thể kiến trúc đồng bộ, hài hoà cùng cảnh quan thiên nhiên.

Đằng sau những lựa chọn thiết kế ấy là tư duy đặt trải nghiệm của người ở làm trung tâm. Theo KTS Nguyễn Thành Trung, Giám đốc điều hành studioMilou – đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan của Imperia Sensa Park, điều quan trọng trong thiết kế một công trình không chỉ nằm ở hình dáng kiến trúc, mà còn ở khả năng hình dung những gì cư dân sẽ nhìn thấy và cảm nhận trong suốt 365 ngày mỗi năm.

Sảnh đón chuẩn khách sạn 5 sao, chiều cao trần 5,5.

Từ góc nhìn đó, những hình khối giản lược và vật liệu mang cảm hứng tự nhiên được ưu tiên nhằm tạo nên một tổng thể hài hòa, mang giá trị thẩm mỹ lâu dài. Các không gian chuyển tiếp như sảnh đón cư dân, sân vườn nội khu hay tuyến đường dạo bộ ven sông cũng được bố trí khéo léo để mang đến những “khoảng nghỉ” dễ chịu, nơi cư dân có thể tạm dừng nhịp sống hối hả, tận hưởng thiên nhiên hoặc gặp gỡ, trò chuyện cùng hàng xóm.

Đặc biệt, khu nhà trẻ nội khu được kết nối với hệ thống cảnh quan và các không gian sinh hoạt chung, góp phần đưa đời sống gia đình trở thành một phần tự nhiên của cộng đồng. Từ những buổi đưa đón con đến trường, phút vui chơi ngoài sân hay cuộc gặp gỡ tình cờ trên lối dạo bộ, những kết nối láng giềng có cơ hội được hình thành và vun đắp qua từng ngày.

KHÔNG GIAN TIỆN ÍCH NUÔI DƯỠNG CẢM XÚC VÀ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Nếu kiến trúc tổng thể tại Imperia Sensa Park tìm kiếm sự hài hòa giữa công trình và thiên nhiên, thì thiết kế nội thất các không gian tiện ích do ONG&ONG đảm nhiệm lại hướng đến việc chăm chút những trải nghiệm gần gũi trong đời sống cư dân.

Với Imperia Sensa Park, cảm giác “về nhà” không chỉ bắt đầu khi bước vào căn hộ, mà còn được hình thành từ khoảnh khắc cư dân đặt chân đến sảnh đón, đi qua những không gian sinh hoạt chung hay dành thời gian tận hưởng các tiện ích ngay thềm nhà. Theo đó, thiết kế nội thất không đơn thuần đáp ứng nhu cầu công năng mà còn chú trọng chất liệu, ánh sáng và cách tổ chức không gian, mang đến những trải nghiệm hài hòa về thị giác, xúc giác và cảm xúc.

Ba mạch cảm xúc qua ngôn ngữ thiết kế tinh tế.

Tinh thần này được thể hiện qua ba nhóm không gian tiện ích, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng.

Trước hết là không gian sáng tạo, nơi ngôn ngữ thiết kế hiện đại được kết hợp với chất liệu mộc ấm áp và những khoảng mở giàu ánh sáng tự nhiên. Từ khu làm việc chung, góc đọc sách yên tĩnh đến studio sáng tạo, mỗi không gian đều được chăm chút để cư dân có thể thúc đẩy hiệu suất, theo đuổi sở thích hay tự do thử nghiệm những ý tưởng mới.

Tiếp nối là những không gian dành cho chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng. Cư dân có thể thả mình trong làn nước mát lành tại hồ bơi điện phân muối, hoặc tận hưởng khoảng thời gian thư giãn tại phòng xông hơi đá muối Himalaya. Sự kết hợp giữa ánh sáng ấm dịu, chất liệu tự nhiên và bầu không khí yên tĩnh góp phần tạo nên những khoảng nghỉ cần thiết để cân bằng thể chất và tinh thần sau một ngày bận rộn.

Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích Social Club mở ra không gian kết nối cộng đồng đa dạng, đáp ứng nhu cầu giao lưu, thư giãn và sinh hoạt chung của cư dân. Từ cảnh quan xanh bên hồ Sensa Lake, sân chơi trẻ em, bãi cỏ đa năng đến khu vực BBQ ngoài trời, mỗi tiện ích đều được bố trí để các gia đình gặp gỡ, trẻ nhỏ vui chơi và những người hàng xóm thêm gắn kết, góp phần hình thành cộng đồng cư dân văn minh, giàu sức sống.

Sự kết hợp giữa tư duy kiến trúc hài hòa với thiên nhiên và ngôn ngữ thiết kế nội thất chú trọng trải nghiệm đã góp phần định hình dấu ấn riêng của Imperia Sensa Park tại khu Đông TP.HCM. Tại đây, giá trị của một ngôi nhà không chỉ được cảm nhận qua hình khối kiến trúc hay hệ thống tiện ích, mà còn qua cách mỗi không gian đồng hành cùng những nhu cầu, cảm xúc và nhịp sống riêng của từng cư dân.

Thông tin chi tiết dự án Imperia Sensa Park:

Địa chỉ: Đường Võ Chí Công (lối vào trực tiếp từ đường Liên Phường), phường Phước Long, TP. HCM

Website chính thức: https://imperiasensapark.vn/

Hotline: 0938 63 88 99.