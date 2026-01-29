Ba thông tư quan trọng về tài sản mã hóa dự kiến được ban hành ngay trong quý 1/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 29/01/2026
Ngô Huyền
29/01/2026, 14:36
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính để hoàn thiện 3 thông tư và dự kiến trình Bộ ban hành trong quý 1/2026...
Ngày 9/9/2025 dưới sự phối hợp của các bộ ngành, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05.
Mục tiêu của nghị quyết hướng tới đưa thị trường tài sản mã hóa vào quản lý và hình thành thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, qua đó xây dựng một kênh đầu tư mới cho người dân, một kênh huy động vốn mới cho doanh nghiệp và là một nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu của FATF (lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế) về phòng chống rửa tiền.
Tại Đối thoại “Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức mới đây, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), cho biết Bộ Tài chính hiện đang triển khai xây dựng ba thông tư quan trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa.
Cụ thể, thông tư thứ nhất liên quan đến chế độ kế toán, kiểm toán áp dụng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tổ chức phát hành và các doanh nghiệp tham gia giao dịch đầu tư, mua bán trên thị trường tài sản mã hóa.
Thông tư thứ hai tập trung vào chính sách thuế, xây dựng khung thuế suất đối với các hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
Thông tư thứ ba quy định đối tượng chịu thuế và hướng dẫn phương thức thu thuế phù hợp với đặc thù của thị trường mới này.
Theo ông Hòa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính để hoàn thiện các thông tư nêu trên và dự kiến trình Bộ ban hành trong quý 1/2026.
“Bên cạnh các hệ thống thông tư, chúng tôi cũng đã trình Bộ Tài chính để ban hành các quyết định cấp bộ. Một là Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 05, hai là Quyết định số 96 liên quan đến thủ tục hành chính và ngày 20/1 chúng tôi đã chính thức mở cổng tiếp nhận các hồ sơ đầu tiên đăng ký tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa”, ông Hoà chia sẻ.
Đánh giá về vai trò của Nghị quyết 05, ông Tô Trần Hòa nhấn mạnh với phạm vi và thời gian thí điểm kéo dài 5 năm, đây là bước khởi đầu của quá trình hình thành thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
“Trong giai đoạn thí điểm, chủ trương là vừa làm, vừa điều chỉnh, không bóp nghẹt thị trường”, ông nhấn mạnh.
Theo đó, Nghị quyết 05 đã quy định cơ chế linh hoạt điều chỉnh chính sách khi thực tiễn phát sinh những yếu tố mới.
Song về lâu dài, theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, pháp căn cơ vẫn là xây dựng một khung pháp lý toàn diện cho thị trường tài sản mã hóa, bao gồm luật chuyên ngành, các nghị định và thông tư hướng dẫn, tiệm cận với thông lệ quốc tế và phù hợp với mức độ phát triển của thị trường trong nước.
Trong khi chờ đợi khung pháp lý ở cấp độ cao hơn, để bảo đảm thị trường vận hành có trật tự và hạn chế rủi ro hệ thống ngay từ đầu, các điều kiện cấp phép cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tham gia thí điểm được thiết kế theo hướng chặt chẽ.
Theo đó, tổ chức tham gia phải đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu lên tới 10.000 tỷ đồng, tối thiểu 65% vốn điều lệ phải do các tổ chức góp vốn (trong đó trên 35% vốn điều lệ phải do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ góp vốn), hay mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia góp vốn tại một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép, cùng nhiều ràng buộc khắt khe khác.
Cách tiếp cận này, theo chia sẻ từ cơ quan quản lý, phản ánh lộ trình chung mà nhiều quốc gia đã lựa chọn khi xây dựng thị trường tài sản mã hóa: ưu tiên an toàn, minh bạch và năng lực quản lý trong giai đoạn đầu, trước khi mở rộng quy mô và đa dạng hóa sản phẩm.
Nội dung chia sẻ đầy đủ xem tại đây:
“Nếu việc triển khai Nghị quyết 05 mang lại những hiệu quả tích cực, tạo ra các đóng góp thực chất và hiệu ứng xã hội rõ nét, thì việc xây dựng một đạo luật riêng về tài sản mã hóa là hoàn toàn khả thi”...
