Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 9 xã (Hà Nội) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Hà Lê

01/10/2025, 06:02

Chiều 30/9, tại Trụ sở HĐND, UBND xã Quang Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri 9 xã (Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri 9 xã - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri 9 xã - Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri của 9 xã.

CỬ TRI QUAN TÂM ĐẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ CHUYỂN ĐỔI ĐẤT ĐAI

Sự kiện này không chỉ là dịp để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri mà còn là cơ hội để các lãnh đạo cấp cao chia sẻ về những chính sách, định hướng phát triển quan trọng.

Sau khi nghe đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, đông đảo cử tri đã bày tỏ sự vui mừng trước những chính sách an sinh xã hội thiết thực mà Đảng và Nhà nước đã triển khai, đồng thời đánh giá cao chủ trương phân cấp, phân quyền và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 9 xã (Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 9 xã (Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh: TTXVN

Một trong những vấn đề nổi bật được cử tri quan tâm là cải cách thủ tục hành chính và đầu tư hạ tầng nông thôn. Cử tri đề nghị cần có sự quan tâm đặc biệt đến việc nâng cấp các tuyến đường liên xã đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản. Ngoài ra, vấn đề chuyển đổi đất đai cũng được đề cập, với mong muốn có chính sách phù hợp và công bằng trong việc bồi thường và hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất.

Cử tri đánh giá cao Nghị quyết số 72-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và đề nghị cần định hướng việc cụ thể hóa nghị quyết bằng các luật, nghị quyết mới trong việc nâng cao năng lực y tế cơ sở; củng cố hệ thống y tế dự phòng, tăng cường khả năng phòng, chống dịch bệnh và tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế thiết yếu; tăng cường y tế cơ sở, củng cố dự phòng, khắc phục thiếu nhân lực, giảm quá tải tuyến trên…

CHỦ TRƯƠNG CẤP UỶ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ về tình hình đất nước, nhấn mạnh công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đang được triển khai đúng kế hoạch. Văn kiện Đại hội sẽ tiếp tục được hoàn thiện, cùng với đó, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai khẩn trương.

Về chủ trương của Bộ Chính trị các Bí thư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng bí thư nhấn mạnh chủ trương bố trí cấp ủy không phải là người địa phương, một chính sách đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong các nhiệm kỳ trước.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng tiếp tục được đẩy mạnh, không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, thực hiện phương châm là cảnh tỉnh, coi trọng công tác phòng ngừa, chứ không phải chỉ có xử lý, mà rút ra được những bài học, để không cho tham nhũng và không thể, không dám tham nhũng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng kết quả đạt được là rất tích cực và khá toàn diện. Đây cũng là nền tảng để quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Quan điểm của Đảng và Nhà nước là lấy người dân là trung tâm, là chủ thể của phát triển, nhân dân phải được thụ hưởng những thành quả của phát triển mang lại, không phải chờ đến khi đất nước giàu mạnh mới chăm lo đến nhân dân.

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư nêu rõ, chính quyền phải gần dân, sát dân, phải chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phục vụ, từ bị động sang chủ động, tìm đến dân và phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư lưu ý bảo đảm điều kiện nguồn lực và thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, không để cấp phường, xã quá tải công việc, đồng thời cũng không để gánh thêm việc mà thiếu người, thiếu điều kiện làm việc.

Thành phố Hà Nội khẩn trương quán triệt và triển khai thực hiện có kết quả những kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc hoàn thành điều động, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục và y tế tại cấp phường, xã, không được để tình trạng thiếu cán bộ; phải hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho cán bộ; phải hoàn thành việc giải quyết những hồ sơ thủ tục hành chính đang tồn đọng, quá hạn, không để công việc của người dân và doanh nghiệp bị ách tắc.

QUY HOẠCH HÀ NỘI XỨNG TẦM KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI

Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi việc chăm lo đời sống nhân dân là mục tiêu phấn đấu hàng đầu. Việc điều chỉnh chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội cũng đang được các cơ quan Trung ương nghiên cứu, thực hiện theo lộ trình, từng bước thận trọng, chắc chắn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả;

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Tiếp tục thực hiện những chủ trương đột phá về chính sách y tế, coi trọng công tác phòng ngừa, chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, củng cố y tế cơ sở, đảm bảo mỗi xã, phường có bác sĩ, có trạm y tế, có thiết bị y tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe thường xuyên, đảm bảo người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần…

Liên quan đến đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, Tổng Bí thư đề nghị quy hoạch thành phố Hà Nội cho xứng tầm với thành phố tầm khu vực và thế giới. Hiện nay, các cơ quan Trung ương đang nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai và Luật Quy hoạch. Quan điểm nhất quán là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa đất đai của nhà nước. Nhà nước phải bảo đảm với quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân, phải đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, phân bố, phân bổ giá trị đất đai công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí; phải phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển đất nước.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư cho biết những ý kiến kiến nghị sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, tiếp thu đầy đủ, phân loại rõ ràng.

Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được chỉ đạo xử lý, trả lời. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp kiến nghị, giám sát đến cùng việc tổ chức thực hiện; đề nghị các cử tri tiếp tục theo dõi, kiến nghị và phản ánh những vấn đề có liên quan để đóng góp với Quốc hội, các cơ quan Trung ương, thành phố, góp phần chung sức phát triển đất nước và xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại trong giai đoạn tới.

