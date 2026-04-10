Khối ngoại mua ròng mạnh, tiền “đón đầu” nâng hạng đã khởi động?

Động lực tăng của VN-Index vẫn chưa được cải thiện sau phiên bùng nổ giữa tuần, nhưng khả năng duy trì phân hóa ở cổ phiếu là tín hiệu tích cực. Đặc biệt dòng vốn ngoại nếu tính thuần khớp lệnh thì đã có phiên giải ngân ròng thứ ba liên tiếp, giữa bối cảnh số tài khoản tổ chức ngoại mở mới trong tháng 3 lên cao nhất 4 năm.
VN-Index kết phiên cuối tuần chỉ tăng nhẹ 0,77% tương đương
13,32 điểm. Sức mạnh điểm số vẫn đang phụ thuộc lớn vào các trụ khi VIC tăng
1,68%, TCB tăng 4,37%, GAS tăng 2,93% đã đem về tới 7,5 điểm, tức là hơn một nửa
tổng điểm chỉ chỉ số.
Độ rộng sàn HoSE cuối ngày cũng duy trì phân hóa với 164 mã
tăng và 144 mã giảm, trong đó số tăng vượt 1% là 67 mã và số giảm quá 1% là 53
mã. Như vậy thị trường không xuất hiện trạng thái nghiên hẳn về bên nào và đại đa
số cổ phiếu nằm trong diện dao động rất hẹp.
Bù lại, phân bổ dòng tiền thì “lệch” đáng kể: Nhóm tăng mạnh
nhất chiếm 27,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE trong khi số giảm sâu nhất chỉ
chiếm 6,7%. Tín hiệu tích cực là dòng tiền đẩy giá mạnh vượt trội ở những cổ
phiếu mạnh, trong khi áp lực bán ngắn hạn lại không hạ giá nhiều.
Thực vậy, chỉ khoảng 20 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất đạt
giao dịch đáng kể, từ 10 tỷ đồng trở lên. CII giảm 1,85% với 421,2 tỷ, PDR giảm
1,8% với 198,2 tỷ, BVH giảm 4,26% với 122,7 tỷ, HHV giảm 1,16% với 107,3 tỷ là
những cổ phiếu có giao dịch lớn nhất. Các mã này đều có biên độ trượt giá khá rộng
kể từ mức đỉnh, tức là thanh khoản cao đi kèm với diễn biến đảo chiều giá. Ví dụ
CII trượt giảm trong phiên tới 3,64%, PDR trượt giảm 3,81%, HHV trượt giảm
3,04%...
Một điểm cũng đáng chú ý là hầu hết những cổ phiếu sụt giảm
mạnh đã không có biên độ phục hồi đáng kể. Nói cách khác, dòng tiền bắt đáy không
hoạt động nhiều. Thậm chí những cổ phiếu giảm sâu với giao dịch vài chục tỷ còn
thiếu cầu khá rõ.
Ngược lại, dòng tiền vẫn hành động mạnh mẽ ở nhiều cổ phiếu
khác. Gần 20 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng với mức tăng
giá trên 1%. Blue-chips xuất hiện khá nhiều với VIC tăng 1,68%, TCB tăng 4,37%,
VNM tăng 1,62%, GAS tăng 2,93%, PLX tăng 4,18%... Thống kê rổ VN30 có 11 mã đóng
góp vào nhóm tăng tốt nhất, chỉ số đại diện tăng 0,69%.
Nhóm midcap cũng xuất hiện không ít cổ phiếu nhận được lực
mua tốt: EIB tăng 2,21%, BSR tăng 7%, MSB tăng 5,37%, DCM tăng 3,44%, PVT tăng
3,69%, DPM tăng 2,11%, PC1 tăng 1,86% cũng đều có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng…
Điểm nhấn hôm nay là giao dịch của khối ngoại ghi nhận mua ròng
840,6 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là TCB +217,9
tỷ, HPG +179,2 tỷ, MBB +100,2 tỷ, VNM +94 tỷ, MSN +71,7 tỷ, BSR +70,7 tỷ, DXG
+54,6 tỷ, VCB +51,9 tỷ, NVL +50,9 tỷ, VCI +50,7 tỷ.
Thống kê cho thấy khối ngoại đang có xu hướng mua ròng trở lại
nếu tính thuần túy khớp lệnh. Ví dụ hôm qua khối này bán ròng trên toàn thị trường
2.473 tỷ đồng nhưng vẫn mua ròng khớp lệnh 778 tỷ. Phiên giữa tuần cũng vậy, bán
ròng tổng hợp 602 tỷ nhưng mua ròng khớp lệnh 580 tỷ. Các giao dịch thỏa thuận
thường là những thương vụ đặc biệt và quy mô lớn, nhưng lại không thường xuyên
diễn ra. Mặt khác đặc điểm của các thương vụ như vậy là 1:1, tức là các đối tác
tìm đến nhau và giao dịch không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hàng ngày.
Hành động mua ròng của khối ngoại là tín hiệu tích cực ban đầu,
đúng thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được xác nhận nâng hạng từ
FTSE 3 ngày trước. Một sự trùng hợp khá thú vị là trong tháng 3 vừa qua, số liệu
từ Tổng công ty lưu ký chứng khoán cho thấy nhóm nhà đầu tư nước ngoài mở tài
khoản khá mạnh với 393 nhà đầu tư cá nhân và 34 tổ chức. Con số này so với khối
nhà đầu tư trong nước thì không đáng kể, nhưng trong nội bộ khối ngoại thì tháng
3 là lớn nhất trong 4 năm (với tổ chức), với cá nhân còn là tháng cao nhất 5 năm.
Dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Mỹ quay trở lại trạng thái hút ròng 28,9 tỷ USD, khi các ETF trái phiếu đảo chiều được bơm ròng 11,7 tỷ USD sau khi bị rút ròng nhẹ tuần trước.
ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026
Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu...
Dragon Capital: Lãi suất không còn rẻ nhưng VN-Index có dư địa tăng 17%
Lãi suất không còn rẻ, nhưng đó không phải lý do để rời bỏ chứng khoán. Trong đánh giá của không chỉ Dragon Capital mà còn nhiều bên, khi GDP tăng trưởng 8–10%, thị trường chứng khoán vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể, không chỉ ở mức hai con số mà thậm chí có thể đạt 15–17%...
Tin tức tích cực nội tại sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán
Trong kịch bản tích cực nhất, VN-Index sớm xác nhận vượt đỉnh 1920 sau giai đoạn tích lũy giá trên vùng 1920 điểm. Khi đó, biên độ giá an toàn thị trường có thể đạt tới 2184 điểm. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể gia tăng lượng cổ phiếu sẵn có.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết minh bạch, các doanh nghiệp niêm yết có thể tận dụng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026…
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: