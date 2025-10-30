Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bằng mọi biện pháp phải tiếp tế cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Tuấn Khang
30/10/2025, 07:43
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 587/TB-VPCP ngày 29/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ...
Trước dự báo mưa tiếp diễn đến hết ngày 30/10/2025, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu vẫn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương các giải pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thủ tướng nhấn mạnh bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, trong đó Trung ương đã hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho thành phố Huế, giao Quân khu 5 tổ chức vận chuyển và tiếp tế tới người dân.
Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thiệt hại; cứu chữa người bị thương, lo hậu sự cho người tử vong; tiếp tục di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm; khẩn trương khôi phục điện, thông tin liên lạc, giao thông, đảm bảo người dân được tiếp cận thông tin kịp thời và chính xác.
Chính phủ cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động thiết yếu ngay sau khi lũ rút, đặc biệt là trường học và cơ sở y tế; chuẩn bị lực lượng, vật tư xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất và sinh hoạt.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tổng hợp, đánh giá thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, học sinh thiếu chỗ học, người bệnh thiếu nơi chữa trị.
Bộ Tài chính được giao xuất cấp hàng hóa dự trữ quốc gia, đề xuất Thủ tướng hỗ trợ 150 tỷ đồng cho thành phố Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỷ đồng cho Quảng Trị nhằm khắc phục ngay hậu quả thiên tai; đồng thời nghiên cứu triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, hỗ trợ tín dụng cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại.
Bộ Quốc phòng và Bộ Công an điều động phương tiện cứu hộ, cứu nạn, trong đó có xuồng, ca nô, trực thăng, bảo đảm tiếp cận các khu vực bị chia cắt; Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường dự báo, cảnh báo sớm; Bộ Y tế cung cấp hóa chất khử khuẩn, thuốc men, vật tư y tế và tăng cường nhân lực hỗ trợ khám chữa bệnh; Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn điện lực, viễn thông khôi phục hạ tầng trong thời gian sớm nhất.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại miền Trung, kịp thời báo cáo Thủ tướng nếu có vấn đề vượt thẩm quyền. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi phải tổng hợp, báo cáo thiệt hại hằng ngày, gửi Văn phòng Chính phủ trước 14 giờ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.
Trong tuần qua (từ 22 - 28/10/2025), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và đới gió Đông trên cao, mưa lớn kéo dài với lượng mưa kỷ lục đã xảy ra trên diện rộng. Đặc biệt, tại thành phố Huế, tổng lượng mưa phổ biến từ 800 đến 1.500 mm, riêng tại Bạch Mã lên tới 4.340 mm, trong đó chỉ riêng ngày 27/10 ghi nhận 1.740 mm – mức mưa lịch sử chưa từng có. Mưa lớn cùng với thủy triều cao đã gây lũ, ngập lụt nghiêm trọng tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Ngãi, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, làm đảo lộn đời sống nhân dân và đình trệ sản xuất, kinh doanh.
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo từ sớm, từ xa, với ba công điện khẩn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp họp với các bộ, ngành, địa phương và đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại hiện trường. Các địa phương đã chủ động tổ chức sơ tán 7.095 hộ dân với 21.473 người khỏi khu vực nguy hiểm, góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
10:23, 29/10/2025
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn MEBO, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định và pháp luật Việt Nam, yên tâm đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam...
Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp và nằm trong tổng thể của cải cách nền hành chính nhà nước, tổng thể tăng trưởng kinh tế, quy mô nền kinh tế cũng như là khả năng chi trả...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 29/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer và Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm. Ngay sau đó, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện...
Tiếp lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức tài chinh quốc tế tại Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị những doanh nghiệp này hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nhân lực, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và cải thiện hoạt động huy động vốn...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: