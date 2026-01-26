Thủ tướng: Điện hạt nhân là dự án chiến lược với tầm nhìn trăm năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 26/01/2026
Huyền Vy
26/01/2026, 17:34
Khẳng định điện hạt nhân Ninh Thuận là công trình chiến lược tầm nhìn trăm năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện các hiệp định, báo cáo để sớm triển khai dự án, vì lợi ích cao nhất của quốc gia và an ninh năng lượng bền vững…
Ngày 26/1/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình cấp có thẩm quyền về các dự án điện hạt nhân.
Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế liên quan.
Đứng trước những yêu cầu mới của thời kỳ phát triển, vào cuối năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng và thống nhất chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.
Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành trong quá trình triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao và các bộ, ngành, cơ quan tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao và có kết quả cụ thể xúc tiến mạnh mẽ dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân. Trong đó, cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; triển khai một số công việc giải phóng mặt bằng, đào tạo nhân lực… Đặc biệt, sau nhiều vòng đàm phán, đã cơ bản thống nhất được với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi thống nhất các nội dung quan trọng để xây dựng các báo cáo, tờ trình, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tích cực triển khai các nhiệm vụ, trong đó cơ bản hoàn thành việc đàm phán với đối tác Nga về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Nhấn mạnh xây dựng Nhà máy điện hạt nhân là dự án lớn, mang tính chiến lược, tầm nhìn trăm năm, lại là lĩnh vực mới, công nghệ cao, có tính chất nhạy cảm, nhất là về an toàn hạt nhân…, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tập đoàn kinh tế liên quan hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về dự án; đồng thời trình dự thảo Hiệp định giữa Việt Nam và Nga và có đề xuất, kiến nghị để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bên cạnh đó, xây dựng dự thảo các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, cơ quan có thẩm quyền về dự án.
Thủ tướng chỉ đạo nội dung các báo cáo, tờ trình phải ngắn gọn song đầy đủ; tập trung thể hiện rõ quá trình thực hiện dự án; tình hình đàm phán với đối tác và kết quả; những nội dung cơ bản đã đạt được nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, thu hút công nghệ cao, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tối ưu hóa hiệu quả dự án; những nội dung cốt lõi của dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được hai bên đặc biệt quan tâm, trao đổi kỹ; các nội dung liên quan việc thúc đẩy triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2…
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chỉ đạo; Bộ Công Thương chủ trì do Bộ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp chỉ đạo, ký các văn bản liên quan, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Thường trực Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, hoàn thành các báo cáo, dự thảo trong ngày 27/1/2026 để trình cấp có thẩm quyền.
