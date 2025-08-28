Thu hồi lô mỹ phẩm do quảng cáo “nổ” công dụng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi lô Kem nghệ E150 do quảng không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên phiếu công bố…

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược, lô kem nghệ E150 - hộp 1 tuýp 20g do Công ty TNHH Tân Hà Lan (phường Tây Hồ, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh sản xuất.

Lý do thu hồi được đưa ra là lô sản phẩm có nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên phiếu công bố.

Cụ thể, nhãn sản phẩm ghi "Cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương", "vitamin E thiên nhiên"; nhãn hộp: "hết thâm"; nhãn tuýp: "giúp hết mụn", "hết rạn da, hết các vết thâm nám" ghi tên công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường chưa đáp ứng yêu cầu theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm của Bộ Y tế.

Vì vậy, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem nghệ E150 – hộp 1 tuýp 20g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty TNHH Tân Hà Lan, Chi nhánh công ty này tại Bắc Ninh cần gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; gửi báo cáo thu hồi về Cục trước 25/9/2025.

Trường hợp không loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa) thì buộc tiêu hủy lô sản phẩm kem nghệ E150 – hộp 1 tuýp 20g theo quy định.

Công ty cũng phải rà soát nội dung ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng đối với các lô khác đã sản xuất của sản phẩm vi phạm. Trường hợp có lỗi tương tự như lô sản phẩm vi phạm nêu trên, công ty phải khẩn trương thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng và gửi báo cáo việc rà soát, thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 7/9/2025. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu báo cáo không báo cáo trung thực.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh giám sát Công ty TNHH Tân Hà Lan, chi nhánh công ty tại Bắc Ninh trong việc thực hiện thu hồi lô sản phẩm kem nghệ E150 – hộp 1 tuýp 20g không đáp ứng quy định.

Cùng với đó, kiểm tra Công ty TNHH Tân Hà Lan, chi nhánh công tại Bắc Ninh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sofpaifa - hộp 1 tuýp 5g, do Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh (tại TP. HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm này được giới thiệu là kem bôi giúp vết ngứa do muỗi, kiến đốt.

Lý do thu hồi là nhãn, hướng dẫn sử dụng của lô sản phẩm chứa các cụm từ, hình ảnh không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên phiếu công bố.

Sản phẩm sử dụng các cụm từ "Kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến… đốt", "Sử dụng hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng: muỗi, kiến lửa, rệp, bọ chét, bù mắt, sâu róm, vắt, sứa biển, ong… đốt", "có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da.