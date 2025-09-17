Điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ: Căng thẳng dịu bớt

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 cho biết ông vừa điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - một động thái được đánh giá là nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế về thuế quan và việc New Delhi mua dầu Nga...

“Tôi vừa có một cuộc điện đàm tuyệt vời với người bạn của tôi, Thủ tướng Narendra Modi. Tôi đã chúc ông ấy sinh nhật vui vẻ. Ông ấy đang làm rất tốt. Narendra: Cảm ơn ông đã ủng hộ việc chấm dứt Chiến tranh Nga-Ukraine!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai nước đã nối lại đàm phán thương mại trong tuần này. Đại diện hai bên cho biết các cuộc thảo luận đã diễn ra tích cực với mong muốn tái thiết lập quan hệ song phương sau khi ông Trump tháng trước nâng thuế quan với hóa Ấn Độ lên 50% - mức cao nhất trong số các đối tác thương mại của Mỹ. Mức thuế quan này bao gồm 25% là thuế quan trừng phạt vì New Delhi tiếp tục mua dầu của Nga.

Trước bài đăng của ông Trump, ông Modi cũng chia sẻ trên mạng xã hội X nói rằng Ấn Độ “ủng hộ các sáng kiến của ông Trump nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine”.

Thời gian qua, Ukraine và các nước đồng minh nhiều lần nói rằng việc Ấn Độ và Trung Quốc mua năng lượng của Nga đang làm suy yếu các biện pháp trừng phạt toàn cầu nhắm vào Moscow. Đây vốn là các biện pháp nhằm gây áp lực với nền kinh tế Nga và buộc Điện Kremlin chấm dứt chiến tranh với nước láng giềng. Tuy nhiên, các quan chức Ấn Độ nói rằng New Delhi sẽ vẫn tiếp tục làm vậy nếu việc này mang lại lợi ích kinh tế.

Trải qua nhiều tháng đàm phán, Mỹ và Ấn Độ hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương và dự định hoàn tất thỏa thuận vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gần đây rơi vào bế tắc khi chính quyền ông Trump tỏ ra cứng rắn hơn với New Delhi.

Căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo dịu bớt trong những tuần gần đây khi hai bên liên tục dành cho nhau những lời thân thiện trên mạng xã hội. Điều này giúp khôi phục đàm phán thương mại giữa hai bên sau thời gian gián đoạn.

Trong bài đăng trên X, ông Modi nói thêm rằng Ấn Độ “cam kết đưa mối quan hệ đối tác toàn diện toàn cầu Ấn Độ - Mỹ lên tầm cao mới”.

Hiện chưa rõ Mỹ và Ấn Độ sẽ giải quyết vấn đề liên quan tới dầu Nga như thế nào. Những tuần gần đây, ông Trump đã gây sức ép lên các nước đồng minh, bao gồm nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), nhằm gia tăng trừng phạt với cả Ấn Độ và Trung Quốc - hai khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga.

Các biện pháp trừng phạt bổ sung này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực dàm phán thỏa thuận thương mại giữa Washington và New Delhi, đồng thời phá vỡ thỏa thuận “đình chiến” thương mại mong manh giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo các nhà phân tích, nhiều vấn đề vẫn đang phủ bóng lên đàm phán thương mại Mỹ - Ấn. Thứ nhất, ông Trump vẫn đang thúc giục các nước đồng minh trừng phạt những nước mua dầu của Nga. Ấn Độ hiện vẫn là một trong hai nước nhập khẩu dầu Nga nhiều nhất. Do đó, các quan chức Mỹ vẫn đang xem hoạt động thương mại dầu mỏ giữa Ấn Độ và Nga là một vấn đề lớn.

Thứ hai, Ấn Độ đã đặt ra một số lằn ranh đỏ cho đàm phán thương mại với Mỹ kể từ khi bắt đầu đàm phán vào tháng 3. Trong số này có việc phản đối dòng chảy tự do của nông sản và sữa Mỹ vào thị trường Ấn Độ bởi ông Modi đã cam kết sẽ bảo vệ lợi ích của nông dân nước này.

Bên cạnh đó đó là vấn đề Pakistan và nỗ lực giành giải Nobel Hòa bình của ông Trump. Ông Trump gần đây đã nhiều lần nhắc tới 7 cuộc chiến mà ông đã “chấm dứt”, bao gồm xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan.