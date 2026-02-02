Thủ tướng đôn đốc bảo đảm hàng hóa, an sinh và trật tự thị trường phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trọng tâm là bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, an sinh xã hội, ổn định thị trường, an toàn giao thông và kỷ cương hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 1/2/2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Công điện nêu rõ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trong đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì theo dõi sát diễn biến thị trường, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý. Các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa tiếp tục được triển khai mạnh mẽ.

Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa. Việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt được yêu cầu thực hiện trong mọi tình huống.

Bộ Tài chính chủ trì chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 trong kỳ chi trả tháng 2/2026. Cùng với đó, việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tại các địa bàn chịu ảnh hưởng thiên tai, không để Nhân dân thiếu đói trong dịp Tết và thời kỳ giáp hạt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là thực phẩm thiết yếu; kịp thời điều hòa cung cầu giữa các vùng, địa phương và phục vụ xuất khẩu nhằm ổn định giá cả thị trường. Công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, không khí và nguồn nước sinh hoạt được tăng cường. Việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu phải được giải quyết thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc do nguyên nhân chủ quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật phong phú, phù hợp thuần phong mỹ tục, bảo tồn giá trị truyền thống, phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Công tác quản lý lễ hội, du lịch được tăng cường; các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá công khai, không nâng giá, ép giá khách du lịch.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phương án bảo đảm phương tiện vận chuyển phục vụ Nhân dân và kiều bào về quê đón Tết; quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa phù hợp điều kiện thực tiễn, bảo đảm tiết kiệm, an toàn.

Các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động; đồng thời tăng cường quản lý vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan tại khu vực công cộng và điểm du lịch.

Các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, lực lượng vũ trang và các lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Công điện cũng yêu cầu quán triệt nghiêm quy định không đi thăm, chúc Tết cấp trên, không dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết, không sử dụng ngân sách, tài sản công trái quy định; ngay sau kỳ nghỉ Tết phải khẩn trương triển khai công việc, không để gián đoạn thủ tục hành chính.

Thủ tướng giao Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; cập nhật kịp thời diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa thiết yếu, an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Công điện; Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.