Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bằng mọi biện pháp phải tiếp tế cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 587/TB-VPCP ngày 29/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ...

Trước dự báo mưa tiếp diễn đến hết ngày 30/10/2025, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu vẫn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương các giải pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng nhấn mạnh bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, trong đó Trung ương đã hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho thành phố Huế, giao Quân khu 5 tổ chức vận chuyển và tiếp tế tới người dân.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thiệt hại; cứu chữa người bị thương, lo hậu sự cho người tử vong; tiếp tục di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm; khẩn trương khôi phục điện, thông tin liên lạc, giao thông, đảm bảo người dân được tiếp cận thông tin kịp thời và chính xác.

Chính phủ cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động thiết yếu ngay sau khi lũ rút, đặc biệt là trường học và cơ sở y tế; chuẩn bị lực lượng, vật tư xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất và sinh hoạt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tổng hợp, đánh giá thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, học sinh thiếu chỗ học, người bệnh thiếu nơi chữa trị.

Bộ Tài chính được giao xuất cấp hàng hóa dự trữ quốc gia, đề xuất Thủ tướng hỗ trợ 150 tỷ đồng cho thành phố Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỷ đồng cho Quảng Trị nhằm khắc phục ngay hậu quả thiên tai; đồng thời nghiên cứu triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, hỗ trợ tín dụng cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an điều động phương tiện cứu hộ, cứu nạn, trong đó có xuồng, ca nô, trực thăng, bảo đảm tiếp cận các khu vực bị chia cắt; Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường dự báo, cảnh báo sớm; Bộ Y tế cung cấp hóa chất khử khuẩn, thuốc men, vật tư y tế và tăng cường nhân lực hỗ trợ khám chữa bệnh; Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn điện lực, viễn thông khôi phục hạ tầng trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại miền Trung, kịp thời báo cáo Thủ tướng nếu có vấn đề vượt thẩm quyền. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi phải tổng hợp, báo cáo thiệt hại hằng ngày, gửi Văn phòng Chính phủ trước 14 giờ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.