Thủ tướng Đức mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Thái Bình

24/11/2025, 08:47

Thủ tướng Đức mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, trong đó có lĩnh vực khoáng sản, đường sắt cao tốc, đào tạo nghề, phát triển công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp nhau nhân dịp cùng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp nhau nhân dịp cùng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ảnh: VGP.

Sáng 23/11, tại Nam Phi, tiếp tục các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức và luôn đánh giá cao vai trò đầu tàu của Đức trong Liên minh châu Âu.

Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ sự hiện diện tích cực của Đức tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và vì các mục tiêu phát triển bền vững chung ở khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Việt Nam đến Thủ tướng Đức và các lãnh đạo Đức.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay; nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy thương mại tự do, lưu thông hàng hóa và dịch vụ, tháo gỡ ách tắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phục vụ lợi ích của người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn Quốc hội Đức đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào ngày 13/11/2025 ngay sau cuộc điện đàm giữa hai Thủ tướng (tháng 9/2025), tin tưởng Hiệp định EVIPA khi đi vào triển khai sẽ giúp tạo đột phá trong thương mại - đầu tư song phương.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và đề nghị Chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường, đào tạo nghề...; thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực đào tạo nghề với Việt Nam theo mô hình đào tạo nghề song hành của Đức, tạo thuận lợi cho việc công nhận bằng nghề của Việt Nam theo tiêu chuẩn Đức, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức, hội nhập thành công, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội sở tại và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới cũng như những thành tựu mọi mặt của Việt Nam thời gian qua; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hướng tới châu Á – Thái Bình Dương của Đức.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, trong đó có lĩnh vực khoáng sản, đường sắt cao tốc, đào tạo nghề, phát triển công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng, đồng thời đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nghề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hai nước hợp tác bảo đảm an ninh, chống lại các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia, bảo đảm ổn định xã hội.

Cuộc gặp giữa hai Thủ tướng là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Đức trong việc đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

