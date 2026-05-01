Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1–3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Takaichi Sanae thăm Việt Nam. Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Chiều tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tháp tùng Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam có: ông Sato Kei, Phó Chánh Văn phòng Nội các; ông Ichikawa Keiichi, Tổng Thư ký Ban An ninh Quốc gia; ông Uno Yoshimasa, Trợ lý Thủ tướng; ông Iijima Isao, Cố vấn đặc biệt Văn phòng Nội các; ông Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Saiki Kozo, Thư ký phụ trách Quan hệ công chúng; ông Iida Yuji, Thư ký Thủ tướng; ông Namazu Hiroyuki, Thứ trưởng, Bộ Ngoại giao; ông Matsuo Takehiko, Thứ trưởng, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp; ông Watanabe Yoichi, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; ông Terada Yoshimichi, Thứ trưởng, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch; ông Kano Koji, Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng; ông Imagawa Takuo, Thứ trưởng, Bộ Nội vụ và Truyền thông.

Thủ tướng Takaichi Sanae sinh ngày 7/3/1961 tại tỉnh Nara, tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh, Đại học Kobe. Năm 1993, bà lần đầu trúng cử Hạ nghị sĩ Nhật Bản. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến nay, bà đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong Chính phủ và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, Bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Từ ngày 4/10/2025, bà giữ cương vị Chủ tịch thứ 29 của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và ngày 21/10/2025 trở thành Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, trong bối cảnh hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây là dịp để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trọng tâm chuyến thăm dự kiến tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, cùng phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Phía Nhật Bản mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, thúc đẩy quan hệ song phương trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.