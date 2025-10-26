Thủ tướng Phạm Minh Chính dự đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN

Tại phiên đối thoại cấp cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ định hướng phát triển của Việt Nam gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững; tinh thần tự cường, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong liên kết, phát triển khu vực.

Sáng 26/10, tại Kuala Lumpur (Malaysia), trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN 2025 (ABIS 2025), chia sẻ định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và quan điểm về hợp tác, hội nhập trong khu vực.

CÂN BẰNG GIỮA TĂNG TRƯỞNG NHANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Diễn ra trong hai ngày 25–26/10, ABIS 2025 có chủ đề “Thống nhất thị trường – Hướng tới thịnh vượng chung”, quy tụ hơn 1.500 đại biểu, trong đó có lãnh đạo cấp cao ASEAN, các CEO tập đoàn lớn và chuyên gia quốc tế. Hội nghị tập trung bàn thảo các sáng kiến của khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy cải cách chính sách và tăng cường vai trò của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu.

Trả lời câu hỏi của điều phối viên về những ưu tiên kinh tế chủ chốt của Việt Nam trong thời gian tới và cách thức cân bằng giữa tăng trưởng với phát triển bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chủ nghĩa đa phương gặp thách thức, chuỗi cung ứng đứt gãy, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ABIS) - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống gồm: đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế sáng tạo. Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, bao trùm; cân bằng giữa phát huy nội lực và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Trước câu hỏi về định hướng phát triển trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu. Quá trình này đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, kết nối con người, doanh nghiệp và các nền kinh tế.

Việt Nam ưu tiên phát triển các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, thương mại điện tử, logistics, cùng chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch. Theo Thủ tướng, muốn xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, cần có công dân số và nhân lực số. Việt Nam đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhằm bảo đảm mọi công dân đều được học tập, tham gia và thụ hưởng thành quả của quá trình chuyển đổi số.

PHÁT HUY TỰ CƯỜNG, TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI KHỐI ASEAN

Trả lời câu hỏi về vai trò của ASEAN và Việt Nam trong việc phục hồi chuỗi cung ứng và duy trì thị trường mở, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, lãnh đạo các nước cần bình tĩnh, kiên định nguyên tắc lớn, song linh hoạt trong giải pháp; đánh giá tình hình khách quan, toàn diện, không bi quan trước thách thức và cũng không chủ quan trước cơ hội.

Thủ tướng nhấn mạnh điểm khiến thế giới ngưỡng mộ ASEAN chính là đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, tinh thần tự cường và vai trò tâm điểm tăng trưởng. Phát triển bao trùm, đặt con người làm trung tâm, chủ thể và động lực phát triển là định hướng xuyên suốt của ASEAN.

Theo đó, ASEAN cần tiếp tục củng cố vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực và toàn cầu, trên cơ sở xác định rõ tầm nhìn, đường hướng hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nước và toàn khối. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các nước ASEAN cần tăng cường kết nối nội khối. Khi chính sách của các nước bên ngoài tác động mạnh, ASEAN phải nâng cao năng lực tự cường, hỗ trợ lẫn nhau và mở cửa thị trường để bù đắp các ảnh hưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Phiên đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ABIS) - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN đẩy mạnh trao đổi, hài hòa hóa và nâng cao chất lượng thể chế, biến thể chế thành năng lực cạnh tranh; đồng thời thúc đẩy kết nối hạ tầng toàn diện, gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, hạ tầng văn hóa – xã hội, giao thông và hạ tầng số.

Một trụ cột quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thích ứng với chuyển đổi mới, phát huy lợi thế dân số trẻ, năng động. Các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác trong đào tạo, chia sẻ mô hình quản trị quốc gia, quản trị doanh nghiệp và xây dựng thể chế tốt để thu hút đầu tư, kết hợp hài hòa giữa nguồn lực trong nước và quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh nguồn lực bên trong – con người, thiên nhiên, văn hóa – là nền tảng cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định; còn nguồn lực bên ngoài – vốn, công nghệ, quản trị – có vai trò quan trọng, đột phá. Trên nền tảng đoàn kết và thống nhất trong đa dạng, ASEAN cần triển khai linh hoạt các định hướng này để phát triển nhanh, bền vững và tự cường.

Đánh giá cao cách tiếp cận toàn diện của Thủ tướng Việt Nam, điều phối viên ABIS 2025 đặt câu hỏi về vai trò của Việt Nam trong chương trình nghị sự kinh tế ASEAN thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là một cộng đồng, một “gia đình chung”, nơi mỗi quốc gia mạnh lên sẽ góp phần vào sức mạnh chung của khối, và ngược lại, khối mạnh lên cũng tạo nền tảng để từng nước phát triển bền vững. Mỗi quốc gia cần hài hòa giữa độc lập tự chủ và hợp tác, vừa phát huy nội lực, vừa góp phần vào sức mạnh tập thể.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp cho ASEAN trong các lĩnh vực thể chế, hạ tầng, đào tạo nhân lực, quản trị, nhất là trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là những trụ cột nền tảng để phát triển nhanh và bền vững của khu vực.

Thủ tướng đề nghị các nước chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển, đồng thời nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong kết nối kinh tế, con người và văn hóa giữa các quốc gia ASEAN.

Kết thúc phiên đối thoại, điều phối viên đánh giá cao những chia sẻ của Thủ tướng Việt Nam về chiến lược phát triển, đổi mới sáng tạo và cam kết tăng trưởng bền vững, cho rằng đây là những kinh nghiệm hữu ích cho khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời mời các đại biểu đến Việt Nam để cùng chia sẻ tầm nhìn, hợp tác và phát triển – “cùng lớn mạnh, cùng thụ hưởng thành quả và cùng sẻ chia niềm vui, hạnh phúc khi làm việc cùng nhau”.