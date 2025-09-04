Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật, đạt nhiều kết quả quan trọng...

Ngày 4/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2025 để xem xét, cho ý kiến về 15 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật.

Theo chương trình, dưới sự điều hành của các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, các thành viên Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; Dự án Luật Giám định tư pháp (thay thế); Dự án Luật Phòng bệnh; Dự án Luật Dân số (sửa đổi); Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Dự án Luật An ninh mạng; Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Dự án Luật Chuyển đổi số; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế); Hồ sơ chính sách Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược; từ đầu nhiệm kỳ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, thể chế vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng cho biết vừa qua, tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (ngày 5/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ kiểm tra nội dung này.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ cấp dưới trong xây dựng các dự án luật, đổi mới cách làm theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý, từ đó huy động nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm nay và hai con số trong những năm tới, thực hiện hai mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Thủ tướng cho biết tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới của Quốc hội khóa XV, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 112 báo cáo, hồ sơ, tài liệu, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết, nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong những lĩnh vực rất quan trọng; tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, giữa lợi ích của đất nước và của các đối tác.

Thủ tướng nêu rõ các hồ sơ, dự án luật cần làm rõ những nội dung lược bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, những nội dung cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình trao đổi, thảo luận, trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến Chính phủ. Các cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng.