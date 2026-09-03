Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung cao độ, xử lý quyết liệt 6 nhóm giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết Chính phủ sẽ tập trung 6 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 - Ảnh: VGP/QP

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ.

KINH TẾ DUY TRÌ ĐÀ TÍCH CỰC, ÁP LỰC ĐIỀU HÀNH CÒN LỚN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm.

Chính phủ đánh giá kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,03 triệu tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán và tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng ước đạt 766,05 tỷ USD, tăng 28%; vốn FDI đăng ký đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 12,5%; gần 16 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 14,5%.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp tới báo chí thông tin về tình hình phát triển KTXH tháng 8 và 8 tháng năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/QP

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8 đạt khoảng 509,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch. Đến hết tháng 8, đã xử lý dứt điểm 2.699/4.899 dự án tồn đọng, kéo dài.

Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 15 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến đối với 6 dự án luật tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được theo dõi, tháo gỡ vướng mắc.

Tuy nhiên, áp lực điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tỷ giá, lãi suất trong điều kiện phải thúc đẩy tăng trưởng cao còn lớn. Giải ngân tại một số bộ, địa phương và dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu; giải phóng mặt bằng, vật liệu, nhân lực và chi phí đầu vào vẫn là điểm nghẽn.

Nhập siêu 8 tháng còn lớn; thị trường tài chính, tiền tệ, tín dụng chịu sức ép từ bên ngoài. Một số dự án tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm; ở một số nơi còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Thiên tai, bão lũ cũng tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC ĐIỂM NGHẼN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, hành động quyết liệt, kịp thời và hiệu quả.

Trước hết, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Chính sách tiền tệ phải được điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng.

Chính phủ yêu cầu chủ động điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; nghiên cứu kỹ việc cải cách phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Thứ hai, quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công và khơi thông nguồn lực. Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, thủ tục đầu tư tại các dự án trọng điểm.

Các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, không để đất đai, vốn và tài sản tiếp tục bị ách tắc, lãng phí.

Thứ ba, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường và bảo đảm năng lượng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, hướng tới thương mại cân bằng, bền vững; mở rộng và đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng.

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đàm phán các hiệp định, thỏa thuận thương mại; tăng cường xúc tiến thương mại, ngoại giao kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ quốc tế. Đồng thời, bảo đảm đủ điện, năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, không để thiếu hụt do nguyên nhân chủ quan.

Thứ tư, tiếp tục đột phá về thể chế và nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy. Các cơ quan phải xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ, hoàn thiện văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, không để khoảng trống pháp lý.

Đối với chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ yêu cầu kịp thời tháo gỡ vướng mắc; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm; nâng cao năng lực cấp xã, bảo đảm cấp cơ sở trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Chính phủ yêu cầu tổ chức tốt năm học mới 2026 - 2027; chuẩn bị chu đáo việc đưa các trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 vào hoạt động, bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; chủ động ứng phó thiên tai, giảm thấp nhất thiệt hại và nhanh chóng khắc phục hậu quả; tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thứ sáu, giữ vững quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại. Chính phủ yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, triển khai hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết, thỏa thuận với các đối tác, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Mọi nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; lấy kết quả thực tế làm thước đo.