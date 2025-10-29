Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên diện rộng ở miền Trung

Sáng sớm 29/10, trước tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương để tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

Cuộc họp diễn ra trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với Ban Chỉ đạo tiền phương tại thành phố Huế. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại điểm cầu thành phố Huế; lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

CHỈ ĐẠO TỪ SỚM, HUY ĐỘNG TỐI ĐA LỰC LƯỢNG ỨNG PHÓ MƯA LŨ

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã, phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng. Các hồ chứa đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu trong đó Thủy điện A Vương đã cắt giảm được gần 451 triệu m3 và hồ Thủy điện Sông Bung 4 cắt giảm được 327 triệu m3 cho hạ du.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền - Ảnh: VGP

Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo rất sớm và tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ kịp thời hiệu quả, bám sát, chủ động trước diễn biến tình hình.

Các địa phương đã di dời trên 7.000 hộ với trên 21.000 người tại các khu vực bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở, lũ quét. Tuy nhiên tình hình mưa lũ hiện nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai ứng phó theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại các công điện.

Từ điểm cầu thành phố Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, công tác chỉ đạo đã kịp thời, công tác dự báo khá chính xác. Vì vậy công tác ứng phó, phòng chống của các địa phương, đặc biệt là ở thành phố Huế triển khai nhìn chung bài bản, đặc biệt là các lực lượng Quân đội, Công an đã chủ động và tích cực tham gia ngay từ đầu.

Đến nay, mặc dù phạm vi bị ảnh hưởng, ngập lụt tại thành phố Huế rất lớn, người dân và chính quyền địa phương hai cấp đã và đangnỗ lực ứng phó, cấp ủy, chính quyền quan tâm sát sao đến tình hình của nhân dân.

Sáng 29/10, đoàn công tác của Phó Thủ tướng sẽ kiểm tra một số địa phương, thăm hỏi và đánh giá tình hình các tuyến giao thông; kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đà Nẵng.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là một đợt mưa lũ đặc biệt lớn ở khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục, chưa từng có. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, triển khai phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát các diễn biến tình hình.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc họp - Ảnh: VGP

Trong đó, Thủ tướng đã có 3 công điện chỉ đạo, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đốc thúc, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại miền Trung.

Biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão, Thủ tướng bày tỏ chưa hài lòng, yêu cầu cao hơn nữa đối với công tác thông tin, báo cáo và triển khai các giải pháp ứng phó theo chỉ đạo, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

QUYẾT LIỆT KHẮC PHỤC HẬU QUẢ, KHÔNG ĐỂ NGƯỜI DÂN THIẾU ĐÓI, THIẾU Ở

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp, cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân, hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự họp từ điểm cầu TP. Huế - Ảnh: VGP

Các bên liên quan kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống; bảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho người dân.

“Bằng mọi biện pháp tiếp cận, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu cầu thiết yếu cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở; không để người dân nào đói, rét”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, nếu cần phải hỗ trợ gạo, lương thực, lương khô… thì đề xuất, trước mắt Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho thành phố Huế; giao Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân; lực lượng Quân đội, Công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an điều động phương tiện, lực lượng cho công tác phòng, chống thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế tăng cường nhân lực vào khu vực này, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sạch, thuốc khử trùng cho người dân.

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các lực lượng, tập đoàn Điện lực Việt Nam, doanh nghiệp viễn thông như Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp - viễn thông Quân đội khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.

Đại diện các bộ, ngành tham dự cuộc họp - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là khôi phục hoạt động tại trung tâm hành chính công, lớp học, trường học và cơ sở y tế, không để bất cứ học sinh thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để cho người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách. Cùng với đó, các bên liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm… để người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai sớm phục hồi, sản xuất kinh doanh.

Lưu ý công tác thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại sau mưa lũ phải chính xác, đầy đủ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan phải chủ động xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Huế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó mưa lũ, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay Thủ tướng.