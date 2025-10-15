Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dựng xây Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng Thanh Hóa trở thành một tỉnh phát triển toàn diện, vững mạnh, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng quốc gia.

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương trên con đường đồng hành cùng cả nước tiến vào thời kỳ phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Trung ương đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Trong phát biểu, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới 486 đại biểu ưu tú của Đảng bộ tỉnh, đồng thời khẳng định Thanh Hóa là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nơi khởi nguồn của Văn hóa Đông Sơn rực rỡ, giàu truyền thống cách mạng và có đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, Thanh Hóa có 55.977 liệt sĩ, 43.610 thương binh, 4.634 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng trăm tập thể và cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động. Đây là những con số thể hiện truyền thống cách mạng, tinh thần hy sinh và ý chí kiên cường của con người Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, đặc biệt là việc xây dựng văn kiện nghiêm túc, bài bản, bám sát thực tiễn địa phương. Trong nhiệm kỳ 2020–2025, Thanh Hóa đạt nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng bình quân 10,24 %/năm, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách tăng cao, hạ tầng giao thông – năng lượng – đô thị được đầu tư đồng bộ. Tỉnh giữ vững vị thế trong xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,56 %/năm, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, quốc phòng – an ninh vững chắc, quan hệ đối ngoại mở rộng.

Bên cạnh thành tựu, Thủ tướng ghi nhận sự thẳng thắn nhìn nhận hạn chế: năng lực lãnh đạo ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa đồng đều, nguyên tắc tập trung dân chủ có nơi còn hình thức, chưa khai thác hết tiềm năng của địa phương có hơn 4,3 triệu dân và nguồn nhân lực dồi dào.

Bước vào giai đoạn mới, Thủ tướng nhất trí với phương hướng và mục tiêu phát triển của Đảng bộ tỉnh, đồng thời đề ra năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Thứ hai là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và hệ thống chính quyền, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Thứ ba là phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu theo hướng xanh, số, tuần hoàn, với bốn trung tâm tăng trưởng gồm Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn.

Thứ tư là phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, nâng chất giáo dục, y tế, công nghiệp văn hóa và an sinh xã hội. Cuối cùng là tăng cường quốc phòng – an ninh, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng.

Thủ tướng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Thủ tướng đề nghị lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực hành động thực tiễn, tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, “dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng bày tỏ niềm tin rằng với truyền thống cách mạng, khát vọng vươn lên và sự quyết tâm của hệ thống chính trị cùng nhân dân, Thanh Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Thủ tướng gửi lời chúc Đại hội thành công tốt đẹp và nhân dân Thanh Hóa hạnh phúc, thịnh vượng, “Hội tụ tinh hoa – Khởi nguồn sáng tạo – Kiến tạo phát triển – Bừng sáng tương lai – Hiện thực hóa khát vọng”.