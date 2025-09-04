Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, vững vàng
Đỗ Như
04/09/2025, 21:00
Các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm bắt nhịp ngay vào công việc; cùng tập thể lãnh đạo các Bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức...
Chiều 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị
công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ
nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục
và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.
TRAO QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN, ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM 8 LÃNH ĐẠO CÁC
BỘ, CƠ QUAN
Hội nghị đã nghe công bố và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước đó, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí
thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại
giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Thực hiện các Quyết định, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định về việc tiếp nhận, bổ
nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ
chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;
Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ
Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế;
Điều động, bổ nhiệm
ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giữ chức Thứ
trưởng Bộ Tư pháp;
Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường
trực Thanh tra Chính phủ.
Cùng với đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh
Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại
học Quốc gia Hà Nội.
Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc
gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công
nghệ; điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc
gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 đồng chí
được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này; cho biết, các đồng chí không chỉ
thể hiện trình độ, năng lực, uy tín của mình mà còn thể hiện sự tin tưởng và sự
kỳ vọng rất lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với từng đồng chí.
Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các đồng chí trên cương vị,
nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình, cùng với tập thể
cấp ủy, Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ, cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành, lĩnh vực, không ngừng
nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
KHUYẾN KHÍCH CÁN BỘ DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM VÌ LỢI ÍCH
CHUNG
Phân tích tình hình thế giới và khu vực thời gian tới, với
khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi, Thủ tướng Chính phủ cho rằng
phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh với tình hình;
yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là các đồng chí lãnh đạo đoàn kết, thống nhất,
“cùng chí hướng, cùng đội ngũ, cùng mục tiêu”.
Các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm bắt nhịp ngay vào
công việc; cùng tập thể lãnh đạo các Bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, hiệp đồng,
phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức;
gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh,
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên.
Trước mắt, tập trung cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các
Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong các lĩnh vực đầu tư,
nghiên cứu khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe
nhân dân.
Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về
nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác. Làm tốt công tác cán bộ vì “cán bộ là gốc của
mọi công việc”. Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì
lợi ích chung; xây dựng, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với
cán bộ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đảm nhận
những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính chất đột phá như giáo dục,
khoa học công nghệ, y tế, nghiên cứu khoa học vừa là vinh dự nhưng cũng là
trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ đối với các đồng chí.
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi
điều kiện thuận lợi để các đồng chí làm việc và đóng góp vào hoạt động chung của
Chính phủ.
Thủ tướng tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí mới được
bổ nhiệm sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ,
cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, “vững
tay chèo". Đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những
hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan tạo điều kiện để các đồng
chí mới được điều động, bổ nhiệm phát huy năng lực, trình độ, tâm huyết, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích
của Đảng, nhân dân; trước mắt đóng góp cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025; sẵn sàng bước vào
kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.
Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương
22:26, 04/09/2025
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh
19:28, 04/09/2025
Cần bộ máy thực thi "tinh hoa" để hiện thực những đường lối lớn
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia
Chiều 4/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban...
Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương
Ông Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương...
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc
Gặp mặt đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc từng đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến...
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh
Chiều ngày 4/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 3 và số 4 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với đại diện các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy của ba địa phương: Lai Châu, Hà Tĩnh và Cần Thơ. Mục đích của buổi làm việc là để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí trong giáo dục
Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: