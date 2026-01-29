Cách làm mới của Ninh Bình: Từ kêu gọi vốn sang chọn đối tác chiến lược

Không chạy theo số lượng dự án, Ninh Bình định hướng xúc tiến đầu tư năm 2026 theo hướng chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sạch và các ngành có giá trị gia tăng lớn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho giai đoạn tới.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2026. Theo đó, Ninh Bình xác định xúc tiến đầu tư không chỉ đơn thuần là hoạt động kêu gọi vốn, mà là công cụ quan trọng để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, định hình mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ CHỌN LỌC, LẤY CHẤT LƯỢNG LÀM TRỌNG TÂM

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2026 là định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc theo ngành, lĩnh vực ưu tiên. Thay vì chạy theo số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký, Ninh Bình tập trung kêu gọi các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, tạo ra giá trị gia tăng lớn và có khả năng lan tỏa, kết nối sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh Ninh Bình ưu tiên phát triển các ngành cơ khí chế tạo, lắp ráp ô tô, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, công nghệ thông tin, công nghiệp sinh học, vật liệu tiên tiến, năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghiệp mới gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Việc lựa chọn các ngành công nghiệp này không chỉ phù hợp với xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế, mà còn tận dụng được lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và nguồn nhân lực đang từng bước được nâng cao chất lượng của Ninh Bình.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh định hướng thu hút các dự án nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; gắn nông nghiệp với du lịch sinh thái, phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP và công nghiệp chế biến nông sản phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây được xem là hướng đi nhằm gia tăng giá trị cho khu vực nông thôn, đồng thời tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch.

Tỉnh Ninh Bình định hướng thu hút các dự án nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao

Đáng chú ý, du lịch và công nghiệp văn hóa tiếp tục được Ninh Bình xác định là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển. Các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, khách sạn 5 sao, trung tâm dịch vụ – giải trí hiện đại gắn với giá trị di sản Cố đô Hoa Lư, Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ được ưu tiên thu hút.

Song song với đó là phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế di sản với các sản phẩm có giá trị thương hiệu cao, góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

ĐA DẠNG HÓA ĐỐI TÁC, ĐỔI MỚI CÁCH THỨC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Về đối tác đầu tư, Ninh Bình chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa thị trường, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP. Tỉnh ưu tiên thu hút các tập đoàn lớn, có tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ cao đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ là đối tác chiến lược của Việt Nam.

Cùng với đó, Ninh Bình tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác với các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, đồng thời chủ động tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng thông qua các kênh xúc tiến đầu tư chuyên nghiệp, bài bản.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đón tiếp các nhà đầu tư Nhật Bản

Hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ được triển khai linh hoạt thông qua các đoàn công tác trong và ngoài nước, các hội nghị, diễn đàn xúc tiến đầu tư, kết nối trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế.

Chương trình cũng nhấn mạnh vai trò của xúc tiến đầu tư tại chỗ, coi đây là giải pháp bền vững và hiệu quả. Ninh Bình sẽ tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và lao động.

Song song với các hoạt động xúc tiến trực tiếp, tỉnh tập trung xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đầu tư trên nền tảng số, cập nhật đầy đủ thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, chính sách ưu đãi và danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Các ấn phẩm xúc tiến đầu tư đa ngữ, video, phim tài liệu, sách trắng, tài liệu điện tử tiếp tục được hoàn thiện nhằm quảng bá toàn diện hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư của Ninh Bình.

Để Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2026 đạt hiệu quả thực chất, Ninh Bình xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh là giải pháp then chốt. Tư duy quản lý được chuyển mạnh từ “cấp phép” sang “phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Theo đó, tỉnh tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp; đồng thời đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tạo nền tảng vững chắc cho thu hút đầu tư dài hạn.