Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức

An Huy

08/09/2025, 08:02

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 7/9 tuyên bố sẽ từ chức, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đương đầu với sức ép thuế quan từ Mỹ và sự bất đồng gia tăng trong nội bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền...

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba - Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba - Ảnh: Reuters.

“Tôi đã đi đến quyết định khó khăn là từ chức”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Ishiba tại một cuộc họp báo. Ông nói thêm rằng “mong muốn mạnh mẽ” của ông vào lúc này là các thành viên LPD vượt qua được “sự chia rẽ đầy khó khăn” trong nội bộ đảng.

Vị trí thủ tướng của ông Ishiba đã có dấu hiệu lung lay kể từ khi LDP thất bại trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái và tiếp đến là cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo trên, ông Ishiba gọi thuế quan của Mỹ là một “cuộc khủng hoảng quốc gia” đối với Nhật Bản. Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng rằng cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Nhật đã đạt được một “cột mốc quan trọng” sau khi ông nghe báo cáo từ nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Nhật Bản, ông Ryosei Akazawa, vào hôm thứ Bảy về việc Mỹ đã chính thức hạ thuế quan cho Nhật.

“Bây giờ, đàm phán về thuế quan với Mỹ đã đi đến kết quả, tôi tin rằng đã đến lúc tôi có thể đi đến quyết định từ chức và mở đường cho người kế nhiệm”, ông Ishiba nói, và kêu gọi LDP tổ chức một cuộc bỏ phiếu khẩn cấp để bầu thủ lĩnh.

Nhật Bản đã ở trong tình trạng bất định về chính trị kể từ khi LDP để mất đa số ghế ở Hạ viện trong cuộc bầu cử sớm vào tháng 10/2024. Cuộc bầu cử đó đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2009 LDP không giữ được đa số ở Hạ viện. Áp lực đối với LDP càng tăng lên sau khi liên minh cầm quyền để quyền kiểm soát Thượng viện vào tháng 7 năm nay.

Sau nhiều cố gắng, Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó Nhật cam kết rót 550 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ và Mỹ hạ thuế quan đối ứng về mức 15% cho Nhật Bản từ 25% ban đầu. Hôm thứ Năm vừa rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều hành quy định thuế quan 15% đối với hầu hết hàng hóa từ Nhật, bao gồm ô tô.

Tuy nhiên, vào ngày Chủ nhật, nhà đàm phán Akazawa nói rằng thỏa thuận thương mại Nhật - Mỹ vẫn chưa hoàn thiện vì Mỹ vẫn chưa ban hành sắc lệnh về thuế quan đối với các mặt hàng dược phẩm và bán dẫn từ Nhật - theo hãng tin Reuters.

Ông Ishiba sẽ tiếp tục là thủ lĩnh LDP và Thủ tướng Nhật Bản cho tới khi một thủ lĩnh mới được bầu ra. Ông gia nhập danh sách dài những thủ tướng Nhật chỉ tại vị trong thời gian khoảng 1 năm.

Theo tiết lộ của các nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times, ứng cử viên cho ghế thủ lĩnh LDP có thể bao gồm ông Sanae Takaichi, người đã thua ông Ishiba trong cuộc đua giành cương vị này vào năm ngoái, và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Shinjiro Koizumi.

LPD đã lãnh đạo Nhật Bản gần như liên tục từ năm 1955, nhưng đang đối mặt ngày càng nhiều thách thức do sự thiếu bất đồng trong nội bộ đảng trước những vấn đề nan giải của đất nước như lạm phát và dân số giảm, cũng như môi trường địa chính trị toàn cầu căng thẳng.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế quan cho ô tô Nhật Bản

09:31, 05/09/2025

Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế quan cho ô tô Nhật Bản

Nhật Bản không nhượng bộ Mỹ về nhập khẩu gạo

06:32, 04/09/2025

Nhật Bản không nhượng bộ Mỹ về nhập khẩu gạo

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

18:19, 27/08/2025

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

Từ khóa:

Nhật bản Shigeru Ishiba Thủ tướng Nhật Thủ tướng Nhật từ chức

Đọc thêm

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (8/9) trong trạng thái tăng, áp sát mốc kỷ lục 3.600 USD/oz thiết lập vào hôm thứ Sáu vừa rồi...

Azerbaijan muốn thu hút khách du lịch từ Việt Nam

Azerbaijan muốn thu hút khách du lịch từ Việt Nam

Azerbaijan, một quốc gia nằm ở khu vực Tây Nam của châu Á, đang triển khai những nỗ lực nhằm thu hút khách du lịch từ Việt Nam và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này...

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), có lúc chạm mốc 3.600 USD/oz và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 31/8-6/9/2025: Thuế đối ứng của Tổng thống Trump bị thử thách, giá vàng lại "sốt"

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 31/8-6/9/2025: Thuế đối ứng của Tổng thống Trump bị thử thách, giá vàng lại "sốt"

Tuần qua, những thông tin xoay quanh phán quyết về chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận sự quan tâm lớn...

Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng sụt giảm sau báo cáo việc làm ảm đạm

Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng sụt giảm sau báo cáo việc làm ảm đạm

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), khi báo cáo việc làm yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về sự sụt tốc của nền kinh tế...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Tiêu điểm

2

Áp thuế chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm ván sợi gỗ Thái Lan và Trung Quốc

Thị trường

3

Gần 600.000 video clip ngắn, 1 tỷ view về sự kiện A80

Tiêu & Dùng

4

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu

Tiêu điểm

5

Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào sau “cú đánh úp” trên đỉnh 1700?

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: