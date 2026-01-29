Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc

Ngày 28/1, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công và thăm, kiểm tra tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, động viên các lực lượng tham gia triển khai, xây dựng, thi công một số dự án quan trọng phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027...

Tại công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc, Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công, động viên các lực lượng đang trực tiếp triển khai dự án. Theo báo cáo, các hạng mục trọng yếu của dự án đang được thi công đồng bộ; trong đó, nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đạt khối lượng lớn và đang trong giai đoạn hoàn thiện, hạng mục đường cất hạ cánh được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Thủ tướng nhấn mạnh dự án Cảng HKQT Phú Quốc được triển khai trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công, yêu cầu cao hơn về tổ chức thi công, bảo đảm an toàn và chất lượng. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức thi công liên tục, tận dụng điều kiện mùa khô để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phải tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Về định hướng phát triển, Thủ tướng yêu cầu Cảng HKQT Phú Quốc được xây dựng theo hướng hiện đại, xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa hiệu quả khai thác.

Thủ tướng chỉ đạo địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với tầm nhìn dài hạn, tạo dư địa cho phát triển, thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời quan tâm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Đối với nguồn vật liệu san lấp, Thủ tướng yêu cầu giao trực tiếp mỏ vật liệu thông thường cho nhà đầu tư, nhà thầu; trường hợp chậm triển khai hoặc không khai thác hiệu quả phải kiên quyết thu hồi để giao cho đơn vị khác.

Tiếp đó, Thủ tướng kiểm tra dự án đường tỉnh ĐT.975 – tuyến đường kết nối trục động lực với Cảng HKQT Phú Quốc. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công theo điều kiện mặt bằng thực tế, bảo đảm tiến độ tổng thể, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư về nâng cao chất lượng và năng lực khai thác lâu dài của tuyến đường.

Trong chương trình công tác, Thủ tướng dự lễ khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán – hai trong số 21 dự án phục vụ APEC 2027 đã được phê duyệt. Hai dự án được triển khai nhằm bổ sung hệ thống hạ tầng đô thị, dịch vụ và cơ sở lưu trú phục vụ Hội nghị APEC, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Phú Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng khẳng định việc Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng; trong đó, hạ tầng chiến lược giữ vai trò then chốt quyết định thành công của Hội nghị. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là tỉnh An Giang và Đặc khu Phú Quốc, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án, đồng thời kêu gọi sự tham gia, ủng hộ của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán. Ảnh: VGP.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương và các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai các dự án phục vụ APEC 2027.

Theo báo cáo, tỉnh An Giang được giao triển khai 21 công trình, dự án, trong đó có 10 dự án đầu tư công và 11 dự án đầu tư theo phương thức PPP và đầu tư kinh doanh. Đến nay, toàn bộ các dự án đầu tư công đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu; giá trị giải ngân năm 2025 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tương đương 64,2% kế hoạch.

Đối với nhóm dự án PPP và đầu tư kinh doanh, các nhà đầu tư đã được lựa chọn theo đúng quy định, nhiều dự án đang triển khai đạt và vượt tiến độ. Các bộ, ngành và địa phương kiến nghị Chính phủ xem xét một số nội dung liên quan đến quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, bảo đảm nguồn vật liệu san lấp, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật và điều chỉnh quy mô một số dự án.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm mục tiêu phục vụ Hội nghị APEC 2027 và phát triển lâu dài Phú Quốc với tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian một tháng hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc bàn giao quỹ đất thanh toán hợp đồng BT; đồng thời yêu cầu kiên quyết xử lý các vướng mắc về vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.