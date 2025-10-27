Thứ Hai, 27/10/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0

Minh Hiếu

27/10/2025, 01:34

Tiếp tục chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0 (AZEC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước thành viên trong khuôn khổ AZEC chụp ảnh chung nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC). Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước thành viên trong khuôn khổ AZEC chụp ảnh chung nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC). Ảnh: TTXVN

Hội nghị có sự tham gia của 11 nước thành viên trong khuôn khổ AZEC, bao gồm Australia, Nhật Bản, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0. Ảnh: TTXVN

Sáng kiến AZEC triển khai từ năm 2023 và là một cơ chế hợp tác đa phương nhằm hỗ trợ các quốc gia châu Á giải quyết 3 thách thức, bao gồm đảm bảo tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an ninh năng lượng và theo đuổi quá trình khử carbon toàn ngành kinh tế dựa trên quan điểm “Một mục tiêu, nhiều lộ trình”.

Trong đó, các quốc gia trong khuôn khổ AZEC tái khẳng định đưa ra nhiều lộ trình đa dạng và thiết thực hướng tới phát thải ròng bằng 0, có tính đến hoàn cảnh riêng của mỗi quốc gia, các mục tiêu hoặc chính sách hiện hành và các thách thức phát triển bao gồm yếu tố địa lý, kinh tế, công nghệ, thể chế, xã hội và công bằng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim đã có bài phát biểu trong Phiên khai mạc. Các trưởng đoàn đã ghi nhận và hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng AZEC lần thứ 3 tại Kuala Lumpur hôm 17/10 vừa qua.

Kết thúc hội nghị, các trưởng đoàn đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao AZEC lần 3, trong đó hoan nghênh những tiến triển đạt được kể từ Hội nghị Cấp cao AZEC lần 2 và nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh các hành động trong thập kỷ quan trọng này dựa trên “Kế hoạch Hành động cho thập kỷ tới” đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao AZEC lần 2 cũng như phù hợp với chính sách của các quốc gia đối tác AZEC.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước Campuchia, Canada và Brazil

21:26, 26/10/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước Campuchia, Canada và Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN

17:53, 26/10/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Malaysia dự Hội nghi Cấp cao ASEAN 47

23:21, 25/10/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Malaysia dự Hội nghi Cấp cao ASEAN 47

Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN 2025

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy