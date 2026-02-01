Chủ Nhật, 01/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Bạch Dương

01/02/2026, 07:41

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/1/2026, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Trong những năm qua, công tác này đã có nhiều tiến bộ đáng kể, với nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra được triển khai, giúp phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm.

Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, đặc biệt trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Để đối phó với tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Các hành vi xâm phạm cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, với phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Mục tiêu là bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho các chức danh phù hợp, đồng thời xác định rõ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm tính răn đe của các hình thức xử phạt.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nhằm tạo công cụ quản lý và hỗ trợ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc ứng dụng các biện pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain cũng được khuyến khích để phát hiện, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả, đặc biệt là sao chép, sử dụng, khai thác trái phép tác phẩm trên môi trường mạng, cần được kiểm tra và xử lý nghiêm.

Bộ Công an được giao nhiệm vụ đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời tăng cường xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng. Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các bộ, ngành và địa phương cũng được khuyến khích đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc thu thập, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xuyên biên giới, nhằm nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Chip AI trở thành động lực chính của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc

09:53, 30/01/2026

Chip AI trở thành động lực chính của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc

"Việt Nam bước vào nền kinh tế sáng tạo và kỷ nguyên kỹ thuật trí tuệ nhân tạo"

07:30, 30/12/2025

VnEconomy

Trí tuệ nhân tạo bước sâu vào y tế Trung Quốc

20:28, 26/12/2025

Trí tuệ nhân tạo bước sâu vào y tế Trung Quốc

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ Chỉ thị số 02/CT-TTg kinh tế số quyền sở hữu trí tuệ sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ Thủ tướng Phạm Minh Chính thương mại điện tử xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đọc thêm

EU gọi tên 12 quốc gia chưa tuân thủ đầy đủ quy định thuế tài sản số

EU gọi tên 12 quốc gia chưa tuân thủ đầy đủ quy định thuế tài sản số

Các quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Síp, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan và Bồ Đào Nha chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trao đổi thông tin và minh bạch thuế trong lĩnh vực tài sản số...

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược quốc phòng

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược quốc phòng

Trong thời gian tới, hai Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ tập trung phối hợp xây dựng các chính sách, quy định đặc thù đối với nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược…

“Canh bạc” 100 tỷ USD của Ấn Độ với trung tâm dữ liệu AI

“Canh bạc” 100 tỷ USD của Ấn Độ với trung tâm dữ liệu AI

Trong khi nhiều quốc gia chùn bước vì áp lực nước, điện và môi trường, Ấn Độ lại tăng tốc đầu tư trung tâm dữ liệu AI. Dòng vốn dự kiến vượt 100 tỷ USD vào năm 2027 đưa nước này thành điểm đến chiến lược của hạ tầng AI toàn cầu, song cũng làm nổi rõ các thách thức về tài nguyên và phát triển bền vững…

Công việc lập trình tại Anthropic, OpenAI gần như do AI thực hiện

Công việc lập trình tại Anthropic, OpenAI gần như do AI thực hiện

Theo kỹ sư của Anthropic, khoảng 90% mã nguồn của Claude Code do chính Claude Code tạo ra...

Bốn

Bốn "ông lớn" thương mại điện tử có doanh thu năm 2025 ước đạt 429,66 nghìn tỷ

Quý 4/2025, thương mại điện tử ghi nhận doanh thu 123,73 nghìn tỷ đồng, tăng 35,74% so với cùng kỳ và tăng 19,43% so với quý trước, trở thành giai đoạn đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng cả năm...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vinhomes Green Paradise - Cú hích giúp Cần Giờ vươn tầm điểm đến quốc tế

Bất động sản

2

Người dân Hà Nội đồng loạt chốt mua xe máy điện “ngay và luôn” tại sự kiện “Đổi xăng lấy điện”

Doanh nghiệp

3

Thủ tướng: Thực hiện “5 thông”, doanh nghiệp “5 tiên phong” để kinh tế tư nhân bứt phá

Tiêu điểm

4

Giá vàng SJC “bốc hơi” 20 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên cuối tuần

Tài chính

5

Dữ liệu số trở thành nền tảng quan trọng để quản trị thị trường bất động sản

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy