Đồng rupee Ấn Độ suy yếu vì thuế quan Mỹ

Đồng rupee của Ấn Độ đang là một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất tại châu Á năm nay khi áp lực thuế quan Mỹ vẫn đang hiện hữu và chưa có tín hiệu khả quan...

Theo các nhà phân tích, đồng nội tệ Ấn Độ có thể sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới nếu nước này không giải quyết được căng thẳng thương mại với đối tác xuất khẩu lớn nhất của mình trong vài tháng tới.

ĐÀ GIẢM KÉO DÀI

Ấn Độ hiện chịu mức thuế quan 50% của Mỹ - cao nhất tại châu Á - bao gồm 25% là thuế đối ứng và 25% là thuế quan trừng phạt vì mua dầu Nga.

Trong vài tháng qua, quốc gia Nam Á này chứng kiến làn sóng rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài, đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế và khiến đồng rupee giảm xuống mức thấp kỷ lục là 88,491 rupee đổi 1 USD vào ngày 11/9.

Theo tin từ truyền thông Mỹ vào tuần trước, Tổng thống Mỹ nói rằng châu Âu nên áp thuế quan với Ấn Độ và Trung Quốc vì mua dầu Nga để gia tăng áp lực buộc Moscow đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Washington cũng đưa ra yêu cầu tương tự với các nước cùng nằm trong nhóm nền kinh tế phát triển G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh vào tuần trước - theo tin từ tờ báo Financial Times. Sau những động thái từ phía Mỹ, cả Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang tiếp tục giao thương với Nga.

Chia sẻ với tờ báo Nikkei Asia, nhiều nhà kinh tế và nhà giao dịch ngoại hối tin rằng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) sẽ bình ổn đồng rupee ở mức hiện tại.

Theo kịch bản cơ sở của các nhà kinh tế, cuộc chiến thuế quan sẽ được giải quyết trong năm nay và đồng rupee sau đó ổn định ở mức 88 rupee/USD hoặc thậm chí tăng nhẹ trước khi trở lại xu hướng suy yếu trong dài hạn.

Tuy nhiên, trong kịch bản xấu nhất, nếu không có giải pháp nào để giảm mức thuế quan 50% của Mỹ, đồng tiền này có thể sẽ giảm xuống mức 89 rupee đổi 1 USD trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 và tiếp tục đà giảm xuống 90 rupee/USD.

“Kể cả khi chúng ta nghe được một số tin tức tích cực về đàm phán thương mại và tác động tức thì tới đồng rupee, đồng tiền này khó có thể tăng lên mức 87 rupee/USD trong thời gian tới bởi mục tiêu của RBI là giảm thiểu biến động”, ông Sakshi Gupta, nhà kinh tế trưởng tại HDFC Bank, ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ, nhận xét với Nikkei Asia.

Hôm 29/8, RBI cuối cùng đã phải để rupee vượt qua mức 88 rupee đổi 1 USD – một ngưỡng được xem là “rào cản tâm lý” từ lâu khi đồng tiền này giảm xuống các mức thấp chưa từng thấy từ trước đến nay.

"Tôi cho rằng việc để rupee giảm xuống quá mức 88 là một sự thừa nhận của ngân hàng trung ương Ấn Độ rằng đang có những rủi ro thực sự với ngành xuất khẩu và các công ty xuất khẩu cần được hỗ trợ”, ông Dhiraj Nim, nhà kinh tế về Ấn Độ tại ngân hàng ANZ của Australia, phân tích thêm.

Ông dự báo RBI sẽ duy trì tỷ giá ở mức 88,5 rupee/USD ở thời điểm hiện tại.

Thuế quan đang tác động đến nhiều lĩnh vực xuất khẩu của Ấn Độ, bao gồm những lĩnh vực sử sử dụng lao động chi phí thấp như dệt may, may mặc và hải sản.

CÓ LỢI CHO ẤN ĐỘ TRONG DÀI HẠN?

Nhiều nhà kinh tế dự báo đồng rupee sẽ tiếp tục suy yếu trong năm tới, kể cả khi áp lực thuế quan đã giảm bớt.

“Việc đồng rupee suy yếu một cách có trật tự sau cùng sẽ mang lại lợi ích cho Ấn Độ. Đây không phải điều đang diễn ra mà là sau này. Sự suy yếu có trật tự này xảy ra dưới sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương”, ông Gupta của HDFC Bank nhận xét.

Đồng quan điểm, ông Nim của ANZ cũng cho rằng đồng tiền giảm giá ở mức “vừa phải, có cân nhắc” sẽ mang lại lợi ích ở nhiều khía cạnh như khả năng cạnh tranh xuất khẩu.

Theo ông Rajni Thakur, nhà kinh tế trưởng tại công ty L&T Finance, lạm phát tại Ấn Độ đang có xu hướng giảm xuống dưới mức mục tiêu 4% của RBI trong 7 tháng qua cùng với dự trữ USD khoảng 690 tỷ USD của RBI cho thấy ngân hàng trung ương này có thể kiểm soát tốt sự biến động của đồng nội tệ.

“Một yếu tố quan trọng khác là giá dầu vẫn đang dao động ở mức thấp trong bối cảnh động lực tăng trưởng toàn cầu chưa tăng lên. Điều này giúp Ấn Độ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát”, ông Thakur nhận xét.

Tuy nhiên, theo ông Anil Bhansali, giám đốc tại công ty Finrex Treasury Advisors, nhiều khả năng RBI sẽ không có can thiệp lớn như đã thực hiện giúp đồng rupee tăng từ 87,9 lên 83,7 rupee/USD hồi tháng 3-5 năm nay.

Sự suy yếu của đồng rupee trái ngược với các đồng tiền như real Brazil, franc Thụy Sĩ và rand Nam Phi khi nhóm này đều được hưởng lợi từ đồng USD yếu và các yếu tố trong nước như lạm phát giảm.

GIẢM TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Ngoài việc làm suy yếu rupee, thuế quan cao của Mỹ cũng được dự báo sẽ tác động tới nền kinh Ấn Độ. Cố vấn kinh tế trưởng của Ấn Độ, ông V. Anantha Nageswaran, tuần trước dự báo nếu thuế quan 50% của Mỹ được duy trì, tăng trưởng GDP của nước này có thể giảm 0,5-0,6 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng cao bất ngờ 7,8% trong quý 2 khiến nhiều nhà kinh tế thay đổi dự báo về một cuộc suy thoái tại nền kinh tế đông dân nhất thế giới. Thứ Ba tuần trước, Fitch điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm tài chính 2025 của Ấn Độ lên 6,9%, tăng so với dự báo trước đó là 6,5%. Năm tài chính 2025 của nước này sẽ kết thúc vào tháng 3/2026.

Năm tài chính 2024, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đạt 6,5%, giảm mạnh so với mức 9,2% năm trước đó. Nửa đầu năm nay, RBI đã giảm lãi suất 1 điểm phần trăm để thúc đẩy tăng trưởng. Cơ quan này dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ duy trì mức 6,5% của năm trước. RBI dự kiến tổ chức cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 29/9 - 1/10 tới.

“Nhu cầu nội địa sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ấn Độ, vì động lực lớn từ thu nhập thực tế tăng lên sẽ thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng nước này, còn điều kiện tài chính được nới lỏng sẽ kích thích đầu tư trong nước”, Fitch dự báo trong báo cáo công bố tuần trước.

Đầu tháng này, Ấn Độ cũng có động thái nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa với việc điều chỉnh sách thuế tiêu dùng từ 4 cấp còn hai cấp.