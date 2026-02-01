Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 01/02/2026
Bạch Dương
01/02/2026, 07:41
Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp...
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/1/2026, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
Trong những năm qua, công tác này đã có nhiều tiến bộ đáng kể, với nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra được triển khai, giúp phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm.
Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, đặc biệt trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
Để đối phó với tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Các hành vi xâm phạm cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, với phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Mục tiêu là bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho các chức danh phù hợp, đồng thời xác định rõ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm tính răn đe của các hình thức xử phạt.
Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nhằm tạo công cụ quản lý và hỗ trợ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc ứng dụng các biện pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain cũng được khuyến khích để phát hiện, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả, đặc biệt là sao chép, sử dụng, khai thác trái phép tác phẩm trên môi trường mạng, cần được kiểm tra và xử lý nghiêm.
Bộ Công an được giao nhiệm vụ đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời tăng cường xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng. Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Các bộ, ngành và địa phương cũng được khuyến khích đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc thu thập, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xuyên biên giới, nhằm nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
09:53, 30/01/2026
Các quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Síp, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan và Bồ Đào Nha chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trao đổi thông tin và minh bạch thuế trong lĩnh vực tài sản số...
Trong thời gian tới, hai Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ tập trung phối hợp xây dựng các chính sách, quy định đặc thù đối với nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược…
Trong khi nhiều quốc gia chùn bước vì áp lực nước, điện và môi trường, Ấn Độ lại tăng tốc đầu tư trung tâm dữ liệu AI. Dòng vốn dự kiến vượt 100 tỷ USD vào năm 2027 đưa nước này thành điểm đến chiến lược của hạ tầng AI toàn cầu, song cũng làm nổi rõ các thách thức về tài nguyên và phát triển bền vững…
Theo kỹ sư của Anthropic, khoảng 90% mã nguồn của Claude Code do chính Claude Code tạo ra...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: