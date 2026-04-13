Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Slovakia thăm chính thức Việt Nam

Hà Lê

13/04/2026, 12:43

Sáng 13/4, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/4/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: ttxvn

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm và chứng kiến Lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Slovakia. Trước khi hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Ficocùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Slovakia do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TTXVN

Sau 76 năm thiết lập, quan hệ giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tốt đẹp, hai bên đều coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ trước đây. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, gặp gỡ trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,73 tỷ USD, năm 2025 đạt 1,78 tỷ USD. Slovakia đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) vào tháng 2/2023.

Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 140,87 triệu USD. Việt Nam hiện có 1 dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn 447.000 USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico với thiếu nhi Hà Nội tại Lễ dón. Ảnh: TTXVN

Các lĩnh vực như an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, văn hóa-du lịch và lao động, hai nước cũng duy trì hợp tác ổn định, từng bước mở rộng.

Công dân Slovakia được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam trong thời hạn từ ngày 15/8/2025 đến ngày 14/8/2028. Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia với khoảng 10.000 người được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia, đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị song phương.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và mở ra những định hướng mới, góp phần tạo xung lực phát triển mới cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

