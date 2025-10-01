Thứ Tư, 01/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng chỉ đạo phát triển thị trường trong nước để đạt mục tiêu tăng trưởng 2025

Lý Hà

01/10/2025, 15:34

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước trên 8% trong năm 2025.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối diện nhiều biến động khó lường: xung đột địa chính trị, rủi ro thương mại – đầu tư gia tăng, thiên tai bất thường… Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp bách phải củng cố sức mạnh thị trường trong nước. Đây vừa là “bệ đỡ” quan trọng giúp ổn định kinh tế - xã hội, vừa là động lực trực tiếp để duy trì đà tăng trưởng.

Công điện số 179/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước năm 2025 của Thủ tướng nhấn mạnh các giải pháp thiết thực, huy động tổng lực từ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và người dân nhằm tạo sức bật cho tiêu dùng nội địa, phát triển bền vững nền kinh tế.

BỆ ĐỠ TĂNG TRƯỞNG GIỮA BIẾN ĐỘNG TOÀN CẦU

Thủ tướng chỉ rõ: những tháng cuối năm 2025, tình hình quốc tế tiếp tục bất ổn, thương mại và đầu tư toàn cầu chậm lại, trong khi thiên tai khó lường gây thêm thách thức. Trong bối cảnh đó, phát triển thị trường trong nước được coi là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%.

Theo Công điện, Bộ Công Thương được giao vai trò nòng cốt, từ việc tổ chức chiến dịch truyền thông gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cho tới thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt trên các sàn thương mại điện tử. Các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo… được triển khai đồng bộ, nhằm mở rộng thị trường và khẳng định vị thế hàng hóa sản xuất trong nước.

Đặc biệt, Hội chợ mùa Thu 2025 được yêu cầu tổ chức khẩn trương, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm và thực sự phục vụ nhu cầu nhân dân.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÁC BỘ NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ DOANH NGHIỆP

Công điện giao nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn kết du lịch với sự kiện văn hóa, lễ hội và xúc tiến thương mại, phát triển điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, giải trí.

Bộ Tài chính hướng dẫn giải ngân kinh phí xúc tiến thương mại; giám sát giá cả hàng thiết yếu, triển khai kịp thời các biện pháp bình ổn.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn quy trình vay vốn, mở rộng gói tín dụng hỗ trợ tiêu dùng và sản xuất kinh doanh.

UBND các tỉnh, thành phố: thúc đẩy xúc tiến thương mại địa phương, quản lý giá cả, bình ổn thị trường, công khai xuất xứ hàng hóa; phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp trên địa bàn.

Các Bộ, cơ quan, địa phương khác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc đất đai, thủ tục, qua đó vừa hỗ trợ doanh nghiệp vừa tạo cầu cho thị trường nguyên vật liệu, hàng hóa.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước: nâng cao quản trị, giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh; tích cực tham gia xúc tiến thương mại, khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng.

Các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp: nắm bắt kịp thời nhu cầu, khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Thủ tướng cũng đã giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Bộ Công Thương phải báo cáo tiến độ hàng tháng, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc triển khai.

Công điện 179/CĐ-TTg không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà còn là lời hiệu triệu nhằm khơi dậy sức mạnh nội tại của nền kinh tế. Với sự vào cuộc đồng bộ của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân, thị trường trong nước sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Từ khóa:

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Đọc thêm

Tổng Bí thư: Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, đổi mới sáng tạo chậm chạp

Tổng Bí thư: Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, đổi mới sáng tạo chậm chạp

Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để đổi mới mô hình tăng trưởng. Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp...

Đại biểu Quốc hội góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự

Đại biểu Quốc hội góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự

Tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, chiều 30/9, các đại biểu đã thảo luận về 6 dự án Luật thuộc nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự...

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Để có những phân tích sâu hơn về kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Hoàng Văn Cường, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 9 xã (Hà Nội) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 9 xã (Hà Nội) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chiều 30/9, tại Trụ sở HĐND, UBND xã Quang Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri 9 xã (Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hà Nội trích 55 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10

Hà Nội trích 55 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10

Ngày 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1101/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự báo lợi nhuận nhóm chứng khoán tiếp tục bùng nổ trong quý 3 nhờ thị trường lập nhiều kỷ lục

Chứng khoán

2

Thao túng giá cổ phiếu AGG, một cá nhân và một tổ chức bị phạt 4,5 tỷ đồng

Chứng khoán

3

Thị trường ngoại hối toàn cầu giao dịch 10 nghìn tỷ USD một ngày

Thế giới

4

Dòng tiền tổ chức trong nước mua ròng gần 23.000 tỷ từ đầu năm

Chứng khoán

5

Ngành sản xuất Việt Nam cải thiện nhẹ trong tháng 9, số lượng đơn hàng mới tăng trở lại

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy