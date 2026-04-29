Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3/5

Hà Lê

29/04/2026, 11:02

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/5.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Chuyến thăm mang ý nghĩa sâu sắc, diễn ra đúng vào dịp Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước, thể hiện sự coi trọng to lớn của Chính phủ Nhật Bản đối với mối quan hệ hợp tác song phương. Chuyến thăm cũng diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng khi Chính phủ Việt Nam vừa mới kiện toàn bộ máy.

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, đây là minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng của Nhật Bản đối với Việt Nam, khi gần như trở thành thông lệ rằng các Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Việt Nam trong vòng một năm sau khi nhậm chức.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết chuyến thăm nhằm xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đánh giá những thành quả của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời xác nhận những nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới.

“Nhật Bản bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những thành quả kinh tế nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong hơn 50 năm thống nhất, cũng như con đường hòa bình và phát triển mà đất nước đang theo đuổi”, Đại sứ chia sẻ và bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Hai bên kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để khẳng định việc tăng cường phối hợp trong quan hệ song phương dựa trên khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện (CSP), cũng như trong việc ứng phó với các vấn đề của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Ito Naoki cho biết điểm nhấn của chuyến thăm là Thủ tướng Takaichi sẽ phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội về chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Nhật Bản phát biểu về chính sách tại Việt Nam kể từ năm 2020.Tầm nhìn FOIP được Thủ tướng Abe Shinzo đưa ra cách đây 10 năm, với nhận thức rằng khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương sẽ trở thành trung tâm phát triển của thế giới.

Tuy nhiên, trong 10 năm qua, thế giới đã thay đổi đáng kể: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các cuộc cách mạng công nghệ xuất hiện, các quốc gia Nam bán cầu nổi lên, và tình hình địa chính trị trở nên phức tạp hơn.

Theo Đại sứ Ito Naoki, Thủ tướng Takaichi nhận thức rất mạnh mẽ rằng cần phải tiến hóa FOIP để ứng phó với những thay đổi thời đại. Đặc biệt, an ninh kinh tế là vấn đề quan trọng đối với nhiều quốc gia, và xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất.

Việc chọn Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội để phát biểu mang ý nghĩa to lớn, thể hiện sự công nhận của Nhật Bản đối với vai trò trung tâm của ASEAN, vị trí quan trọng của Việt Nam trong khu vực, và những cải cách mạnh mẽ mà Việt Nam đang thực hiện.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nhật Bản cũng cho biết chuyến thăm sẽ tập trung vào bốn trụ cột hợp tác chính, phản ánh những ưu tiên chiến lược của cả hai nước: Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh; An ninh năng lượng và hạ tầng chiến lược; Ngoại giao, an ninh quốc phòng và đóng góp cho hòa bình khu vực; Giao lưu nhân dân, văn hóa và học thuật.

Tại cuộc họp về chính sách Luật Luật sư (sửa đổi), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu dự án luật phải thể hiện được sự tiến bộ, mở rộng thẩm quyền của luật sư, người bào chữa, người bảo vệ...

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031, phiên họp mở đầu có ý nghĩa định hướng cho hoạt động toàn khóa trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm...

Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố đi đầu, đưa các nghị quyết chiến lược của Trung ương vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét về tăng trưởng, thể chế và chất lượng phát triển.

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

