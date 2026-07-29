Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary nhất trí thúc đẩy kết nối kinh tế, tăng hợp tác quốc phòng - an ninh, phân giới cắm mốc và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 28/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đang thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, sự điều hành của Chính phủ và vai trò giám sát của Thượng viện, Quốc hội, Campuchia sẽ tiếp tục phát triển hòa bình, ổn định và phồn vinh.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary bày tỏ vui mừng lần thứ hai thăm chính thức Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Hun Manet và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia tới Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Bà chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, coi đây là kinh nghiệm quý báu đối với Campuchia; đánh giá cao các cuộc gặp giữa Thủ tướng hai nước và chuyến thăm Việt Nam gần đây của Thủ tướng Hun Manet, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng sâu rộng.

Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài; đồng thời bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào vào tháng 2/2026.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao với biện pháp cụ thể, thời hạn rõ ràng; duy trì tiếp xúc cấp cao; đưa hợp tác quốc phòng - an ninh đi vào chiều sâu; tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên khẳng định không để bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; đẩy mạnh phân giới, cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định tại Campuchia, được bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng, qua đó đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, cơ sở hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng; phối hợp hoàn thiện cơ chế hợp tác mới nhằm liên kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai bên thống nhất thúc đẩy kết nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài với tuyến Bavet - Phnom Penh; đẩy nhanh sửa đổi và ký mới các hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho giao thương và quản lý biên giới.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đáp lại đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Campuchia về tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư từ Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đề ra nhiều chính sách đổi mới mô hình phát triển, lấy đổi mới sáng tạo làm nền tảng.

Thủ tướng khẳng định đây là lĩnh vực tiềm năng để hai bên bổ sung cho nhau; đồng thời nhất trí khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư sang Campuchia.

Về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi tới Thủ tướng Hun Manet và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia.