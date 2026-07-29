Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ Việt Nam - Campuchia là tài sản vô giá, cần tiếp tục nâng tầm hợp tác giữa hai Đảng, hai Quốc hội và hai Chính phủ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary - Ảnh: TTXVN

Ngày 28/7/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng - Ảnh: TTXVN

Chúc mừng những thành tựu phát triển và vị thế ngày càng cao của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Campuchia tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Bà đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định Campuchia coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam và coi thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia.

Theo bà Samdech Khuon Sudary, truyền thống đoàn kết Việt Nam - Campuchia là kết tinh của sự gắn bó giữa hai dân tộc, được tôi luyện trong gian khó và ngày càng bền chặt trước mọi thử thách. Giữ gìn, phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai nước là trách nhiệm đối với lịch sử, cam kết đối với tương lai và cần được trao truyền cho thế hệ mai sau.

Quốc hội Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao. Kết quả Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ CPP tháng 2/2026 tiếp tục là định hướng quan trọng để hai nước tăng cường kết nối toàn diện, vun đắp quan hệ phát triển ổn định, lâu dài.

Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong tình hình mới - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá, cần tiếp tục nâng tầm quan hệ giữa hai Đảng, hai Quốc hội và hai Chính phủ, qua đó định hướng các bộ, ngành, địa phương tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Quốc hội tích cực thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác; phối hợp nghiên cứu, ban hành chính sách tạo thuận lợi cho quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả.

Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ Việt Nam - Campuchia cũng như quan hệ giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong tình hình mới.

Trọng tâm hợp tác là củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp quốc phòng - an ninh, gắn kết kinh tế và thúc đẩy sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân các nước.

Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa ba nước, trong đó có các cuộc gặp giữa ba Thủ tướng, ba Chủ tịch Quốc hội, ba Bộ trưởng Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an/Nội vụ và ba Bộ trưởng Ngoại giao.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN và hợp tác Tiểu vùng Mê Công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của ASEAN và tầm quan trọng của môi trường hòa bình, ổn định đối với các nước trong khu vực; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung nhằm củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển.