Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Minh Hiếu
27/10/2025, 01:34
Tiếp tục chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0 (AZEC).
Hội nghị có sự tham gia của 11 nước thành viên trong khuôn khổ AZEC, bao gồm Australia, Nhật Bản, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Sáng kiến AZEC triển khai từ năm 2023 và là một cơ chế hợp tác đa phương nhằm hỗ trợ các quốc gia châu Á giải quyết 3 thách thức, bao gồm đảm bảo tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an ninh năng lượng và theo đuổi quá trình khử carbon toàn ngành kinh tế dựa trên quan điểm “Một mục tiêu, nhiều lộ trình”.
Trong đó, các quốc gia trong khuôn khổ AZEC tái khẳng định đưa ra nhiều lộ trình đa dạng và thiết thực hướng tới phát thải ròng bằng 0, có tính đến hoàn cảnh riêng của mỗi quốc gia, các mục tiêu hoặc chính sách hiện hành và các thách thức phát triển bao gồm yếu tố địa lý, kinh tế, công nghệ, thể chế, xã hội và công bằng.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim đã có bài phát biểu trong Phiên khai mạc. Các trưởng đoàn đã ghi nhận và hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng AZEC lần thứ 3 tại Kuala Lumpur hôm 17/10 vừa qua.
Kết thúc hội nghị, các trưởng đoàn đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao AZEC lần 3, trong đó hoan nghênh những tiến triển đạt được kể từ Hội nghị Cấp cao AZEC lần 2 và nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh các hành động trong thập kỷ quan trọng này dựa trên “Kế hoạch Hành động cho thập kỷ tới” đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao AZEC lần 2 cũng như phù hợp với chính sách của các quốc gia đối tác AZEC.
17:53, 26/10/2025
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu, sớm ký Hiệp định Thương mại Đối ứng và mở rộng hợp tác đầu tư, công nghệ, chuỗi cung ứng giữa hai nước.
Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.
Chiều 26/10 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur ở Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp lãnh đạo Campuchia, Canada và Brazil, trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: