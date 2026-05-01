Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Hà Lê
01/05/2026, 21:41
Chiều tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1–3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng.
Đây là lần thứ hai Thủ tướng Takaichi Sanae thăm Việt Nam. Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.
Tháp tùng Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam có: ông Sato Kei, Phó Chánh Văn phòng Nội các; ông Ichikawa Keiichi, Tổng Thư ký Ban An ninh Quốc gia; ông Uno Yoshimasa, Trợ lý Thủ tướng; ông Iijima Isao, Cố vấn đặc biệt Văn phòng Nội các; ông Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Saiki Kozo, Thư ký phụ trách Quan hệ công chúng; ông Iida Yuji, Thư ký Thủ tướng; ông Namazu Hiroyuki, Thứ trưởng, Bộ Ngoại giao; ông Matsuo Takehiko, Thứ trưởng, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp; ông Watanabe Yoichi, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; ông Terada Yoshimichi, Thứ trưởng, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch; ông Kano Koji, Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng; ông Imagawa Takuo, Thứ trưởng, Bộ Nội vụ và Truyền thông.
Thủ tướng Takaichi Sanae sinh ngày 7/3/1961 tại tỉnh Nara, tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh, Đại học Kobe. Năm 1993, bà lần đầu trúng cử Hạ nghị sĩ Nhật Bản. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến nay, bà đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong Chính phủ và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, Bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Từ ngày 4/10/2025, bà giữ cương vị Chủ tịch thứ 29 của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và ngày 21/10/2025 trở thành Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản.
Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, trong bối cảnh hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây là dịp để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Trọng tâm chuyến thăm dự kiến tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, cùng phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Phía Nhật Bản mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, thúc đẩy quan hệ song phương trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng về thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ có đánh giá toàn diện, cân bằng về những nỗ lực và kết quả đạt được.
Tái định vị không gian phát triển, Quảng Trị cần “vươn Đông, tỏa Tây”
Với yêu cầu tái định vị không gian phát triển, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội định hình lại chiến lược tăng trưởng theo hướng “vươn Đông, tỏa Tây”, khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biển gắn với Hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tạo đột phá thể chế, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, mở rộng huy động nguồn lực xã hội cho hạ tầng chiến lược, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, đường sắt, hàng không và phát triển đô thị theo các mục tiêu lớn giai đoạn 2026-2030...
Khánh Hoà sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước
Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, là đô thị biển - cửa ngõ quốc tế có sức cạnh tranh cao…
Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tín dụng bất động sản theo loại hình, áp hạn mức phù hợp
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và các khu công nghiệp…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: