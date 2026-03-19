5 hồ sơ xin lập sàn giao dịch tài sản mã hóa hợp lệ đang được lấy ý kiến

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa…

Trong công văn, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến nay, Bộ đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Bộ Tài chính đã xem xét, đánh giá có 5 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định bao gồm: Hồ sơ của Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom; Công ty СР Tài sản số Việt Nam.

Các hồ sơ của Công ty CP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex (DOLPHINEX) và Công ty CP Công nghệ số SSI (SSID) không đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Danh sách hồ sơ hợp lệ và không hợp lệ.

Trong đó, hồ sơ của DOLPHINEX có tài liệu về điều lệ công ty và tài liệu liên quan đến nhân sự (văn bằng của một số nhân sự của bộ phận công nghệ) chưa đầy đủ, hợp lệ.

Theo dữ liệu, DOLPHINEX có vốn điều lệ 50 tỉ đồng; người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hải. Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB sở hữu 95% vốn điều lệ; Công ty CP Chứng khoán MB sở hữu 4,9% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đức Hải sở hữu 0,1% vốn điều lệ tại DOLPHINEX.

Trong khi đó, hồ sơ của SSID, Bộ Tài chính cho biết giấy đề nghị chưa đáp ứng quy định; tài liệu về điều lệ công ty và tài liệu liên quan đến nhân sự chưa đầy đủ, hợp lệ.

Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất trước khi chấp thuận cấp phép đối với các tổ chức đăng ký đáp ứng điều kiện theo quy định.

SSID có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng; đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Duy Hưng. Cổ đông sáng lập gồm: Quỹ Đầu tư thành viên SSI sở hữu 90% vốn điều lệ; Công ty CP Kompa Group sở hữu 5% vốn điều lệ; Công ty CP Filum sở hữu 5% vốn điều lệ.

Đối với 5 hồ sơ hợp lệ, các hồ sơ đăng ký cấp giấy phép cho thấy: Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Quế.

Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Duy Phong.

Cổ đông sáng lập gồm: ông Dương Văn Quyết sở hữu 40% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sở hữu 30% vốn điều lệ và ông Vũ Phát Đạt sở hữu 30% vốn điều lệ.

Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Trung.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Chứng khoán VPBank sở hữu 11% vốn điều lệ; Công ty CP LynkID sở hữu 50% vốn điều lệ và Công ty TNHH Đầu tư Future Land sở hữu 39% vốn điều lệ.

Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) có vốn điều lệ 101 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh và Tổng giám đốc Đoàn Mai Hạnh.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương sở hữu 9,9% vốn điều lệ; Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ thương sở hữu 1,1% vốn điều lệ và ông Nguyễn Xuân Minh sở hữu 89% vốn điều lệ.

Công ty CP Tài sản số Việt Nam có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Ngô Thị Thanh Huyền.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Tập đoàn Mặt trời sở hữu 64% vốn điều lệ; Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ thông tin Đổi Mới sở hữu 35% vốn điều lệ và Công ty CP Chứng khoán Dầu khí sở hữu 1% vốn điều lệ.

Theo quy định tại Nghị quyết 05/2025, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, NHNN lựa chọn tối đa 5 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an, Ngân nhà Nhà nước xem xét, tham gia ý kiến đối với 5 hồ sơ nêu trên.

