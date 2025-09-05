Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế quan cho ô tô Nhật Bản

Ngọc Trang

05/09/2025, 09:31

Các thông tin chi tiết khác, bao gồm thời điểm thuế quan mới có hiệu lực, sẽ được thông báo trong vòng 7 ngày...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 đã ký sắc lệnh điều hành về việc giảm thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản từ mức 27,5% hiện tại xuống còn 15%. Các thông tin chi tiết khác, bao gồm thời điểm thuế quan mới có hiệu lực, sẽ được thông báo trong vòng 7 ngày.

Sắc lệnh này chính thức hóa thỏa thuận thương mại công bố hồi tháng 7 giữa Mỹ và Nhật Bản. 

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 5/9 trên sàn chứng khoán Tokyo, cổ phiếu các hãng xe ô tô Nhật đồng loạt tăng giá mạnh. Giá cổ phiếu Toyota Motor có thời điểm tăng 3,5%. Trong khi đó, cổ phiếu Mazda Motor và Honda Motor tăng giá lần lượt 5,9% và 3,3%. Chỉ số Nikkei tăng 1,5%.

Cũng trong sắc lệnh, ông Trump giảm thuế đối ứng để đưa tổng mức thuế quan - bao gồm các loại thuế hiện hành - với hàng hóa Nhật Bản xuống còn 15% hoặc thấp hơn. Nếu tổng mức thuế quan vượt quá 15% thì thuế đối ứng sẽ không được áp dụng. Quy tắc này tương tự cũng được áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu (EU) vào Mỹ.

Việc giảm thuế đối ứng sẽ có hiệu lực hồi tố từ ngày 7/8. Các khoản thuế quan vượt quá mức thuế quan mới đã thu kể từ ngày đó sẽ được hoàn lại cho doanh nghiệp.

Sắc lệnh điều hành ngày 4/9 của ông Trump cũng đề cập tới kế hoạch giảm thuế quan với các loại dược phẩm gốc do Nhật Bản sản xuất và các thành phần của thuốc xuống mức 0%.

Các mức thuế quan mới trên đã được Mỹ và Nhật Bản thống nhất trong thỏa thuận thương mại được công bố vào tháng 7. Từ đó đến nay, Tokyo nhiều lần thúc giục ông Trump đưa ra sắc lệnh để đưa thế quan mới vào thực thi.

“Cuối cùng ngày này cũng đến”, ông Ryosei Akazawa, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Nhật Bản, đã đăng lên mạng xã hội X ngày 4/9.

Phản ứng với sắc lệnh của ông Trump, Toyota ca ngợi nỗ lực của Nhà Trắng để đạt thỏa thuận thương mại với Nhật Bản.

“Dù gần 80% ô tô Toyota bán tại Mỹ được sản xuất tại Bắc Mỹ, nhưng khuôn khổ này mang lại sự rõ ràng rất cần thiết”, công ty cho biết trong một tuyên bố.

Sắc lệnh của ông Trump cũng nêu rõ Nhật Bản đang “nỗ lực nhanh chóng tăng 75% lượng gạo nhập khẩu từ Mỹ và mua các mặt hàng nông sản của Mỹ, bao gồm ngô, đậu nành, phân bón, nhiên liệu bioethanol (bao gồm nhiên liệu hàng không bền vững)” cùng các sản phẩm khác của Mỹ với tổng giá trị 8 tỷ USD mỗi năm.

Theo thỏa thuận công bố hồi tháng 7, Nhật Bản sẽ mua 100 máy bay Boeing và tăng chi tiêu quốc phòng cho các hợp đồng với doanh nghiệp Mỹ lên 17 tỷ USD mỗi năm từ mức 14 tỷ USD hiện tại. Nhật cũng sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ.

Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa Mỹ và Nhật đạt gần 230 tỷ USD, trong đó Nhật thặng dư thương mại gần 70 tỷ USD.

Nhật Bản không nhượng bộ Mỹ về nhập khẩu gạo

06:32, 04/09/2025

Nhật Bản không nhượng bộ Mỹ về nhập khẩu gạo

Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ

10:13, 28/08/2025

Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ

Ảnh hưởng của thuế quan: Xuất khẩu Nhật Bản giảm mạnh nhất 4 năm

10:32, 20/08/2025

Ảnh hưởng của thuế quan: Xuất khẩu Nhật Bản giảm mạnh nhất 4 năm

Từ khóa:

Nhật bản ô tô nhật bản thuế quan Mỹ

Mỹ có thể phải trả lại hơn 200 tỷ USD thuế quan đã thu?

Mỹ có thể phải trả lại hơn 200 tỷ USD thuế quan đã thu?

Một phần lớn trong chính sách thuế quan mới mà Tổng thống Donald Trump áp dụng ở nhiệm kỳ thứ hai của ông đang đối mặt với một phép thử mang tính bước ngoặt...

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

Lợi suất trái phiếu chính phủ leo thang và giá vàng tăng mạnh là những diễn biến thu hút sự quan tâm trên thị trường tài chính toàn cầu những ngày qua...

Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả

Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả

“Với kỳ vọng Fed hạ lãi suất về cơ bản đã được phản ánh vào giá vàng, báo cáo việc làm hàng tháng công bố vào ngày mai sẽ mang tính quyết định", một nhà giao dịch nhận định...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/9), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi nhà đầu tư tạm gác sang bên một báo cáo việc làm yếu hơn dự báo và chờ một báo cáo việc làm khác quan trọng hơn dự kiến được công bố vào ngày hôm sau...

Những nước xuất khẩu nhiều dầu thô sang Mỹ nhất

Những nước xuất khẩu nhiều dầu thô sang Mỹ nhất

Dù đạt thặng dư thương mại khoảng 65 tỷ USD ở mặt hàng xăng dầu, Mỹ vẫn cần nhập khẩu dầu thô...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: