Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan Triển lãm giới thiệu tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và xuất khẩu của Tatarstan

Sáng 17/6, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan Triển lãm “Made in Tatarstan” tại thành phố Kazan.

Triển lãm được tổ chức tại Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, bên lề Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và các hoạt động song phương của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Liên bang Nga.

Giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về các sản phẩm công nghiệp và công nghệ cao trưng bày tại triển lãm, Thủ tướng Cộng hòa Tatarstan Alexey Pesoshin cho biết Tatarstan là một trong những khu vực kinh tế phát triển của Liên bang Nga, có trình độ công nghiệp hóa cao.

Triển lãm được tổ chức tại Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Theo ông Alexey Pesoshin, Tatarstan có nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất xe tải KAMAZ, công nghiệp hóa chất, chế tạo máy bay dân dụng, thiết bị bay không người lái, trực thăng, công nghiệp thực phẩm, dệt may và sản xuất đồ gỗ.

Thủ tướng Cộng hòa Tatarstan cho biết “Made in Tatarstan” là thương hiệu chiến lược, đồng thời là chuỗi triển lãm quan trọng nhằm giới thiệu toàn diện tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao, năng lực sản xuất và xuất khẩu của nước cộng hòa này.

Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của Tatarstan, giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực ô tô, vận tải, hàng không, công nghệ thông tin, thiết bị chuyên dụng và nông nghiệp.

Trong lĩnh vực ô tô và vận tải, triển lãm trưng bày xe tải hạng nặng KAMAZ, các mẫu xe Aurus và dòng xe thương mại của Sollers. Ở lĩnh vực hàng không, khách tham quan được giới thiệu các mẫu trực thăng hiện đại do Nhà máy Trực thăng Kazan sản xuất.

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu các giải pháp công nghệ thông tin của đặc khu kinh tế Innopolis, thiết bị bay không người lái phục vụ giám sát công nghiệp, cùng các trạm sạc xe điện tiên tiến.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và thiết bị chuyên dụng, các doanh nghiệp Tatarstan giới thiệu máy móc nông nghiệp của Kazan-Selmash, máy kéo MTZ-Tatarstan, cùng các phương tiện chuyên dụng do ELAZ và RIAT sản xuất.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm công nghiệp, Triển lãm “Made in Tatarstan” còn dành không gian trưng bày về lịch sử phát triển, những thành tựu nổi bật và thế mạnh của Tatarstan trong các lĩnh vực văn hóa, công nghệ thông tin, y tế, thể thao và du lịch.

Khu vực ngoài trời tập trung trưng bày các sản phẩm công nghiệp, phương tiện và thiết bị do Tatarstan sản xuất. Trong khi đó, khu vực trong nhà giới thiệu các thành tựu phát triển, các hoạt động văn hóa, trải nghiệm nghề thủ công và ẩm thực truyền thống dành cho khách tham quan.

Triển lãm “Made in Tatarstan” thường được tổ chức bên lề các sự kiện lớn và hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Năm nay, triển lãm phục vụ các đại biểu tham dự Hội nghị Cấp cao Nga - ASEAN từ ngày 15 đến 19/6, trước khi mở cửa đón người dân và du khách tại Kazan trong hai ngày 20 và 21/6.