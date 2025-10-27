Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Hàn Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thống nhất nhiều định hướng hợp tác chiến lược mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN – Hàn Quốc phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững.

Trong khuôn khổ ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, sáng 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà Lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26.

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ASEAN – HÀN QUỐC

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục phát triển năng động sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2024. Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ năm và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ bảy của ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 208,2 tỷ USD và FDI từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 7,6 tỷ USD.

Các nước đánh giá Hàn Quốc tham gia tích cực và toàn diện trong các cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN, thông qua Kế hoạch hành động 2021-2025 với tỉ lệ thực hiện đạt 95% dòng hành động. Các sáng kiến hợp tác cụ thể như Học viện số ASEAN-Hàn Quốc và Đổi mới số ASEAN-Hàn Quốc (KADIF) đã giúp nâng cao năng lực số, ươm mầm và nuôi dưỡng các tài năng số tại ASEAN.

Trước những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, các nhà lãnh đạo khẳng định tăng cường quan hệ, củng cố lòng tin và gia tăng hợp tác vì phát triển và lợi ích của người dân ở hai khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu. Ảnh: VGP

Theo đó, ASEAN và Hàn Quốc sẽ bắt đầu triển khai ngay Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, khởi động trao đổi nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) trong năm 2026, trong đó sẽ bổ sung các lĩnh vực hợp tác chất lượng cao như kinh tế xanh, kinh tế số, liên kết chuỗi cung ứng…

Đồng thời, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược, môi trường bền vững, an ninh biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình dương (AOIP), gắn kết tầm nhìn tương lai của Hàn Quốc với Tầm nhìn của ASEAN về Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất hợp tác ASEAN-Hàn Quốc trên ba trụ cột: “Đóng góp cho Ước mơ và Hy vọng; Bàn đạp cho Tăng trưởng và Đổi mới; Đối tác vì Hòa bình và Ổn định”. Đồng thời, Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN, Lưới điện ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường kết nối khu vực.

BA ĐỊNH HƯỚNG LỚN THÚC ĐẨY HỢP TÁC ASEAN – HÀN QUỐC

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ đánh giá quan hệ ASEAN-Hàn Quốc đã bước sang giai đoạn mới, chiến lược và toàn diện hơn; nhấn mạnh hai bên cần tăng cường phối hợp, ứng phó kịp thời và hiệu quả các thách thức, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững và bao trùm, có lợi cho cả hai bên và đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoà bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc thời gian tới, bao gồm:

Thứ nhất ưu tiên đẩy mạnh liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng xanh, số, tuần hoàn và bền vững; khởi động đàm phán nâng cấp AKFTA, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị Hàn Quốc tăng cường chuyển giao công nghệ, giúp đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp công nghệ, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh, nông nghiệp xanh; hỗ trợ các doanh nghiệp ASEAN, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng; và hợp tác phát triển tiểu vùng, trong đó có cơ chế hợp tác Mekong - Hàn Quốc.

Thứ hai, làm sâu sắc hợp tác văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân, phát triển du lịch; thúc đẩy kinh tế di sản, công nghiệp sáng tạo, kết nối văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí (phim, ảnh, âm nhạc); mở rộng các chương trình đào tạo tài năng, giáo dục nghề; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân ASEAN học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Thứ ba, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh ASEAN và Hàn Quốc cần tăng cường đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực; ASEAN và Hàn Quốc cần cùng đề cao lợi ích và trách nhiệm trong xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm nối lại đối thoại và hợp tác liên Triều, sẵn sàng tham gia tích cực vào tiến trình này để xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, và ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chúc cá nhân Tổng thống Lee Jae Myung và Hàn Quốc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2025 trong những ngày tới.