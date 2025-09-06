Thứ Bảy, 06/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025

Đỗ Như

06/09/2025, 12:21

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; phải tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng...

Thủ tướng cho rằng nhìn chung tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực - Ảnh: VGP.
Thủ tướng cho rằng nhìn chung tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực - Ảnh: VGP.

Ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng...; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho tháng 9 và những tháng cuối năm 2025.

NẮM BẮT KỸ TÌNH HÌNH ĐỂ ĐƯA GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhìn lại tháng 8 cũng như thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp: xung đột quân sự, bất ổn chính trị, phân hóa ngày càng gia tăng; có cả liên kết lực lượng; xung đột thương mại tiếp tục căng thẳng nhất là sau khi Hoa Kỳ áp thuế đối ứng; giá vàng, bất động sản, thị trường tài chính thế giới biến động mạnh... Những điều này đều tác động tình hình trong nước.

Trong bối cảnh đó, ở trong nước, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hàng loạt chương trình, sự kiện lớn trang trọng, ý nghĩa cùng Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và lễ diễu binh, diễu hành, hoạt động yêu nước, được tổ chức thành công đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8/2025. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8/2025. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đánh giá, tình hình kinh tế-xã hội trong nước tháng 8 tốt hơn tháng 7, quý sau tốt hơn quý trước, 8 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, quan tâm, thúc đẩy. Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt công tác an sinh xã hội, cơ bản không để ai bị thiếu ăn thiếu mặc hay thiếu trường học; chăm lo tốt cho năm học mới, hỗ trợ ăn trưa và giảm học phí cho học sinh...

Thủ tướng yêu cầu phân tích rõ tình hình sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất đang tăng lên; tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư công có xu hướng chậm lại; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn khó khăn về chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, khó khăn đối với cán bộ cấp dưới; thiên tai ảnh hưởng nặng nề cuộc sống người dân; giá vàng tăng mạnh gần đây rất đáng chú ý.

Thủ tướng Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng.

Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, đối với chứng khoán, nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt, nhưng cần phải đánh giá lại, xem có các hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường chứng khoán hay không. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành phải lưu ý những vấn đề nổi lên, biến động mạnh trong lĩnh vực theo dõi.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách cũng phải vào cuộc; phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn, nắm bắt tình hình kỹ hơn, chắc hơn, phân tích kỹ, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay, khó cũng phải làm nhưng không thể không làm. Chúng ta có thuận lợi là người dân luôn có tinh thần yêu nước, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước; có sức sáng tạo; do đó cần phải nhân rộng tinh thần này lên.

Thủ tướng đề nghị cần đánh giá lại xem công tác chỉ đạo điều hành đã đồng đều chưa; tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng có gì nổi bật? Khó khăn, vướng mắc là gì? Đâu là nguyên nhân khách quan, chủ quan? Ai phải giải quyết? Đặc biệt là rút ra bài học kinh nghiệm gì trong chỉ đạo điều hành? Trong đó có vấn đề bất động sản, nhà ở xã hội như thế nào?

THÚC ĐẨY CÁC ĐỘNG LỰC MỚI ĐỂ BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, nhất là đạt mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu phải làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để bảo đảm phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phải tăng trưởng thì cả nước mới tăng trưởng. Các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; phải tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng vì đây cũng là giải pháp tăng thêm nguồn lực cho phát triển.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải nêu bật bài học kinh nghiệm giải pháp, nhất là giải pháp làm tốt hơn công tác an sinh xã hội, lĩnh vực giáo dục, y tế; ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài, liên quan biến đổi khí hậu, thiên tai; xử lý ngay và nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực như thao túng thị trường, găm hàng đội giá, nạn hàng giả, hàng nhái...

Thủ tướng nêu rõ, sau khi kết thúc triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 thì cần tiếp tục tổ chức hội chợ mùa thu để giới thiệu, liên kết sản xuất, kinh doanh; khẩn trương chuẩn bị tổ chức hội chợ năm mới từ 1/1 đến Tết Nguyên đán 2026 để tăng cường giao lưu hàng hóa, thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng

23:10, 05/09/2025

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, vững vàng

21:00, 04/09/2025

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, vững vàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

16:10, 04/09/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Đọc thêm

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Không những tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng vừa qua giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ mà số vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...

CPI tháng 8 tăng nhẹ

CPI tháng 8 tăng nhẹ

Giá nhà ở thuê và ăn uống ngoài gia đình tăng đẩy CPI tháng 8 tăng 0,05% so với tháng trước; tăng 2,18% so với tháng 12/2024 và tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước...

Việt Nam và kỳ tích giảm nghèo bền vững, tiến tới kỷ nguyên vươn mình

Việt Nam và kỳ tích giảm nghèo bền vững, tiến tới kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu giảm nghèo trong hành trình suốt 80 năm qua (2/9/1945-2/9/2025) không những góp phần ổn định kinh tế – xã hội, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng

Đến nay, Hệ thống đầu tư công đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc...

Quy định mới của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Quy định mới của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 350-QĐ/TW ngày 29/8/2025 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: