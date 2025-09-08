Thủ đoạn sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng tại SJC

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố
với 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các
đơn vị liên quan.
Theo đó, bị can Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc Công ty
Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức
vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng tội danh trên còn có bị can Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc
xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (Phó giám đốc
xưởng vàng Tân Thuận)…
Liên quan tội danh Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công
vụ, bị can Hằng và các đồng phạm bị cáo buộc sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng
miếng SJC, thu lời bất chính hơn 74 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, khi sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp
méo, Công ty SJC phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về khối lượng, thời
gian từng đợt gia công và chịu sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo khối lượng thực tế
không vượt khối lượng được phép gia công.
Ngân hàng Nhà nước đã thành lập Tổ giám sát tại xưởng vàng Tân
Thuận gồm 4 thành viên giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả các khâu
gia công. Việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, được chia thành 4 tổ gồm tổ nấu
vàng đổ thỏi; tổ cắt, tỉa; tổ dập định hình và tổ đóng số seri.
Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2021, Trần Tấn Phát (Phó giám đốc
xưởng vàng Tân Thuận) đã bàn bạc, thống nhất với bị can Hằng cho phép đưa vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng trái
quy định.
Bị can Hằng liên hệ 2 tiệm vàng ở TPHCM mua 2.273 lượng vàng
nguyên liệu đưa lại cho bị can Phát.
Trước khi Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước xuống xưởng,
Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho Đoàn Lê Thanh – nhân viên để nấu, đổ
thỏi số vàng này rồi cho vào thùng axit cất giấu.
Khi Tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của Ngân hàng Nhà nước thì
Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh để báo lỗi, nấu lại. Khi không
có Tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài vào
cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.
Sau đó, các bị can thực hiện tiếp việc cắt tỉa, đóng số, ép
bao. Các thỏi vàng sản xuất trái quy định được cất giấu tại xưởng.
Kết thúc buổi
gia công, Tổ giám sát ra về thì Trương Công Ánh (Tổ trưởng Tổ đóng số seri) đưa
số vàng miếng sản xuất trái quy định cho Phát. Hằng nhận lại vàng này từ Phát và bán cho các
tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM, một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc Chi
nhánh Hải Phòng.
Kết quả điều tra xác dịnh, từ ngày 10/8/2022 – 21/2/2024, Hằng
đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng
vàng trái quy định. Với hành vi trên của các bị can, nhà nước bị thiệt hại ngân
sách hơn 74,8 tỷ đồng.
Trong đó, bị can Hằng hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng; Phát hưởng lợi hơn
6,1 tỷ đồng…
Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản của các bị can.
Trong đó, bị can Hằng bị kê biên 6 quyền sử dụng đất, Trần Tấn Phát 2 căn hộ chung
cư. Các bị can và người liên quan đã
nộp hơn 28,4 tỷ đồng. Bản thân bị can Hằng nộp 20 tỷ đồng.
Quá trình điều tra các bị can thành khẩn khai báo, tích cực
hợp tác để giải quyết vụ án.
Ngoài ra, kết quả điều tra xác định có sai phạm trong việc hạch
toán giao dịch vàng; sai phạm của các doanh nghiệp, cá nhân có giao dịch mua
bán vàng với Công ty SJC trong việc ghi chép sổ sách hạch toán, khai báo thuế.
Tuy nhiên, Công ty SJC vẫn khai báo nộp thuế cho Nhà nước theo quy định, nên
không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản kiến nghị Công ty SJC
xem xét xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan; chuyển thông tin, tài
liệu liên quan đến cơ quan Thuế để kiểm tra, xử lý.