Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển vùng cao từ nền tảng lòng dân

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc trong tỉnh Cao Bằng, ôn lại mạch nguồn lịch sử cách mạng và nhấn mạnh yêu cầu phát triển vùng cao, vùng biên từ nền tảng lòng dân, bằng những chủ trương, chính sách thiết thực, lấy cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt.

Chiều ngày 28/1/2026, tại Sân vận động tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 – 28/1/2026), hướng tới 65 năm Ngày Bác trở lại thăm Cao Bằng (21/2/1961 – 21/2/2026).

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, tỉnh Cao Bằng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, người có công, đại diện các tầng lớp nhân dân và học sinh.

Tại chính nơi đây, mùa Xuân năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Cao Bằng, gửi gắm niềm tin và giao phó trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.

CAO BẰNG – ĐIỂM TỰA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG VÀ “THẾ TRẬN LÒNG DÂN”

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi được đứng tại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng để gặp gỡ đồng bào, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, người có công, cán bộ, chiến sĩ, các thầy cô giáo và học sinh; cảm nhận rõ mạch nguồn lịch sử vẫn đang chảy liên tục, sống động trong từng bản làng, mái trường và con người nơi đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian trưng bày ảnh về Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhắc lại sự kiện ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Cao Bằng là nơi chứng kiến và đồng hành với sự lựa chọn lịch sử ấy, nơi Bác dựa vào nhân dân để gây dựng căn cứ địa cách mạng, từ đó ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh lan tỏa, dẫn dắt dân tộc đi tới độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước.

Theo Tổng Bí thư, điều làm nên chiều sâu ký ức Cao Bằng chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Trong những ngày đầu Bác về nước, đồng bào các dân tộc Cao Bằng đã chở che, đùm bọc, giúp đỡ bằng cả tấm lòng – từ cơ sở cách mạng, đường đi lối lại, bát cơm, ngụm nước đến “hàng rào quần chúng” bảo vệ, tạo chỗ dựa vững chắc để Bác gây dựng căn cứ địa cách mạng.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi sâu công lao, sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của đồng bào các dân tộc Cao Bằng đối với Đảng, với Bác Hồ và với cách mạng Việt Nam. Đây là tài sản tinh thần vô giá, là nền móng của “thế trận lòng dân”, nguồn sức mạnh giúp đất nước vượt qua mọi thử thách.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải vì nhân dân, do nhân dân và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ; việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; những nội dung chưa tạo được niềm tin, chưa cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân thì tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện.

GỠ “ĐIỂM NGHẼN” VÙNG CAO BẰNG CHÍNH SÁCH THIẾT THỰC, BỀN VỮNG

Tổng Bí thư chia sẻ sự trăn trở của Đảng và Nhà nước trước thực tế đời sống của một bộ phận đồng bào vùng cao, vùng biên, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; điều kiện tiếp cận y tế, giáo dục, hạ tầng, sinh kế ở không ít nơi chưa theo kịp miền xuôi. Những khoảng cách về thu nhập, dịch vụ công và cơ hội phát triển là điều Đảng, Nhà nước luôn coi là trách nhiệm cần tiếp tục giải quyết.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư cho biết Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đang và sẽ tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực với đồng bào vùng cao, vùng biên. Trong đó có xây dựng 248 trường liên cấp tại các xã biên giới để con em được học gần nhà, học đủ bậc; thực hiện chủ trương miễn học phí; mở rộng và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; kiên trì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong phát triển.

Theo Tổng Bí thư, tri ân không chỉ là nhắc lại quá khứ, mà phải biến tình cảm thành hành động cụ thể. Tri ân đồng bào các dân tộc Cao Bằng phải được thể hiện bằng quyết tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo điều kiện để con em Cao Bằng học tập, lập nghiệp, cống hiến; để người dân yên tâm bám đất, bám bản, bám biên cương, vừa phát triển kinh tế vừa giữ vững chủ quyền.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư mong muốn Trung ương, tỉnh Cao Bằng và đồng bào các dân tộc tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa địa phương phát triển vững chắc. Theo đó, mỗi chủ trương của Trung ương cần hướng tới tháo gỡ các “điểm nghẽn” của vùng cao, vùng biên; mỗi quyết sách của tỉnh phải sát thực tiễn đời sống, sát nhu cầu của nhân dân; mỗi bản làng, gia đình và người dân là chủ thể của sự đổi thay.

Tổng Bí thư đề nghị tập trung chăm lo sinh kế bền vững, giúp người dân “có việc làm, có thu nhập, có thị trường tiêu thụ”, gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng, liên kết hợp tác, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ – du lịch phù hợp với điều kiện địa phương; để người dân không chỉ thoát nghèo mà từng bước vươn lên khá giả bằng chính sức mình.

Giáo dục và y tế cần đi trước một bước, triển khai hiệu quả xây dựng 248 trường liên cấp tại các xã biên giới, thực hiện miễn học phí, bảo đảm bảo hiểm y tế để người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Song song với đó là đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng nhà ở và điều kiện sinh hoạt tối thiểu; đầu tư hạ tầng với mục tiêu “đường đến bản, điện đến nhà, nước sạch đến từng hộ”, kết hợp hạ tầng số phù hợp để vùng cao không đứng ngoài nhịp phát triển mới.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững biên cương, xây dựng lòng dân; phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để biên giới vừa vững chắc vừa là không gian phát triển hòa bình, hợp tác và hữu nghị.

Mọi nhiệm vụ triển khai cần lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy mức cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu và lấy niềm tin của nhân dân làm nền tảng, đúng với tinh thần “vì dân mà làm, dựa vào dân mà làm, làm đến nơi đến chốn để dân được hưởng”.