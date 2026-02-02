Hàng hóa đầy ắp, sẵn sàng cho mùa sắm Tết

Thông tin từ Bộ Công Thương, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 2/2 đến hết ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP. Hà Nội). Hội chợ sẽ mở cửa đón khách tham quan, sắm Tết từ 9 – 21 giờ hàng ngày…

Với quy mô trưng bày là 100.000m2 trong nhà và hơn 45.000 m2 ngoài trời, (gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000 m2), hội chợ dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các không gian ngoài trời phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực, mua sắm Tết và trải nghiệm.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú cho biết: Hội chợ Mùa xuân năm 2026 là mắt xích quan trọng để duy trì mạch tăng trưởng kinh tế từ năm 2025 sang 2026; đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Bộ Công Thương với doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc xây dựng một thị trường ổn định, phát triển và thịnh vượng.

HỘI CHỢ MÙA XUÂN SẮP MỞ CỬA

Hội chợ Mùa Xuân 2026 là sự kiện được thai nghén trên nền thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu 2025, hội chợ quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ khoảng 2.500 doanh nghiệp và thu hút trung bình 100.000 lượt khách mỗi ngày. Con số ấy không chỉ là kỷ lục, mà còn là lời khẳng định về tính đúng đắn của chủ trương xây dựng mô hình hội chợ quốc gia thường niên.

Sau lễ khai mạc, Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ mở cửa khu vực trong nhà từ 13h00 ngày 2/2/2026.

Tại hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất, 3 yếu tố “chính trị – kinh tế – văn hóa” được lồng ghép tạo nên giá trị khác biệt cho sự kiện. Phân khu Địa phương do TP.HCM đảm nhiệm vai trò trung tâm, giới thiệu những thành tựu nổi bật về kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch.

Tiếp nối là không gian “Du xuân quê hương – Sản vật bốn phương”, nơi tinh hoa nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP từ khắp các vùng miền hội tụ, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và lan tỏa giá trị hàng Việt. Phân khu “Nông sản Việt – Lan tỏa sắc xuân” mang đến bức tranh mới của nông nghiệp Việt Nam: từ sản phẩm chủ lực, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh đến kinh tế tuần hoàn.

Trong khi đó, phân khu “Xuân thịnh vượng” do Bộ Công Thương chủ trì quy tụ doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, phân phối và dịch vụ, tập trung kích cầu tiêu dùng, kết nối cung – cầu trong cao điểm mua sắm Tết. Đáng chú ý, Triển lãm chuỗi giá trị ngành Dệt may, Da giày, Đồ gỗ và Thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026) được tổ chức như một diễn đàn giao thương B2B kết hợp B2C quy mô quốc gia.

Ở chiều sâu văn hóa, phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức mở ra không gian “Sắc Xuân Việt”, từng bước thương mại hóa các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Bổ trợ cho toàn bộ hành trình là khu ngoài trời “Vị Xuân gắn kết”, nơi ẩm thực và trải nghiệm hoàn thiện cảm xúc du xuân của người tham dự.

Nhiều chuyên gia nhận định, Hội chợ Mùa Thu đã đạt ngưỡng 1.000 tỷ đồng trong điều kiện thị trường bình thường. Như vậy, Hội chợ Mùa Xuân diễn ra vào cao điểm sắm Tết, chắc chắn sẽ đạt doanh thu cao hơn, bởi, thông thường, chi tiêu cho hàng hóa thiết yếu và quà tặng dịp Tết thường tăng gấp 2 - 3 lần.

Theo ông Vũ Bá Phú, điểm cốt lõi của Hội chợ là tính thực chất: kích cầu đi liền với kiểm soát chất lượng, để người dân mua sắm không chỉ nhiều hơn mà còn an tâm hơn. Một trong những giải pháp then chốt là rút ngắn khâu trung gian, kết nối trực tiếp nhà sản xuất với người tiêu dùng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiết giảm 15 – 20% chi phí vận hành và chuyển lợi ích này vào giá bán.

LOẠT CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI SỚM

Theo PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế, việc sắm Tết sớm hiện không chỉ phổ biến ở các đô thị lớn mà còn lan rộng tại nhiều địa phương. Người dân ngày càng có xu hướng phân bổ mua sắm theo từng giai đoạn, vừa tiết kiệm thời gian vừa chủ động tài chính. Việc các siêu thị, cửa hàng tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi sớm cũng là yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng sắm Tết trước.

Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ, nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết năm nay khá dồi dào. Các doanh nghiệp đã chủ động kế hoạch dự trữ từ sớm, tăng lượng hàng 20 - 30% so với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu.

Tại siêu thị Emart (phường An Khánh, TP.HCM), không khí mua sắm Tết rất sôi nổi trong hai ngày ngày cuối tuần vừa qua. Theo ghi nhận, khách bắt đầu mua trữ dần các mặt hàng thực phẩm khô, thực phẩm chế biến sẵn hoặc các giỏ quà tặng. Ngoài ra gian hàng thực phẩm tươi sống cũng đông đúc bà nội trợ mua các loại nguyên liệu thịt heo, thịt bò để chế biến món ăn ngày Tết.

Theo đại diện Lotte Mart, thời điểm này khoảng 70 - 80% lượng đơn hàng quà tặng được doanh nghiệp và khách sỉ đặt mua trước đã được giao, trong khi đó sức mua của khách lẻ đang tăng dần, đặc biệt sức mua đối với các sản phẩm dùng nhiều ngày Tết như bánh kẹo, hạt dưa, mứt, bia... đang tăng mạnh so với ngày thường. Để kích thích nhu cầu, đơn vị tăng áp dụng ưu đãi như mua một tăng một, tặng quà, giảm giá 5 - 30% cho nhiều sản phẩm trong khoảng thời gian cao điểm này.

Hệ thống đại siêu thị GO! cho biết nguồn hàng dồi dào và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng vọt trong những ngày tới. Hiện chuỗi đang áp dụng chương trình "bán thịt heo tươi không lợi nhuận" trong dịp Tết, kéo dài đến ngày 25/2, áp dụng cho toàn bộ mặt hàng thịt heo tươi nội địa, với tổng cộng 70 mã sản phẩm. Trong đó có 5 mặt hàng được áp dụng khóa giá, tức giữ nguyên giá bán trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Tương tự, hệ thống siêu thị Co.op Mart triển khai chương trình khuyến mại “Đến Co.op chở Tết về” qua đó giảm đến 50% cho các nhóm hàng thiết yếu phục vụ Tết cùng đồ gia dụng, hóa phẩm dọn dẹp, chăm sóc cá nhân và quần áo Tết.

Hưởng ứng Vietnam Grand Sale do Bộ Công Thương phát động, nhiều sản phẩm tiếp tục ưu đãi sâu đến 65% với các hình thức mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, mua 2 tính tiền 1… Trên Co.op Online, khách hàng còn có thể săn voucher giờ vàng, được tích lũy để nhận mã giảm đến 200.000 đồng, giúp chủ động chi tiêu và tiết kiệm hơn trong mùa cao điểm.