Thủ tướng chỉ đạo phát triển thị trường trong nước để đạt mục tiêu tăng trưởng 2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước trên 8% trong năm 2025.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối diện nhiều biến động khó lường: xung đột địa chính trị, rủi ro thương mại – đầu tư gia tăng, thiên tai bất thường… Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp bách phải củng cố sức mạnh thị trường trong nước. Đây vừa là “bệ đỡ” quan trọng giúp ổn định kinh tế - xã hội, vừa là động lực trực tiếp để duy trì đà tăng trưởng.

Công điện số 179/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước năm 2025 của Thủ tướng nhấn mạnh các giải pháp thiết thực, huy động tổng lực từ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và người dân nhằm tạo sức bật cho tiêu dùng nội địa, phát triển bền vững nền kinh tế.

BỆ ĐỠ TĂNG TRƯỞNG GIỮA BIẾN ĐỘNG TOÀN CẦU

Thủ tướng chỉ rõ: những tháng cuối năm 2025, tình hình quốc tế tiếp tục bất ổn, thương mại và đầu tư toàn cầu chậm lại, trong khi thiên tai khó lường gây thêm thách thức. Trong bối cảnh đó, phát triển thị trường trong nước được coi là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%.

Theo Công điện, Bộ Công Thương được giao vai trò nòng cốt, từ việc tổ chức chiến dịch truyền thông gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cho tới thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt trên các sàn thương mại điện tử. Các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo… được triển khai đồng bộ, nhằm mở rộng thị trường và khẳng định vị thế hàng hóa sản xuất trong nước.

Đặc biệt, Hội chợ mùa Thu 2025 được yêu cầu tổ chức khẩn trương, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm và thực sự phục vụ nhu cầu nhân dân.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÁC BỘ NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ DOANH NGHIỆP

Công điện giao nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn kết du lịch với sự kiện văn hóa, lễ hội và xúc tiến thương mại, phát triển điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, giải trí.

Bộ Tài chính hướng dẫn giải ngân kinh phí xúc tiến thương mại; giám sát giá cả hàng thiết yếu, triển khai kịp thời các biện pháp bình ổn.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn quy trình vay vốn, mở rộng gói tín dụng hỗ trợ tiêu dùng và sản xuất kinh doanh.

UBND các tỉnh, thành phố: thúc đẩy xúc tiến thương mại địa phương, quản lý giá cả, bình ổn thị trường, công khai xuất xứ hàng hóa; phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp trên địa bàn.

Các Bộ, cơ quan, địa phương khác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc đất đai, thủ tục, qua đó vừa hỗ trợ doanh nghiệp vừa tạo cầu cho thị trường nguyên vật liệu, hàng hóa.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước: nâng cao quản trị, giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh; tích cực tham gia xúc tiến thương mại, khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng.

Các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp: nắm bắt kịp thời nhu cầu, khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Thủ tướng cũng đã giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Bộ Công Thương phải báo cáo tiến độ hàng tháng, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc triển khai.

Công điện 179/CĐ-TTg không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà còn là lời hiệu triệu nhằm khơi dậy sức mạnh nội tại của nền kinh tế. Với sự vào cuộc đồng bộ của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân, thị trường trong nước sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.