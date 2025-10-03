Thu ngân sách Huế đạt hơn 10.600 tỷ đồng trong 9 tháng

9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Huế ước đạt 10.649 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024, bằng 83,5% dự toán. Cùng với đó, GRDP ước tăng 9,06% – mức cao nhất trong nhiều năm, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành kinh tế chủ lực, từ dịch vụ, công nghiệp đến xuất khẩu...

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2025, GRDP của thành phố Huế ước tăng 9,06%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của các ngành kinh tế trọng điểm. Cả ba động lực chính – đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu – đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

KINH TẾ 9 THÁNG TĂNG TRƯỞNG TOÀN DIỆN

Khu vực dịch vụ tiếp tục khởi sắc khi du lịch đón gần 5 triệu lượt khách, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024, mang về doanh thu hơn 9.600 tỷ đồng. Nhiều sự kiện văn hóa – lễ hội trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2025 đã tạo cú hích lớn, kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu của du khách.

Công nghiệp tăng trưởng 17,5%, với nhiều sản phẩm đạt mức tăng cao. Sản lượng ô tô tăng gấp 5,9 lần, găng tay y tế tăng 16 lần, điện sản xuất tăng 60%. Năng lực sản xuất mới được bổ sung nhờ các dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào vận hành, trong đó có Nhà máy sản xuất ô tô của Kim Long Motor Huế, Nhà máy găng tay y tế Kalongda. Dự án nâng công suất Nhà máy bia Phú Bài lên 600 triệu lít/năm với vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng đã chính thức hoạt động từ tháng 9/2025. Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Eon Industry Việt Nam giai đoạn 1 đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 800 lao động.

Xuất khẩu hàng hóa đạt 1,13 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, thủy sản chế biến, hàng công nghiệp chế tạo duy trì tăng trưởng tốt, mở rộng thị trường sang châu Âu, Đông Bắc Á và Bắc Mỹ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 10.649 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán, tăng 22,1%. Thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn, đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt gần 48.850 tỷ đồng, tăng 14,7%, cho thấy sức mua xã hội đang hồi phục mạnh.

Đầu tư công giải ngân 74,3% kế hoạch vốn, vượt xa mức bình quân cả nước (46,3%), góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng. Thành phố đã cấp mới 40 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 30.000 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án FDI, tạo thêm động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Nông nghiệp duy trì ổn định, ít rủi ro thiên tai, đảm bảo an ninh lương thực. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị được mở rộng.

HƯỚNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Thành phố Huế đã tích cực triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ; thành lập 4 tổ công tác chuyên trách để rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án. Các hoạt động này góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư và hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh.

Sở Tài chính Thành phố Huế cho rằng: “Mức tăng trưởng GRDP 9,06% là tín hiệu rất tích cực, cho thấy nền kinh tế thành phố đang tiệm cận ngưỡng tăng trưởng hai con số mà Chính phủ giao. Đây là kết quả từ sự vận hành đồng bộ của cả ba động lực: đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.”

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% trong năm 2025 và duy trì những năm tiếp theo, thành phố xác định một số giải pháp trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, bao gồm vốn Nhà nước, vốn ngoài Nhà nước và vốn FDI. Đối với đầu tư công, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, giải ngân 100% kế hoạch vốn, đưa vào khai thác sớm các dự án trọng điểm như đường Nguyễn Hoàng, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Đối với khu vực tư nhân, thành phố tập trung tháo gỡ thủ tục đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng để các dự án công nghiệp, dịch vụ lớn triển khai đúng tiến độ. Với FDI, ưu tiên hỗ trợ thủ tục cho các dự án mở rộng quy mô, sớm khởi công các dự án mới được cấp phép.

Song song, thành phố chú trọng thúc đẩy tiêu dùng nội địa, bao gồm cả chi tiêu công và chi tiêu của người dân, doanh nghiệp. Việc phát triển sản phẩm du lịch mới gắn với di sản, sinh thái, trải nghiệm văn hóa; quảng bá liên kết vùng và quốc tế sẽ tiếp tục thu hút du khách, gia tăng sức mua xã hội. Các chương trình kích cầu thị trường trong nước và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai mạnh mẽ, mở rộng hệ thống phân phối, tăng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng.

Xuất khẩu cũng được xem là trụ cột quan trọng để gia tăng GRDP. Thành phố đặt mục tiêu nâng cao sản lượng và giá trị xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, đồng thời giải quyết kịp thời khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động.

Ngoài ra, Huế tiếp tục triển khai các nghị quyết phát triển kinh tế trọng điểm, chú trọng tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa và các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, khó dự báo. Tuy nhiên, với đà tăng trưởng 9,06% trong 9 tháng, cùng quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp, Huế đang tiến gần hơn đến mục tiêu này.