Thứ Sáu, 10/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng mạnh, tiền “đón đầu” nâng hạng đã khởi động?

Kim Phong

10/04/2026, 15:27

Động lực tăng của VN-Index vẫn chưa được cải thiện sau phiên bùng nổ giữa tuần, nhưng khả năng duy trì phân hóa ở cổ phiếu là tín hiệu tích cực. Đặc biệt dòng vốn ngoại nếu tính thuần khớp lệnh thì đã có phiên giải ngân ròng thứ ba liên tiếp, giữa bối cảnh số tài khoản tổ chức ngoại mở mới trong tháng 3 lên cao nhất 4 năm.

VN-Index vẫn đang gặp khó quanh đường MA100 ngày.

VN-Index kết phiên cuối tuần chỉ tăng nhẹ 0,77% tương đương 13,32 điểm. Sức mạnh điểm số vẫn đang phụ thuộc lớn vào các trụ khi VIC tăng 1,68%, TCB tăng 4,37%, GAS tăng 2,93% đã đem về tới 7,5 điểm, tức là hơn một nửa tổng điểm chỉ chỉ số.

Độ rộng sàn HoSE cuối ngày cũng duy trì phân hóa với 164 mã tăng và 144 mã giảm, trong đó số tăng vượt 1% là 67 mã và số giảm quá 1% là 53 mã. Như vậy thị trường không xuất hiện trạng thái nghiên hẳn về bên nào và đại đa số cổ phiếu nằm trong diện dao động rất hẹp.

Bù lại, phân bổ dòng tiền thì “lệch” đáng kể: Nhóm tăng mạnh nhất chiếm 27,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE trong khi số giảm sâu nhất chỉ chiếm 6,7%. Tín hiệu tích cực là dòng tiền đẩy giá mạnh vượt trội ở những cổ phiếu mạnh, trong khi áp lực bán ngắn hạn lại không hạ giá nhiều.

Thực vậy, chỉ khoảng 20 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất đạt giao dịch đáng kể, từ 10 tỷ đồng trở lên. CII giảm 1,85% với 421,2 tỷ, PDR giảm 1,8% với 198,2 tỷ, BVH giảm 4,26% với 122,7 tỷ, HHV giảm 1,16% với 107,3 tỷ là những cổ phiếu có giao dịch lớn nhất. Các mã này đều có biên độ trượt giá khá rộng kể từ mức đỉnh, tức là thanh khoản cao đi kèm với diễn biến đảo chiều giá. Ví dụ CII trượt giảm trong phiên tới 3,64%, PDR trượt giảm 3,81%, HHV trượt giảm 3,04%...

Một điểm cũng đáng chú ý là hầu hết những cổ phiếu sụt giảm mạnh đã không có biên độ phục hồi đáng kể. Nói cách khác, dòng tiền bắt đáy không hoạt động nhiều. Thậm chí những cổ phiếu giảm sâu với giao dịch vài chục tỷ còn thiếu cầu khá rõ.

VnEconomy

Ngược lại, dòng tiền vẫn hành động mạnh mẽ ở nhiều cổ phiếu khác. Gần 20 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng với mức tăng giá trên 1%. Blue-chips xuất hiện khá nhiều với VIC tăng 1,68%, TCB tăng 4,37%, VNM tăng 1,62%, GAS tăng 2,93%, PLX tăng 4,18%... Thống kê rổ VN30 có 11 mã đóng góp vào nhóm tăng tốt nhất, chỉ số đại diện tăng 0,69%.

Nhóm midcap cũng xuất hiện không ít cổ phiếu nhận được lực mua tốt: EIB tăng 2,21%, BSR tăng 7%, MSB tăng 5,37%, DCM tăng 3,44%, PVT tăng 3,69%, DPM tăng 2,11%, PC1 tăng 1,86% cũng đều có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng…

Điểm nhấn hôm nay là giao dịch của khối ngoại ghi nhận mua ròng 840,6 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là TCB +217,9 tỷ, HPG +179,2 tỷ, MBB +100,2 tỷ, VNM +94 tỷ, MSN +71,7 tỷ, BSR +70,7 tỷ, DXG +54,6 tỷ, VCB +51,9 tỷ, NVL +50,9 tỷ, VCI +50,7 tỷ.

Thống kê cho thấy khối ngoại đang có xu hướng mua ròng trở lại nếu tính thuần túy khớp lệnh. Ví dụ hôm qua khối này bán ròng trên toàn thị trường 2.473 tỷ đồng nhưng vẫn mua ròng khớp lệnh 778 tỷ. Phiên giữa tuần cũng vậy, bán ròng tổng hợp 602 tỷ nhưng mua ròng khớp lệnh 580 tỷ. Các giao dịch thỏa thuận thường là những thương vụ đặc biệt và quy mô lớn, nhưng lại không thường xuyên diễn ra. Mặt khác đặc điểm của các thương vụ như vậy là 1:1, tức là các đối tác tìm đến nhau và giao dịch không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hàng ngày.

Hành động mua ròng của khối ngoại là tín hiệu tích cực ban đầu, đúng thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được xác nhận nâng hạng từ FTSE 3 ngày trước. Một sự trùng hợp khá thú vị là trong tháng 3 vừa qua, số liệu từ Tổng công ty lưu ký chứng khoán cho thấy nhóm nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản khá mạnh với 393 nhà đầu tư cá nhân và 34 tổ chức. Con số này so với khối nhà đầu tư trong nước thì không đáng kể, nhưng trong nội bộ khối ngoại thì tháng 3 là lớn nhất trong 4 năm (với tổ chức), với cá nhân còn là tháng cao nhất 5 năm.

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu gas cổ phiếu tcb cổ phiếu VIC Khối ngoại mua ròng nâng hạng FTSE thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Dòng tiền toàn cầu vẫn đổ vào tài sản rủi ro ở Mỹ

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Dragon Capital: Lãi suất không còn rẻ nhưng VN-Index có dư địa tăng 17%

Tin tức tích cực nội tại sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán

Khởi động bình chọn "Doanh nghiệp niêm yết" trong bối cảnh thu hút dòng vốn ngoại từ thị trường mới nổi

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

VnEconomy