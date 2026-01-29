Giằng co thanh khoản thấp, mốc 1800 điểm vẫn được giữ vững

Áp lực bán hạ giá vẫn tạo sức ép lên nhóm cổ phiếu dẫn dắt, có lúc đẩy VN-Index lùi xuống 1797,32 điểm, nhưng kết phiên sáng chỉ số vẫn hồi lên 1801,95 điểm. Nhóm ngân hàng đã duy trì được sự phân hóa nhưng đến lượt cổ phiếu dầu khí điều chỉnh mạnh.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,96 điểm tương đương -0,05%. Mức giảm hầu như không đáng kể này có được là nhờ khả năng cân bằng ở các trụ. VIC, CTG, TCB tham chiếu trong khi VHM tăng nhẹ 0,29%, VPB tăng 0,36%, FPT tăng 1,27% bù đắp lại ảnh hưởng từ GAS giảm sâu 4,83%.

Nhóm dầu khí sáng nay đồng loạt điều chỉnh. GAS sau khi “rướn” lên đỉnh cao lịch sử mới hôm qua đã bị chốt lời và giá co lại đáng kể. Đến sáng nay cổ phiếu này thiếu cầu nghiêm trọng, khiến giá lao dốc sâu nhưng thanh khoản khá thấp. Chỉ riêng GAS đã khiến VN-Index mất gần 3 điểm. Ngoài ra PLX giảm 3,23%, PVD giảm 1,97%, PVT giảm 1,67%, BSR giảm 2,05%, PVS giảm 2,99%, PVC giảm 0,7%...

Dù vậy ảnh hưởng của nhóm dầu khí không lớn, chủ yếu là GAS, BSR và PLX. Trong khi đó nhóm Vin khá cân bằng và ngân hàng thì phân hóa. VCB giảm 1,01%, HDB giảm 1,23%, LPB giảm 1,07% là các cổ phiếu yếu nhất. Trong 14 cổ phiếu ngân hàng thuộc rổ VN30 thì 9 mã đỏ, 2 mã xanh còn lại tham chiếu. Khả năng bù đắp điểm số đặt lên vai các blue-chips tầm trung, nổi bật là MSN tăng 4,4%, VNM tăng 3,99%, SAB tăng 3,17%, GVR tăng 3,14%, FPT tăng 1,72%, MWG tăng 1,17%.

Sức mạnh của các cổ phiếu tầm trung lại hỗ trợ tốt nhất cho VN30-Index, giúp chỉ số này đang tăng 0,49% so với tham chiếu dù độ rộng cân bằng 13 mã tăng/13 mã giảm. Ảnh hưởng của VCB và HDB được hạn chế đáng kể trong chỉ số này. Thậm chí VJC giảm 3,27% mới là cổ phiếu tác động lớn nhất.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Phần còn lại của thị trường sáng nay phân hóa khá tốt, độ rộng ghi nhận 142 mã tăng/149 mã giảm. Tuy nhiên phân bổ dòng tiền thì rất tích cực khi 61,1% giá trị khớp lệnh sàn HoSE tập trung ở nhóm tăng giá và chỉ 31,3% tập trung ở nhóm giảm giá, dù về số lượng cổ phiếu là tương đương.

Số lượng cổ phiếu dao động biên độ lớn cũng không chênh lệch nhiều: Trong 149 mã đỏ có 73 mã giảm quá 1%, tập trung 17,4% thanh khoản sàn. Trong 142 mã xanh có 71 mã tăng trên 1%, tập trung 43% thanh khoản.

Dòng tiền mạnh ở các cổ phiếu xanh cho thấy có động lực mua chủ động rõ ràng. MSN dẫn đầu rổ VN30 sáng nay cũng xuất hiện thanh khoản ở mức kỷ lục 4 tháng khi đã khớp tới 1.425,6 tỷ đồng. FPT cũng có phiên tăng thứ 3 liên tiếp với thanh khoản tương đương cả ngày hôm qua, đạt 967 tỷ đồng. MWG, VNM, GVR cũng là các blue-chips khác thu hút dòng tiền mạnh mẽ. Thống kê cho thấy tuy toàn sàn HoSE giảm mạnh 24% giá trị khớp lệnh so với sáng hôm qua nhưng rổ VN30 lại tăng gần 10%.

Một số cổ phiếu tầm trung giao dịch sôi động có thể kể tới là PNJ tăng 4,05% thanh khoản 368,5 tỷ đồng; DBC tăng 2,3% khớp 244,9 tỷ; VHC tăng 4,26% với 114,1 tỷ; HCM tăng 1,07% với 102,7 tỷ; KHG tăng 5,22% với 102,4 tỷ; DGW tăng 4,32% với 80,4 tỷ; ANV tăng 2,96% với 70,6 tỷ; VVS tăng 6,98% với 63,9 tỷ…

Ở phía giảm giá, tỷ trọng thanh khoản thấp cũng đồng nghĩa với không có áp lực bán tháo. Nhóm dầu khí và vài mã như VCB, DGC, HDB, VJC chiếm phần lớn thanh khoản. Thậm chí trong 73 cổ phiếu giảm sâu nhất thì chỉ 20 mã có giao dịch quá 10 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã giảm quy mô giao dịch cả hai chiều nhưng vẫn bán ròng 526 tỷ đồng. Hôm qua khối này lập kỷ lục 34 phiên với mức bán ròng 1.843 tỷ đồng trên cả ba sàn. Sáng nay khối này tiếp tục xả mạnh ở VIC -147,9 tỷ, MWG -139,9 tỷ, VCB -108,3 tỷ, GAS -92,8 tỷ, ACB -86,2 tỷ, PLX -64,8 tỷ. Phía mua ròng nổi bật là MSN +249,5 tỷ, FPT +84,4 tỷ, HPG +61,4 tỷ, PNJ +58,2 tỷ, KHG +23,9 tỷ. Có thể thấy các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng tốt đều tăng giá.