Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0

Tiếp tục chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0 (AZEC).

Hội nghị có sự tham gia của 11 nước thành viên trong khuôn khổ AZEC, bao gồm Australia, Nhật Bản, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0. Ảnh: TTXVN

Sáng kiến AZEC triển khai từ năm 2023 và là một cơ chế hợp tác đa phương nhằm hỗ trợ các quốc gia châu Á giải quyết 3 thách thức, bao gồm đảm bảo tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an ninh năng lượng và theo đuổi quá trình khử carbon toàn ngành kinh tế dựa trên quan điểm “Một mục tiêu, nhiều lộ trình”.

Trong đó, các quốc gia trong khuôn khổ AZEC tái khẳng định đưa ra nhiều lộ trình đa dạng và thiết thực hướng tới phát thải ròng bằng 0, có tính đến hoàn cảnh riêng của mỗi quốc gia, các mục tiêu hoặc chính sách hiện hành và các thách thức phát triển bao gồm yếu tố địa lý, kinh tế, công nghệ, thể chế, xã hội và công bằng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim đã có bài phát biểu trong Phiên khai mạc. Các trưởng đoàn đã ghi nhận và hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng AZEC lần thứ 3 tại Kuala Lumpur hôm 17/10 vừa qua.

Kết thúc hội nghị, các trưởng đoàn đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao AZEC lần 3, trong đó hoan nghênh những tiến triển đạt được kể từ Hội nghị Cấp cao AZEC lần 2 và nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh các hành động trong thập kỷ quan trọng này dựa trên “Kế hoạch Hành động cho thập kỷ tới” đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao AZEC lần 2 cũng như phù hợp với chính sách của các quốc gia đối tác AZEC.