Tạo đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế

Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã đánh giá tiến độ, kết quả đạt được và định hướng nhiệm vụ thời gian tới, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển khu vực kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế.

Chiều 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp tư nhân.

CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT TRONG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 68

Theo báo cáo, đến nay 34/34 địa phương và 21 bộ, cơ quan ngang bộ đã hoàn thành việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 68, Nghị quyết 198 của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ. Hai Nghị quyết số 138/NQ-CP và 139/NQ-CP giao tổng cộng 69 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó riêng năm 2025 cần hoàn thành 43 nhiệm vụ. Đến nay, đã có 29/43 nhiệm vụ hoàn thành, đạt hơn 67%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phải tạo điều kiện khi doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án lớn, nhận nhiệm vụ khó khăn. Ảnh: BGP

Công tác cải cách thủ tục hành chính ghi nhận bước tiến mạnh. Theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được phê duyệt, tổng số thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.941 thủ tục (chiếm 60,2%), cùng 2.263 điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (đạt 31%).

Dự kiến tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn 13.182 ngày, chi phí tuân thủ giảm hơn 34,2 nghìn tỷ đồng/năm (tương đương gần 29%).

Bộ Tài chính đã xây dựng Hệ thống theo dõi, đánh giá Nghị quyết số 68 tại địa chỉ https://nq68.dkkd.gov.vn để giám sát tiến độ, đo lường mức độ tác động của Nghị quyết tới phát triển kinh tế tư nhân.

Sau gần 6 tháng thực hiện, Nghị quyết 68 đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, doanh nghiệp, người dân về vai trò của kinh tế tư nhân. Tinh thần khởi sự, đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN MẠNH, ĐÓNG GÓP LỚN CHO NGÂN SÁCH

Nghị quyết 68-NQ/TW cùng với Nghị quyết 57-NQ/TW và nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành đã góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển. Tư duy quản lý nhà nước chuyển mạnh từ “xin – cho” sang “kiến tạo – hỗ trợ – phục vụ”.

Nhiều bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, tháo gỡ rào cản pháp lý, thuế, tín dụng, đất đai, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực. Nhờ đó, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh.

Thủ tướng đề nghị các bộ, các ngành, các cơ quan của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ triển khai một số nhiệm vụ - Ảnh: VGP

Lũy kế đến ngày 24/10/2025, cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Từ tháng 5/2025, trung bình mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới – tăng gần 43% so với bình quân 4 tháng đầu năm. Trong 10 tháng đầu năm 2025, có gần 262.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoặc quay trở lại hoạt động, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024, với tổng vốn bổ sung hơn 5,1 triệu tỷ đồng – tăng gần 99%.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt trung bình hơn 12.000 doanh nghiệp/tháng, tổng cộng 99.000 doanh nghiệp trong 10 tháng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có hơn 30.000 doanh nghiệp gia nhập hoặc tái gia nhập thị trường, phản ánh sức sống mới của khu vực tư nhân.

Các kết quả tích cực trong sản xuất, kinh doanh góp phần quan trọng vào tăng thu ngân sách. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách đạt hơn 1,92 triệu tỷ đồng, bằng gần 98% dự toán năm, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 338 nghìn tỷ đồng, tăng 121%; riêng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt hơn 25.200 tỷ đồng.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những kết quả tích cực, khẳng định các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, quyết liệt thực hiện Nghị quyết 68, nhiều nhiệm vụ được hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ triển khai nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm; tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội về vai trò của kinh tế tư nhân; đảm bảo đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực cho các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ Tài chính được giao đảm bảo kinh phí từ ngân sách Trung ương; các địa phương chủ động lồng ghép, bố trí kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đối với đề xuất của doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án lớn, Thủ tướng cho biết các bộ, ngành đã làm việc tích cực, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng, giáo dục, y tế.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân phát biểu - Ảnh: VGP

Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trong tháng 11/2025; trình nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và ESG; hoàn thiện nghị định về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tháng 12; triển khai chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành và phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu.

Các bộ, ngành khác được giao đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nghị định hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chương trình xúc tiến thương mại, đề án văn hóa kinh doanh, chấn hưng công nghiệp văn hóa… Đồng thời, cần khẩn trương hoàn thiện các hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho hơn 3.000 dự án đầu tư.

Thủ tướng hoan nghênh Bộ Tài chính xây dựng Hệ thống theo dõi, đánh giá Nghị quyết 68 và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương sử dụng công cụ này trong giám sát, điều hành, tích hợp thêm các chỉ số đánh giá mức độ thông thoáng môi trường kinh doanh từ góc nhìn doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân phát huy vai trò cầu nối, tư vấn, phản biện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời phản ánh, kiến nghị để Chính phủ điều chỉnh phù hợp.

Nhấn mạnh tinh thần “đoàn kết là sức mạnh, hợp tác là hiệu quả”, Thủ tướng kêu gọi Nhà nước, doanh nghiệp và người dân “cùng lắng nghe, cùng hành động, cùng hưởng lợi và cùng phát triển”, hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh, đóng góp ngày càng quan trọng cho sự thịnh vượng của đất nước.