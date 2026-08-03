Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7: Quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Kinh tế 7 tháng đầu năm 2026 duy trì đà tăng, song nhập siêu, lãi suất và giải ngân còn là thách thức. Chính phủ yêu cầu ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ điểm nghẽn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm. Ảnh: Chính phủ

Chiều 3/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm.

Theo Người phát ngôn của Chính phủ, cùng ngày 3/8, Chính phủ họp Phiên thường kỳ tháng 7/2026 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhằm đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 8 và thời gian tới.

KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN ỔN ĐỊNH, FDI TĂNG MẠNH

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điều kiện kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong tháng 7, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật. Lãnh đạo Chính phủ làm việc với 26 tỉnh, thành phố để xử lý khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng.

Chính phủ đồng thời sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục kiện toàn bộ máy và sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp thông tin tại họp báo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; CPI tháng 7 ước giảm 0,1% so với tháng trước, bình quân 7 tháng tăng khoảng 4,38-4,39%.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,83 triệu tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 7 ước đạt 418,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 41% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 77,7 nghìn tỷ đồng.

Vốn FDI đăng ký mới ước đạt 36,36 tỷ USD, tăng 50,9%; vốn FDI thực hiện đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng ước đạt 659,6 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu rau quả tháng 7 đạt 1,12 tỷ USD, lần đầu vượt 1 tỷ USD trong một tháng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng hơn 14% so với cùng kỳ; tính chung 7 tháng tăng hơn 11%, cao nhất kể từ năm 2019. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 11,5-12%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%. Việt Nam đón hơn 13,9 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay, tăng 13,8%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng chậm ban hành, nợ văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để; tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ và xây dựng thấp hơn kịch bản.

Nhập siêu diễn ra liên tiếp trong 7 tháng; xuất nhập khẩu chưa bền vững, còn phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp FDI và một số thị trường lớn. Giải ngân vốn đầu tư công tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm. Lãi suất cho vay tăng, áp lực thanh khoản tạo sức ép lên thị trường tài chính, tiền tệ.

GIỮ ỔN ĐỊNH VĨ MÔ, THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN TĂNG TRƯỞNG

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, song cũng có nhiều cơ hội mới từ các quyết sách chiến lược của Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3, để khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp.

Chính phủ yêu cầu quyết liệt triển khai giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số; đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt tại các bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 10%, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

Các cơ quan liên quan phải ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh. Tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn; kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh xử lý nợ xấu.

Chính phủ đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025; tiếp tục miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; phát triển thị trường vốn, chứng khoán và bảo đảm lộ trình nâng hạng.

Thủ tướng yêu cầu điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến thế giới; tháo gỡ khó khăn về nguồn cung Ethanol E100 để pha chế xăng E10 và E5, không làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy xăng sinh học và tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm.

Các bộ, ngành cần khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu mặt hàng không thiết yếu, giảm nhập siêu và bảo đảm cán cân thương mại bền vững.

Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm; chuẩn bị năm học 2026-2027 và lễ khai giảng ngày 5/9/2026.

Thủ tướng yêu cầu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID; tiếp tục cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; củng cố quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Sau phiên họp, Thủ tướng yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương khẩn trương cập nhật chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3. Nhiệm vụ phải được cụ thể hóa, thực hiện đúng tiến độ, có kết quả rõ ràng, đo lường được, gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu.