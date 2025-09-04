Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, vững vàng

Đỗ Như

04/09/2025, 21:00

Các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm bắt nhịp ngay vào công việc; cùng tập thể lãnh đạo các Bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan. Ảnh: TTXVN.

Chiều 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TRAO QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN, ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM 8 LÃNH ĐẠO CÁC BỘ, CƠ QUAN

Hội nghị đã nghe công bố và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thực hiện các Quyết định, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế;

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Cùng với đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định chỉ định đồng chí Lê Hoài Trung tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TTXVN. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định chỉ định đồng chí Lê Hoài Trung tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TTXVN. 

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này; cho biết, các đồng chí không chỉ thể hiện trình độ, năng lực, uy tín của mình mà còn thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với từng đồng chí.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các đồng chí trên cương vị, nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình, cùng với tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ, cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành, lĩnh vực, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

KHUYẾN KHÍCH CÁN BỘ DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM VÌ LỢI ÍCH CHUNG

Phân tích tình hình thế giới và khu vực thời gian tới, với khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh với tình hình; yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là các đồng chí lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, “cùng chí hướng, cùng đội ngũ, cùng mục tiêu”.

Các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm bắt nhịp ngay vào công việc; cùng tập thể lãnh đạo các Bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Trước mắt, tập trung cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong các lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác. Làm tốt công tác cán bộ vì “cán bộ là gốc của mọi công việc”. Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính chất đột phá như giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, nghiên cứu khoa học vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ đối với các đồng chí.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí làm việc và đóng góp vào hoạt động chung của Chính phủ.

Thủ tướng tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí mới được bổ nhiệm sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, “vững tay chèo". Đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan tạo điều kiện để các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm phát huy năng lực, trình độ, tâm huyết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Đảng, nhân dân; trước mắt đóng góp cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025; sẵn sàng bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

22:26, 04/09/2025

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh

19:28, 04/09/2025

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh

Cần bộ máy thực thi "tinh hoa" để hiện thực những đường lối lớn

17:16, 08/07/2025

Cần bộ máy thực thi "tinh hoa" để hiện thực những đường lối lớn

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

